Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en junio tras suba de sueldo y el aguinaldo

Los trabajadores y trabajadoras mercantiles recibirán buenas noticias en materia salarial durante este mes, ya que cobrarán el segundo tramo de la paritaria 2022-2023, más la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como "aguinaldo".

El acuerdo entre los miembros paritarios de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) estableció un aumento del 59,5% a los básicos de marzo.

Entre el aguinaldo y el incremento salarial, los mercantiles percibirán en junio no menos de $150.000 en las categorías más bajas, sin contar antigüedad u otros rubros.

Al 6% correspondiente a abril, ahora se suma otro 6%. Los porcentajes a aplicar continúan con un 6% en junio; 10% en agosto; 10% en septiembre; 11% en noviembre y 10.5% en enero 2023. Las partes se comprometieron a seguir de cerca la marcha de la inflación para que los salarios no pierdan poder adquisitivo.

Empleados de Comercio cobrarán el segundo tramo de la paritaria 2022-2023, más la primera cuota del aguinaldo

Cómo se calcula el sueldo anual complementario

El importe a abonar en el aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, horas extra y cualquier otro plus percibido) dentro de los dos semestres, que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

La primera cuota del SEC vence el próximo 30 de junio y la segunda cuota se deberá depositar en diciembre. Sin embargo, la legislación admite una tolerancia de hasta cuatro días hábiles de demora en el pago.

Este es el listado de categorías y básicos que percibirán los empleados y empleadas mercantiles en junio, más el aguinaldo calculado sobre los básicos de convenio. Vale la aclaración que el pago será superior, ya que en los cálculos no están contemplados rubros como antigüedad y otros ítems.

Maestranza y servicio

Categoría A $ 97.651.29 Aguinaldo (estimativo) $ 48.825.64

Categoría B $ 97.933.93 $ 48.966.97

Categoría C $ 98,924.28 $ 49.462,14

Administrativo

Categoría A $ 98.712.23 $ 49.356.11

Categoría B $ 99.136.98 $ 49.568.49

Categoría C $ 99.561.39 $ 49.780,69

Categoría D $ 100.835.03 $ 50.417,51

Categoría E $ 101.896.07 $ 50.948,03

Categoría F $ 103.452.65 $ 51.726,32

Cajeros

Categoría A $ 99.065.86 $ 45.032,93

Categoría B $ 99.561.36 $ 49.780.68

Categoría C $ 100.198.16 $ 50.099,08

Personal auxiliar

Categoría A $ 99.065.86 $ 49.532,93

Categoría B $ 99.773.40 $ 49.886,70

Categoría C $ 102.108.35 $ 51.054,17

Personal auxiliar especializado

Categoría A $ 99.915.26 $ 49.957,63

Categoría B $ 101.188.64 $ 50.594,32

Vendedores

Categoría A $ 99.065.86 $ 49.532,93

Categoría B $ 101.188.90 $ 50.594,45

Categoría C $ 101.896.07 $ 50.948,03

Categoría D $ 103.452.65 $ 51.726,32

Entre el aguinaldo y el incremento salarial, los mercantiles percibirán en junio no menos de $150.000 en las categorías más bajas

Se deben sumar las horas extras

Hay que tener en cuenta que las horas extras y comisiones se deben sumar al monto del salario del mes en el que fueron abonadas, para poder calcular la mayor remuneración devengada.

En el caso de las mujeres, la licencia por maternidad no debe ser incluida como parte del aguinaldo ya que la trabajadora no percibe su salario, sino un subsidio familiar. Por eso, solo hay que considerar únicamente los meses trabajados en el semestre antes o después de la licencia. En cuanto a las licencias sin goce de sueldo y beneficios sociales, son conceptos que deben ser excluidos del cálculo, ya que aunque se abonen junto con la remuneración, son no remunerativos. Este punto también es muy importante a la hora de realizar las cuentas, ya que las sumas "no remunerativas" no entran en el cálculo del aguinaldo.

También hay que apuntar que el medio aguinaldo 2022 no pagará Impuesto a las Ganancias, ante la decisión del Gobierno de actualizar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. De esta forma, partir del 1 de junio será de $ 280.792 frente a los $ 225.000 anteriores.

Las horas extras y comisiones se deben sumar al monto del salario del mes en el que fueron abonadas, para poder calcular el aguinaldo

Diálogo entre el gremio y los empresarios

El secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, expresó su preocupación por los índices inflacionarios, pero destacó la relación con los empresarios del sector, con quienes "alentamos el diálogo como herramienta superadora" y señaló que "gracias a una discusión madura, hemos llevado adelante las negociaciones con el objeto de defender el salario de nuestros afiliados y compensar el flagelo inflacionario que golpea de lleno al bolsillo de nuestros/as trabajadores/as".

Remarcó que "vamos a seguir analizando la evolución de los precios para, llegado el momento, sentarnos y establecer si hay que aplicar una mejora para que no se deteriore el poder adquisitivo de los salarios" e indicó que "el aguinaldo trae un poco de respiro a los trabajadores y trabajadoras".

Te puede interesar Importante gremio cerró la paritaria y se aseguró un básico de casi 200.000 pesos

La paritaria anual se inscribe en la línea que pretende el Ministerio de Trabajo, quien desde la reapertura de las paritarias expuso su preocupación para convocar a gremios y empresarios para que lleguen a un acuerdo.