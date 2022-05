Alimentación amenaza con un paro nacional de 24 horas si no acuerda un aumento salarial

Sin descanso, el ministerio de Trabajo continúa desarrollando las paritarias, controlando que las negociaciones no se salgan de curso y deriven en un conflicto como ya sucedió en la actividad bancaria, pacificado con una importante mejora salarial del 60%. Hoy es el turno del sector de la Alimentación. El gremio que lidera Rodolfo Daer advirtió que si no se acuerda una mejora salarial dispondrá un paro nacional.

Concretamente, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) vienen manteniendo reuniones con los directivos de Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) tanto en dependencias de la cartera laboral como en forma privada, sin resultado positivo.

Los empresarios ofertaron una mejora del 45%, calificado como "insuficiente" por la organización gremial

Mandato para anunciar un plan de lucha

Tanto se tensó la negociación que Daer llega al encuentro de hoy en Trabajo, con el mandato de anunciar medidas de fuerza si no firman una mejora salarial. Los empresarios ofertaron una mejora del 45%, calificado como "insuficiente" por la organización gremial, que además apuntó: "La industria de la alimentación viene con ganancias desde la pandemia, que se potenciaron con el conflicto bélico". Agregó que "solo basta con mirar los balances de los últimos dos años para tener una idea de lo que han facturado".

La paritaria que está en discusión abarca el período mayo 2022 – abril 2023. Si bien Daer no dio números, el objetivo es ir por un 60% de aumento con dos cláusulas de revisión. La otra alternativa es acortar la negociación a seis meses, modalidad que el sector hasta ahora no ha aplicado. El dirigente remarcó que "con un 45% de aumento y este nivel de inflación no se llega a recuperar el poder de compra de cada trabajador y trabajadora".

Las negociaciones fracasaron porque los empresarios no quieren superar el techo del 45%

Todas las negociaciones fracasaron

Asimismo, Daer explicó que "todas las negociaciones fracasaron porque no quieren superar el techo que fijan del 45% y lo que nosotros pretendemos es que las trabajadoras y trabajadores de la Alimentación no pierdan el poder de compra de sus salarios" y añadió que ese porcentaje "es firmar la pérdida absoluta del salario".

En caso de no alcanzar un acuerdo, la Federación anunciaría un plan de lucha que incluiría un cese de actividades por 24 horas a nivel nacional, pero comenzaría con asambleas y quite de colaboración por turnos –afectando la cadena de producción de las fábricas-, movilizaciones a la cámara y protestas en las empresas, más una campaña de difusión mostrando las ganancias de las alimenticias y el nivel de los salarios del sector.