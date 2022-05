El sueldo pierde la carrera contra la inflación: así se derrumbó el poder adquisitivo de los argentinos

Mantener un sueldo equiparado con el nivel de inflación se está volviendo una meta imposible para los argentinos en medio de un proceso de suba constante de los precios.

De acuerdo al INDEC, el índice salarial tuvo un aumento en febrero del 2022 de un 3,1%, mientras el dato de inflación para el mismo mes que fue de 4,7 por ciento.

Puntualmente, el índice mostró un alza de un 3,9% de los trabajadores privados, 2,4% de la administración pública y 2,2% en el sector informal, pero estos números aún se mantienen por debajo del nivel de inflación.

Si observamos esta tendencia en el tiempo en el 2015 el salario promedio registrado fue de $15.277, para 2016 fue de $20.295, 2017 de $38.564, es decir año a año la recomposición salarial se encontraba aumentando nominalmente entre un 30% y 40 por ciento.

Evidente pérdida del poder adquisitivo de los argentinos

Si evaluamos estos valores con respeto a lo que se podía adquirir la pérdida es evidente. Por ejemplo, en el 2018 una familia tipo con dos personas asalariadas no registradas ganaron en conjunto $21.946, pudiendo acceder a una canasta básica que los pone por sobre la línea de indigencia, pero no por sobre la línea de pobreza, y la situación es más compleja aun si vemos que a fines del 2021 esta misma familia compuesta por 2 trabajadores no registrados ganaron $56.226, no pudiendo acceder a la canasta básica total, es decir que ni con un tercer salario podrían alejarse de la línea de pobreza.

Si tomamos los datos de ventas totales a precios corrientes y constantes en supermercados sumaron 152.189 millones de pesos corrientes en febrero 2022 lo que refleja un aumento del 63,7%, además se mostró la serie a precios constantes que sumaron $23.800 millones, y si tomamos esta última cifra como parte del eslabón de la serie, vemos que desde el 2017 en adelante en términos reales los datos se sostuvieron, implicando así solo una mejora nominal pero no en valores constantes.

Los argentinos financian las compras en el supermercado

Es decir, se pierde en el ingreso de los argentinos respecto de la compra en el changuito de supermercados por "goleada".

Respecto del financiamiento de compras el principal medio de pago fue el crédito lo que representa el 35,3% de las ventas totales en el supermercado, teniendo como resultado una variación porcentual respecto a febrero 2021 de un 67,2%. Es decir, los argentinos financian sus compras en el supermercado que debería ser un gasto corriente con tarjeta porque no llegan a fin de mes.

Si analizamos que paso en cada rubro dentro de las ventas, vemos por ejemplo que, en los principales centros de compras, la serie que lidera es el ítem de Indumentaria y marroquinería ($3.985.458 millones), seguidos por patio de comidas, alimentos y quioscos ($1.126.392) y en tercer lugar se encuentra el rubro de Ropa y accesorios ($990.961 millones).

Estos datos son consistentes con el Informe que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que en su última publicación expresó que las ventas minoristas pymes aumentaron 15% anual en marzo, en la medición a precios constantes y acumulan así un alza de 20,4% en el primer trimestre del año, y si hacemos una mención especial al rubro Alimentos, podemos ver que sus ventas fueron solo del 9,9 por ciento.

Todos los números anteriormente presentados, son solo un reflejo de que la serie desde 2015 en adelante mejoró nominalmente en pesos corrientes, pero si tomamos valores ajustados en términos reales la serie se estancó y si sumamos a ello que estas compras que hacen los usuarios son a crédito, solo demuestra que, para adquirir productos o servicios, los ingresos no alcanzaron en efectivo, pero si a plazos con un costo financiero de más del 75% con las nuevas tasas de política monetaria.

Sueldos perdieron poder de compra de hasta 5,6%

De acuerdo al último informe de la Fundación Capital, los salarios del sector privado descendieron en un -0,8% en su poder de compra, mientras que los trabajadores públicos cayeron en -1,8% y los trabajadores no registrados bajaron en -5.6 por ciento.

Es decir, estos datos nos permiten apreciar que el proceso inflacionario afecta a todos los sectores poblacionales pero que tienen mayor incidencia sobre los trabajadores informales influyendo así negativamente no solo sobre su capacidad de ahorro sino por sobre el consumo futuro.

En conclusión, la principal prioridad del Gobierno se debe encontrar en la baja sostenida y rápida sobre de la tasa de inflación, lo que permitiría eliminar la distorsión relativa en precios y salarios, además de permitir recomponer variables como ventas, consumo y ahorro.

De lo contrario, con medidas como bonos, transferencias y programas económico (ej. Precios cuidados y congelados) que lo único que hacen es presionar hacia arriba los precios, solo se encuentran profundizando el deterioro económico y social, que solo deja al país en una situación estanflacionaria que cada día que pasa será más complicada de solucionar.