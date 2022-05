Gremio clave sumó casi un 30% en el primer semestre: el sueldo mínimo puede llegar a 140.000 pesos

Al secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, se lo podría calificar como el "adelantado", o el "visionario", ya que desde 2012 acordó con los directivos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) negociar paritarias trimestrales, hoy por hoy, el objetivo de todas las organizaciones gremiales para defender el poder adquisitivo de los sueldos en el medio de esta inflación galopante.

En el primer trimestre del año, SMATA consiguió un aumento del 12,1 y ahora sumó un 15,49%. En el 2021 logró una mejora anual de casi el 60% que la ubicó entre las mejores paritarias. Haciendo cuentas, se puede afirmar que en enero, febrero y marzo, con una inflación del 15,3, los ingresos de los mecánicos sufrieron una pérdida de poco más de 3 puntos.

Sin embargo, el incremento del 15,49% les permitiría, a priori, una recuperación. Además, los dirigentes gremiales y los empresarios volverán a reunirse en julio para diagramar las mejoras para el tercer trimestre del año.

Sueldo mínimo podría subir a los 140.000 pesos

Pignanelli advirtió que "no vamos a negociar un sueldo por debajo de lo que necesita el trabajador" y remarcó que "hoy la canasta familiar para poder tener una vida digna tiene que estar en 137.000 o 140.000 pesos por mes. Tratamos de estar arriba de eso". Y recordó que mantienen, desde hace años, una metodología particular de negociación paritaria. La actividad, a diferencia del resto del mercado de trabajo, pacta acuerdos trimestrales de acuerdo al índice marcado por el INDEC.

El también referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional que lidera Pablo Moyano explicó que "nosotros tenemos 72 convenios en discusión" y precisó: "Cada 3 meses cobramos la inflación anterior. A fin de año tratamos de sacar algún garbanzo más".

Cuando se lo consultó sobre cambios en la modalidad laboral en el sector, indició que el gremio negocia modificaciones en los convenios "para los nuevos puestos de trabajo". Afirmó que "lo que hacemos son actas que pueden llevar hasta 24 meses" y añadió: "Les damos para los nuevos puestos de trabajo algo de lo que nos piden, pero que sea con la mejor calidad de vida de nuestra gente".

Hay inversiones y nuevos puestos de trabajo

Por otra parte, Pignanelli –como una de las cabezas de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA)- analizó la situación la industria y la realidad sectorial. Manifestó que "en SMATA, ya están viéndose las inversiones y se están tomando nuevos trabajadores" y aseguró que "nosotros podemos generar 2.500 millones de dólares en exportaciones".

Sobre la situación económica y de la interna que atraviesa al Frente de Todos, el sindicalista señaló que "la microeconomía todavía no se acomodó, pero no es función del ministro de economía solo. Es función de todo el gabinete, de los gobernadores y de los intendentes". Sostuvo que "a nivel macroeconómico la gestión es buena. A la emergencia tal vez no llega".

Por último, el líder del sindicato de los Mecánicos dejó un mensaje a los dirigentes: "Es momentos de gobernar. Gobernamos en año y medio y si hay dos listas, el que gana conduce y el que pierde acompaña".