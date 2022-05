Flexibilización del cepo a industria hidrocarburífera: ¿se vienen cambios en Energía?

El lanzamiento de régimen de dólares al tipo de cambio oficial liberados para las empresas de hidrocarburos puso en guardia al resto de sectores como por ejemplo el automotriz, el petroquímico y a los laboratorios a los que cada vez se les hace más difícil conseguir dólares para pagar sus importaciones. Por ahora desde las empresas petroleras están a la espera y analizan con cierta la letra chica del futuro decreto.

Lo más sorpresivo de la presentación oficial del martes pasado de la llamada "flexibilización al cepo de dólares del sector hidrocarburífero" es que no se especificaron números ni porcentajes con respecto al cálculo del nivel incremental que habilitará a las empresas a acceder a los dólares necesarios para realizar sus inversiones en particular en Vaca Muerta y en otros yacimientos hidrocarburíferos.

Con respecto al marco de los anuncios hay que destacar tres aspectos para comenzar a evaluar el futuro de esta propuesta para un sector clave de la economía local e internacional:

1) El peligro es que la flexibilización de cepo cambiario para una actividad en particular como ocurre con la petrolera se da en un contexto de una situación económica desequilibrada desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario por lo tanto genera muchas dudas que pueda ser exitosa.

2) Una apertura del cepo cambiario para una industria en particular y no para el conjunto de los sectores más afectados podría disparar una catarata de solicitudes de distintos sectores industriales que están muy afectados porque no consiguen los dólares para importar sus principales insumos.

3) El mecanismo anunciado por Guzmán para que esas empresas accedan a comprar dólares en el mercado único oficial de cambios (MULC) parece bastante complicado a la hora de poder hacer los sofisticados cálculos para saber cuáles serán las empresas que podrán acceder a esos dólares que les venderá el BCRA.

El Gobierno lanzó un nuevo régimen de dólares al tipo de cambio oficial liberados para las empresas de hidrocarburos

Flexibilización del cepo para la industria hidrocarburífera

Un reciente informe de la consultora INVEC destaca que: "el mayor peligro en el contexto actual es que una profundización de la brecha cambiaria también tendrá un impacto generalizado sobre el total de los sectores de la economía. Dada la poca acumulación de reservas del Banco Central en contraste con las exportaciones récord (de unos 27.861 millones de dólares logradas durante los primeros cuatro meses del año, en adelante el gap entre el tipo de cambio oficial y los paralelos se irá agrandando".

Pero más allá de los anuncios hubo algunas sorpresas como por ejemplo el discurso del secretario de Energía Darío Martínez un hombre muy cercano al kirchnerismo que al parecer podría cambiar de opinión.

En medio de su discurso el presidente Alberto Fernández elogió al ex secretario de Comercio Roberto Feletti y sorpresivamente le dio la palabra a Martínez.

Este agradeció primero al presidente que le diera la posibilidad de hablar frente a los empresarios y estuvo sentado al lado del ministro Martin Guzmán.

Martínez manifestó además que: "con todo esto no alcanza y tenemos que seguir mejorando el abastecimiento de energía y lograr ser proveedores del mundo".

Disputas por la reducción de subsidios

En las últimas disputas por la reducción de subsidios económicos y aumentos de tarifas de luz y gas Martínez siempre se mostró como una especie de enemigo del ministro junto al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo quien hasta ahora resiste la embestida de Guzmán.

Al parecer Martínez habría cambiado de opinión por eso estuvo presente en los anuncios ante empresarios del sector y unos pocos funcionarios del gobierno.

Martínez también se ha mostrado muy indiferente ante Guzmán. En marzo pasado filtró a la prensa una carta que le envío al presidente Alberto Fernández y a Guzmán pidiendo que le autorizara una partida para pagar el gas a las empresas generadoras. La solicitud fue en medio de la renegociación del acuerdo con el FMI y del estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los fondos aparecieron por la relación entre ambos no mejoró.

También es probable que en los próximos días, en caso de no obedecer las órdenes de Guzmán, se aleje Federico Basualdo de la subsecretaria de Energía Eléctrica y algunos funcionarios más del área energética.

Por lo que pudo saber iProfesional el caso sería muy parecido al de Roberto Feletti quien antes de renunciar consultó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien le recomendó que se alejara de la función pública porque el kirchnerismo no comparte las ideas económicas del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía.

Por ahora no se sabe que hará Martínez luego de la señal que dio en el acto del martes donde se mostró al lado del presidente y del ministro de Economía.

La propuesta impone la creación de un régimen de acceso a dólares para una llamada producción incremental para petróleo y otra para la de gas natural que será muy difícil de calcular de acuerdo al sofisticado esquema diseñado por el equipo de Guzmán.

También se crea un régimen de Promoción del Empleo, el Trabajo y el Desarrollo para los proveedores de la industria de hidrocarburos. La propuesta no es considerada muy ambiciosa por parte del sector privado, ya que solo permitiría disponer libremente de los dólares generados por el 30% de producción incremental de gas y 20% de petróleo, con respecto al volumen producido en 2021.

Entre las condiciones qué las empresas deben cumplir para acceder a comprar dólares en el mercado oficial de cambios se destaca que: deben estar inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras del Estado Nacional o las provincias petroleras, tendrán que registrar una producción incremental, ser titulares de concesiones de exploración de hidrocarburos otorgadas por el Estado Nacional o por las provincias y cumplir con las obligaciones del Plan Gas en caso que corresponda.

La flexibilización permitiría destrabar las inversiones de upstream claves para el desarrollo del sector

Beneficios de la medida

El decreto determina la creación de un Régimen Acceso a Divisas para la Producción incremental de Petróleo (RADPIP); un Régimen Acceso a Divisas para la Producción incremental de Gas Natural (RADPIGN); y un Régimen de Promoción del Empleo, el Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera (RPEPNIH).

Entre los beneficios de la medida se menciona que permitiría destrabar las inversiones de upstream claves para el desarrollo del sector. Posibilitaría la producción de gas natural requerida para abastecer el Gasoducto Néstor Kirchner una vez finalizada la obra.

Impulsaría la producción incremental de petróleo para abastecimiento del mercado interno, la sustitución de importaciones y la generación de saldos exportables, fortaleciendo así la resiliencia de la balanza pagos y la capacidad de crecimiento de la economía argentina.

Funcionarios cercanos a Guzmán destacan que desde la soberanía hidorcarburífera que promueve este decreto se permitirá, además, mejorar consistentemente las cuentas públicas con la reducción de subsidios energéticos

En la norma, se define como producción (inyección) incremental de petróleo (gas natural) a la diferencia entre la producción efectiva de los últimos 12 meses y la Línea Base definida como el volumen obtenido por cada empresa en 2021.

Luego, se establece como Volumen de Producción Incremental Beneficiado (VPIB) y Volumen de Inyección Incremental Beneficiado (VIIB) al 20% de la producción incremental de crudo y al 30% de la producción incremental de gas natural que haya obtenido cada beneficiario. Esto es tal vez lo más complejo por los cálculos que deben realizar las empresas para analizar si pueden o no acceder a los dólares en el mercado oficial.

Los beneficiarios tendrán el derecho al acceso al Mercado Libre de Cambios, por un monto equivalente a su VPIB y/o VIIB

Porcentajes adicionales por la cobertura del mercado interno

Desde Economía explicaron a iProfesional que se obtendrán porcentajes adicionales por la cobertura del mercado interno, la reversión del declino técnico, la producción incremental en pozos de baja productividad, la contratación de empresas locales de servicios especiales y la inversión.

Los beneficiarios tendrán el derecho al acceso al Mercado Libre de Cambios, por un monto equivalente a su VPIB y/o VIIB, según corresponda, valuado a precio de exportación neto de derechos y primas que correspondan.

El acceso a divisas podrá ser destinado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, incluyendo pasivos con empresas vinculadas no residentes, y/o utilidades y dividendos, y/o repatriación de inversiones directas de no residentes. Este derecho podrá transferirse total o parcialmente a proveedores directos del beneficiario para los mismos fines disponibles para la operadora.

Desde el ministerio de Economía señalan que es una medida clave para incrementar la escala de producción y utilizar la nueva capacidad de transporte que generará el Gasoducto Néstor Kirchner y las obras de infraestructura privada y apunta a resolver limitantes y cuellos de botella del sector.

Te puede interesar El plan de Guzmán, tras la salida de Feletti: sus próximos pasos para enfrentar la inflación

Además, destacan que facilitará que las compañías accedan a equipos especiales para obtener producción incremental y garantiza nuevas normas cambiarias para permitir un incremento de la Inversión Extranjera Directa en el sector.