Ante los altos precios de los neumáticos, el Gobierno intima a empresas a que informen costos

El Gobierno nacional intimó a empresas de neumáticos a transparentar información sobre costos de producción y comercialización, en medio de la preocupación por los fuertes aumentos en los precios de ese sector.

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación envió requerimientos de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli.

El requerimiento incluye datos de producción por tipo de neumático de los últimos 12 meses; precio de venta de salida de fábrica; precio de venta a distribuidores y al público sugerido, además de evolución de los principales costos de producción y comercialización en el mismo período.

Según explicaron fuentes de la dependencia a cargo de Roberto Feletti, "el requerimiento se hace con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país".

"Este requerimiento se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente", añadieron, e indicaron que la medida "se enmarca en la Ley de Abastecimiento (Nº20.680)".

El Gobierno envió requerimientos de información a Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli.

Reunión de Feletti con representantes del sector

Feletti, acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se reunió el jueves último con representantes del sector para analizar la problemática y exigir explicaciones sobre el alza en los precios de los neumáticos. La Secretaría ya había solicitado información para conocer la causa de los aumentos.

"Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza", manifestó el secretario de Comercio Interior.

"El precio de los neumáticos es una cuestión muy importante, ya que su valor incide en toda la cadena de producción, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país", agregó el área a cargo de Feletti.

Feletti se reunió con representantes del sector y expresó su preocupación por la situación

Un problema en crecimiento

Las complicaciones en el sector de los neumáticos comenzaron a observarse a principios de 2021 hace un año y en las últimas semanas, además de un fuerte crecimiento de precios, se verifica faltantes de algunos modelos.

Fabricantes citados por iProfesional, señalan que entre el último trimestre del año pasado y el presente, los valores como mínimo se duplicaron. Para autos de porte mediano un neumático de gama medio-alta puede costar entre 45.000 y 50.000 pesos.

Te puede interesar Nuevo sueldo para empleados de comercio en mayo: cuánta plata cobrarán, según la categoría

Se trata de precios que inclusive pueden crecer ante la falta de mercadería, ya que la recomposición de los stocks puede demorar hasta cuatro meses.