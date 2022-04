Contabilidad "creativa" Guzmán: recalibración de metas con el FMI y segundo trimestre complicado por inflación

El Gobierno tiene un margen de acción cada vez menor para cumplir con el "acuerdo light" firmado el 28 de enero con el FMI y está muy acotado por una inflación en alza. En abril los números de la mayoría de bancos y consultoras proyectan un IPC cercano al 6 por ciento mensual.

Las políticas expansionistas de redistribución de ingresos como el llamado IFE 4 en busca de reducir el descontento social y la aparición de la sorpresiva idea de gravar la renta inesperada para sectores que se favorecieron con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pueden agravar la situación económica financiera en particular por la suba de los dólares financieros alternativos.

Un informe del Ministerio de Economía conocido la semana pasada señala que se cumplieron las metas fiscales del primer trimestre que arrojó un resultado primario de unos $192.009 millones, sobrecumpliendo la meta trimestral de déficit primario establecida con el FMI de unos $222.200 millones.

"No vamos a cambiar las metas del programa con el FMI" dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Washington la semana pasada pero aceptó que habrá una especie de recalibración de las metas.

Acuerdo con el FMI: las recalibraciones

"Si bien no habrá cambios en las metas se utilizarán recalibraciones" han declarado tanto Guzmán como los con técnicos del FMI en el comunicado del 25 de marzo que salió luego que el staff aprobara las metas del primer trimestre y también avisará que se adelantaría la primera misión técnica.

En tanto desde la consultora Consultatio Plus señalan que: "El resultado fiscal del primer trimestre fue el peor desde 2017. Los anuncios mencionados auguran un deterioro considerando que los impuestos propuestos para financiarlos lucen muy difíciles de aprobar. Y descreemos que se pueda cumplir también la meta de acumulación de reservas internacionales netas".

El análisis técnico que hacen desde esa consultora advierte que Guzmán utilizó artilugios contables para llegar a la meta fiscal del primer trimestre de este año.

Explican que los resultados fiscales del primer trimestre cumplieron con la meta acordada con el FMI ya que sector público no financiero registró un resultado primario de $ 99.800 millones en marzo y por lo tanto el trimestre cerró con un déficit de $ 192.700 millones por debajo de la meta de $ 222.300 millones. Pero esté dato fiscal además de ser el peor desde el primer trimestre de 2017 esconde una especie de trampa contable.

"Los ingresos captados como resto de rentas de la propiedad que sumaron unos 124.000 millones de pesos son parte de las colocaciones de deuda que el Gobierno contabiliza como ingreso corrientes", indicó.

Ingresos que no son genuinos

Este concepto contabiliza parte de las colocaciones de la deuda del Tesoro como ingresos corrientes más precisamente la diferencia entre lo captado por las emisiones de deuda y el valor nominal de la misma y teniendo en cuenta que el nivel del endeudamiento en pesos creció muy fuerte en los primeros tres meses de este año, el efecto de esos ingresos es mayor.

"El problema está en que se trata de ingresos que no son genuinos y que sin esa ayuda el Gobierno no hubiera cumplido con la meta fiscal del primer trimestre, además habrá que ver qué postura tomarán los técnicos del organismo respecto de la forma de contabilizarlos" señalan los analistas de Consultatio Plus.

En lo que respecta al gasto hay que destacar que los subsidios económicos que el FMI pide reducir, en marzo aumentaron un 235 % con respecto a marzo del año pasado donde se destaca la suba del 350 % de los subsidios energéticos y también en marzo se aceleró el gasto social con las jubilaciones y asignaciones familiares que encabezan la suba con un 65 % interanual muy por encima de la inflación proyectada del 60 %.

"El problema está en el futuro costo fiscal del llamado IFE 4 que rondaría los 232.000 millones de pesos y las ideas para financiarlo como el impuesto a la renta inesperada parecen más simbólicas que reales, dado que la coalición gobernante carece de los números para lograr su aprobación en la cámara baja, que es donde se inician los proyectos impositivos y cons todas las categorías de gasto subiendo por encima de la inflación creemos que el Gobierno no podrá cumplir con la meta de déficit fiscal primario de 2,5 % del PBI en este año de hecho nuestra proyección de meta de déficit fiscal primario alcanzaría el 3,2 % del PBI incumpliendo también con la meta nominal" explicaron desde Consultatio Plus a Iprofesional.

Por otro lado un informe de Portfolio Invesment señala que "la meta fiscal del déficit primario de 0,32 % del PBI se cumplió por un artilugio contable que consiste en tomar como ingresos corrientes un concepto que no corresponde contabilizar como tal de lo contrario el déficit primario hubiese sido del 0,42 % del PBI y la meta de reservas fue completada por el desembolso inicial de unos 9600 millones de dólares del nuevo programa de refinanciamiento del organismo".

Las reservas, una meta difícil de alcanzar

El informe agrega que para este segundo trimestre el panorama es poco alentador ya que el Gobierno se ha comprometido en efectuar gastos sociales por un 0,3 % del PBI sin una fuente de financiamiento clara y también se complicará la meta de acumulación de reservas internacionales del BCRA que exigirá compras en el MULC por unos 2.400 millones de dólares.

Al respecto el informe describe que el BCRA no hace pie en el mercado cambiario a pesar de los altos precios de las commodities y una liquidación de divisas récord que crece por factores estacionales en el segundo trimestre del año por la liquidación de la cosecha gruesa. Esa meta de reservas internacionales para este año también luce difícil de alcanzar.

"Si a la meta original de sumar unos u$s 5.800 millones de reservas internacionales netas les restamos los ingresos netos del FMI y otros organismos está se reduce a cerca de unos 3.400 millones de dólares" explican desde Consultatio Plus y agregan que hay dos datos para considerar.

El primero es que jamás en un año de cepo cambiario se pudo acumular una cantidad de reservas netas similar y el segundo es que la performance del MULC en 2022 viene bastante peor que el promedio de esos años con cepo cambiario.

En lo que va de este año el BCRA acumula el saldo positivo de unos 150 millones de dólares mientras que en el mismo lapso del año pasado acumulaba unos 3.500 millones de dólares. Si medimos lo que va de abril lleva comprados unos u$s 190 millones contra unos 1400 millones de dólares de abril del 2021.

Detrás de esa cifra se esconde la posibilidad que frente a un dólar más barato en el mercado oficial de cambios haya un fenómeno de sobrefacturación de importaciones desde el sector privado tal como adelantó el titular de la consultora M&S el economista Rodolfo Santangelo en una nota en Iprofesional del fin de semana pasado.

Qué pasa con el dólar

La novedad con respecto al tipo de cambio se dio la semana pasada. En las últimas ruedas el BCRA subió el tipo de cambio oficial a un ritmo anual que varío entre el 40 al 58 %.

Este spread ha confundido al mercado que no logra saber si el BCRA restablecerá el diferencial positivo entre la tasa en pesos y la tasa de devaluación. Con tasas en pesos por debajo de la devaluación oficial varios importadores prefieren posicionarse en moneda local y adelantar sus compras en el exterior en tanto que los sectores agroexportadores prefieren demorar la liquidación de dólares.

En relación al futuro económico, en particular de la evolución de la tasa de inflación, desde la consultora Invec que dirige el economista Esteban Domec describen que pasada más de una semana desde que se conoció el dato de inflación de marzo, el panorama no parece mejorar.

Además de haber sido la variación mensual más alta de los últimos 20 años, refleja una considerable dispersión de precios relativos, propia de un régimen de alta inflación. Al analizar el aumento acumulado del primer trimestre del año, que alcanzó el 16,1%, desde Invec destacan que de las 12 divisiones de bienes y servicios que releva el Indec, 8 tuvieron variaciones que distan en al menos 3 puntos porcentuales del nivel general.

Adicionalmente, el tipo de cambio oficial escaló solo un 7,5% en los primeros tres meses del año, menos de la mitad de la suba del resto de los precios de la economía. Es decir que la dinámica inflacionaria se está despegando notablemente de la dinámica cambiaria y tomando vida propia.

"Si bien es probable que el dato de marzo haya sido el más alto del año, no hay razones para creer que en el corto plazo se logre una baja considerable de la inflación", concluye el informe de Invec.