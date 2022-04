Nuevo IFE ANSES: formas alternativas para inscribirse al bono de $18.000 si no funciona la página

Luego de que la directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunciara que arrancó la inscripción al bono de hasta 18.000 pesos, la página de la entidad colapsó y es por eso que dieron a conocer dos nuevas formas de anotarse para este beneficio: a través del teléfono o concurriendo a alguna oficina de la entidad.

"Debido a las millones de personas que están ingresando en la página oficial para solicitar el Refuerzo de Ingresos, estamos registrando cortes intermitentes en el servicio. Si estás teniendo problemas para ingresar a nuestra web, te pedimos que vuelvas a intentar más tarde", dijo el organismo previsional, a través de un comunicado en las redes sociales.

Este Refuerzo de Ingresos al que hace referencia es una ayuda destinada a desocupados, monotributistas y trabajadores de casas particulares de $18.000 (se pagarán 9.000 en mayo y 9.000 pesos en junio). Podrán solicitarlo:

Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

Monotributistas A y B

Monotributistas sociales

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares

También los jubilados y pensionados que reciban la mínima percibirán el refuerzo de $12.000 con su haber en el cronograma de pagos de mayo.

La inscripción comenzó el 21 de abril, se extenderá hasta el 7 de mayo. Jubilados y pensionados no deben inscribirse ya que cobrarán el Refuerzo con el calendario de haberes habitual.

Formas alternativas para inscribirse al bono si se cae la página

Fernanda Raverta confirmó las formas alternativas vigentes al aplicativo MI ANSES para completar el formulario de inscripción para monotributistas y trabajadores informales no registrados.

La funcionaria señaló a través de la TV Püblica que se puede concurrir "a una de las oficinas" del organismo previsional. "Los vecinos y vecinas que no tengan teléfono, que no tengan internet o que no tengan computadora, pueden acercarse sin turno previo, a una oficina y hacer la consulta", indicó.

También hizo hincapié en que "tTal vez en nuestra página web, debido a que hay mucha cantidad de gente entrando, se caiga por un ratito. Hay que insistir. Paciencia porque la verdad es que volviendo a incorporarte a la página de ANSES, enseguida podes acceder a la información".

Cómo es la inscripción al bono ANSES

La inscripción a través de la página web se realiza en dos etapas:

- Primera etapa: inicio de inscripción (desde el 21 de abril)

La persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar a la página web de ANSES y entrar al aplicativo de Mi ANSES, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En caso de que no recuerde su CUIL podrá consultarlo en el momento, al igual que podrá crear su Clave de la Seguridad Social. Va a contar con información y tutoriales para hacerlo en nuestra página web.

Una vez que la persona haya ingresado a Mi ANSES, deberá elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

- Segunda etapa (desde el 28 de abril)

La persona que ya actualizó sus datos de contacto, a partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo.

A partir del 5 de mayo se informará quiénes cobrarán el refuerzo.

Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes con el objetivo de verificar que cumplan las distintas condicionalidades para acceder al Refuerzo de Ingresos, las personas podrán ingresar a partir del 5 de mayo a Mi ANSES para saber si les corresponde el derecho.

Cuándo se cobra el bono

A partir del 19 de mayo se inicia el cronograma de pagos del refuerzo de ingresos.

Cabe destacar que, los más de 6.2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que recibirán el bono de 12 mil pesos, comenzarán a cobrarlo desde principio de mayo, en forma automática y junto con su haber en el cronograma de pagos habitual.