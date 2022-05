Alberto Fernández le pidió a un empresario que lo ayude a bajar los precios

El presidente Alberto Fernández contó que el jueves a la noche tuvo "una larga charla" con Luis Pagani, el titular de Arcor, una de las mayores empresas argentinas de alimentos. Y que le pidió ayuda para frenar la suba del precio de los alimentos.

El mandatario contó que, "ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Pagani y le planteé el problema de los precios de los alimentos".

"Le explicaba que teníamos que hacer algo para que en la Argentina los precios recuperen su precio interno más allá de lo que cuesta su valor de exportación de alimentos o cereales", agregó al inicio de una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio con vos.

Luego, Fernández aseguró que la única forma de frenar los precios es con las retenciones, pero que para ello dependía de un Congreso opositor.

Sobre su charla con Pagani, Alberto dijo: "Quise hablar con él por el tema precios, porque Arcor es un actor importante en todo eso".

"Quería escucharlo, escuchar su opinión", agregó. "Y también pedirle el auxilio, como actor que es de la economía para remediar estos problemas", dijo el Presidente.

La semana pasada, Alberto también se reunió con Paolo Rocca. Rocca y Pagani son dos de los principales empresarios del país.

"Con Rocca nos interesaba saber acerca del proyecto de construcción de una plata de gas licuado que podríamos desarrollar a partir del gas excedente de Vaca Muerta", detalló el Presidente.

Alberto Fernández: la inflación, los precios, el campo y la oposición

Asimismo, cuestionó el rol de la oposición en el debate al tiempo que criticó "el uso político" de la oposición en el marco de la protesta convocada por el campo a la que denominaron "tractorazo".

"Las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda. Necesitamos que los alimentos en Argentina recuperen el precio interno. Tenemos que hacer algo para que los precios internos se desacoplen y el modo son las retenciones", enfatizó el jefe de Estado en declaraciones radiales.

Y continuó: "Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que solo la pagaban personas ricas. Sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza".

Alberto Fernández propuso una suba de retenciones y pidió "la ayuda del Congreso"

La interna del Frente de Todos: en el oficialismo "hay coincidencias"

En torno a la interna del Frente de Todos, el Presidente aseguró que dentro del oficialismo hay coincidencias en la mirada de "lo que la Argentina necesita", y detalló: "Todos creemos en los caminos para resolver los problemas y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. A mí me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares totalmente distintos. Estamos discutiendo el cómo hacer, no el qué hacer".

En la misma línea, intentó bajarle el precio a la falta de diálogo con la vicepresidenta al que calificó de "diferencias" en los debates. "Si tengo que hablar con Cristina (Kirchner), lo hago. El problema no es Cristina, el problema es la derecha que recorta derechos", apuntó.

Ante la consulta del desánimo en la sociedad, el mandatario admitió: "Soy consciente de que debemos resolver un problema acuciante de los ingresos que tenemos en la Argentina". Además, ratificó el impacto de la pandemia en la economía local y mundial y cuestionó a la gestión de Mauricio Macri a la que calificó como "una Argentina sin Estado".

Con respecto a los índices de inflación, el jefe de Estado habló de la multicausalidad que la genera y advirtió que se trata de un problema que amerita una solución a largo plazo. "No se resuelve en cinco minutos, como dijo Macri. No es así", vociferó, con enojo, el mandatario.

El Presidente aseguró que dentro del oficialismo hay coincidencias en la mirada de "lo que la Argentina necesita"

Por último, Fernández volvió a hacer referencia a la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, celebrada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena. "Eso es algo que no debería haber pasado. Es parte del inconsciente colectivo que operaba en ese momento. La quinta de Olivos era el lugar donde funcionaba el Gobierno. Cuando el hecho ocurrió, me presenté ante la justicia. Debo ser el primer presidente del mundo en hacerlo. Me hice cargo, expliqué el hecho, ofrecí una reparación", sostuvo.

Y concluyó: "Lamento mucho lo ocurrido. Fue un descuido nuestro, producto del vértigo que se vivía".