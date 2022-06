Importante gremio cerró la paritaria y se aseguró un básico de casi 200.000 pesos

Mientras los gremios siguen discutiendo las paritarias para sostener el poder adquisitivo, y después de varios años de dura lucha y con las patronales presionando para licuar el convenio colectivo, la Federación Argentina de Agentes de la Propaganda Médica (FAAPROME) y Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA ) y Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) cerraron la paritaria 2021-2022 con un aumento del 45% en los próximos seis meses, que eleva el sueldo mínimo de la actividad a $174.182 a partir del 1 de mayo.

En el acuerdo establecido entre las parte, se fijó un nuevo encuentro para noviembre, para discutir la pauta salarial 2022-2023. A diferencia de otras oportunidades, la negociación se dio "en el marco del diálogo, y aunque se dieron las discusiones lógicas, estuvimos lejos de ver las posiciones intransigentes que los empresarios aplicaron en los últimos años", señalaron desde la organización gremial.

Según lo pactado, los trabajadores y trabajadoras del sector tendrán un incremento en sus ingresos en tres tramos, desde mayo hasta octubre. Y en los primeros días de noviembre comenzarán a discutir la nueva paritaria. Con esta suba, se incluirán entre los gremios que ya cerraron una importante suba de sueldo.

Aumento del básico, adicionales y antigüedad

El salario mínimo a cobrar a partir de junio está compuesto por un básico de $125.030, un adicional de $24.576 por tenencia de muestras y la misma cifra en concepto de comercialización. A esto también se le adiciona un total de $1.451 por cada año de antigüedad, con un tope de 15 años, según informó la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPMRA). El conformado para el mes sería de $174.182.

Cerraron la paritaria 2021-2022 con un aumento del 45% en los próximos seis meses

En julio se aplicará el segundo tramo del incremento, con un inicia de $134.798, más tenencia de muestras de $26.496 e idéntico importe por comercialización. La antigüedad será de $1.564 por año. En este caso, el salario será de $187.790.

En tanto, en octubre, el básico será de $141.636; a lo que hay que agregarle $27.840 tanto por tenencia de muestras como por comercialización, y $1.644 por antigüedad, estableciendo como "garantía mínima" un salario de $197.316.

Paritaria corta para seguir la inflación

El secretario General de la organización gremial, Salvador Aglaino, destacó que "con este aumento logramos mantener el poder adquisitivo de los salarios; pero al ser una paritaria de las llamadas cortas, nos permite hacer un seguimiento del proceso inflacionario que está golpeando muy fuerte a los sectores de ingresos más bajos, porque las subas más importantes se están registrando en los alimentos".

Por su parte, el secretario Adjunto de AAPMARA, Ricardo Peidro, señaló que "la responsabilidad de la dirigencia gremial es cuidar el empleo y el poder adquisitivo de los salarios, pero es imposible realizarlo en este contexto inflacionario donde tendríamos que tener paritarias mensuales".

Salvador Aglaino destacó que "con este aumento logramos mantener el poder adquisitivo de los salarios"

Asimismo, remarcó que "puedo comprender la situación que hemos atravesado y que estamos viviendo, donde a la brutal deuda que dejó Macri, hay que agregarle la pandemia y un conflicto bélico" y afirmó que "con estas tres situaciones vemos que no hay solidaridad del sector empresario, en cualquiera de sus rubros, y que solo pretende sacar provecho y acumular ganancias".

Rechazo al acuerdo con el FMI y críticas al Gobierno

Peidro, como secretario General de la CTA Autónoma, fue uno de los dirigentes que rechazo el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por considerar que "nos iba a traer ajuste; que lo venimos comprobando con distintas medidas aplicadas por el ministerio de Economía" y agregó: "También quedó de manifiesto en cuánto quedó establecido el Salario Mínimo, Vital y Móvil o cómo se acordó la paritaria de los estatales nacionales".

Apuntó que "el Fondo no es mejor porque no pide una reforma laboral o previsional" y le reclamó al Gobierno "que instrumente las mediadas necesarias para parar con la remarcación de precios de los alimentos que tienen que ir a la mesa de los argentinos; los pobres…las clase más humildes ya no pueden esperar".

Sostuvo que "desde la oposición están con que en 100 horas quieren cambiar todo; en realidad están diciendo que vienen por los derechos adquiridos como lo hicieron en los cuatro años que gobernaron, cerrando Pymes y destruyendo el empleo".