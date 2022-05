Horacio Rodríguez Larreta en "tono" de campaña: qué dijo sobre la dolarización, la reforma laboral y las jubilaciones

El jefe de Gobierno porteño habló sobre la causa por la fiesta de Olivos y lamentó que Alberto Fernández no haya ido a juicio político

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al cierre de la causa por la fiesta de Olivos y el sobreseimiento de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, quienes pagaron 3 millones de pesos para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena. "En retrospectiva, podría haber ido a juicio político", señaló Larreta en LN+.

Consultado sobre qué le generó que tanto el Presidente como la primera dama fuesen absueltos tras el Olivosgate, el referente de Juntos por el Cambio admitió: "Me generó mucha bronca y decepción. ¿Cómo puede ser que se haya cerrado así? Lo que hicieron fue comprar soluciones".

También calificó el veredicto del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, como "una burla" y dijo haber pensado en "todas las malas palabras que se te ocurran".

Sobre la posibilidad de que el mandatario fuera a juicio por este episodio, argumentó: "En ese momento, se consideró que no correspondía".

"Mirando en retrospectiva, podría haber sido. Aunque son palabras mayores. Lo que sí, fue una gran decepción", agregó.

Horacio Rodríguez Larreta en "tono" de campaña

Además, contó cómo está su relación con el presidente. "Hace más de un año que no hablamos. No tengo relación alguna, ni en lo personal ni en lo político", reveló. En esa línea, habló sobre la imagen actual del Gobierno.

"Yo no sé si le pasa algo raro, si está pasando por algo emocional. Lo que sí sé es que el gobierno de Alberto Fernández está funcionando mal. El Presidente funciona mal. Hablamos de un gestión que abrió las cárceles, cerró las escuelas, es amigo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y casi no condena la invasión rusa", puntualizó.

El jefe de Gobierno porteño también se referió a los cambios que la Argentina debe afrontar pasa mejorar su situación económica y social. En primera instancia, descartó que la dolarización sea un método válido para bajar la inflación.

"Si no terminás con el déficit, no hay programa que funcione. La dolarización no ayudaría en eso. Es una simplificación del problema", indicó.

"Lo que necesitamos es un plan integral. Pero ese mismo plan va a estar condicionado por la inflación de 2023. No es lo mismo 80% que 200%", agregó.

Larreta también insistió en la necesidad de aplicar una reforma laboral y previsional. "Si no modernizamos la normativa laboral, no va a haber trabajo nunca más. Si no cambiamos, la realidad de la gente tampoco lo va a hacer", expresó Larreta.

Respecto de aplicar cambios en el sistema previsional, reiteró que es "crucial que las personas puedan prever qué van a recibir según lo que aportan". Se mostró también en contra de la creación de "regímenes especiales de aportes" y veló por un sistema "mucho más equitativo".

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Rodríguez Larreta se mostró abierto a "competir en una PASO". "La que elige, en todo caso, es la gente. Yo no soy quien para decidir quién se presenta. Sea Mauricio Macri o cualquiera", completó.