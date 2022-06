José Urtubey apuntó contra Federico Braun por su chiste sobre precios: "Sus comentarios muestran insensibilidad"

El dirigente industrial José Urtubey apuntó contra el empresario Federico Braun por sus comentarios sobre la inflación y la remarcación de precios en los alimentos. En ese marco, marcó distancia del dueño de "La Anónima" y criticó su "insensibilidad", al mismo tiempo que consideró que esos dichos "no lo representan".

En declaraciones a AM750, Urtubey habló de las expresiones de Braun sobre la inflación, durante la jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA). "¿Qué hace La Anónima con la inflación?", le consultaron al empresario, a lo que respondió: "Remarca precios todos los días".

Por lo tanto, el dirigente industrial marcó sus diferencias con el empresario: "No me causo gracia lo de Braun. Detrás de su comentario hay insensibilidad. No me representan", expresó este miércoles José Urtubey.

Al mismo tiempo, el dirigente industrial analizó la situación actual de la economía. En ese sentido hizo énfasis en la carga impositiva y los costos de la producción. Si bien aclaró que "una cosa es cuantos impuestos existen y cuántos se pagan", es necesario "buscar una hoja de ruta para equilibrar las cuentas".

En esa línea, apuntó contra Ingresos Brutos, "un impuesto distorsivo que no ayuda a la producción", manifestó Urtubey. "Muchas provincias cobran Ingresos Brutos porque las cuentas no le cierran", indicó.

Por último, destacó el nombramiento de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Producción, tras la salida de Matías Kulfas en esa cartera: "El volumen político y administrativo de Daniel Scioli hace interesante su designación. Es una persona que tiende puentes. Es una buena decisión", concluyó Urtubey.

¿Qué dijo el supermercadista cuestionado por Urtubey?

El presidente de la cadena de Supermercados La Anónima, Federico Braun, se vio envuelto en una polémica luego de que lanzara una broma durante la Jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). La humorada le valió una respuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales y lo volvió blanco de críticas. Pero consultado por un medio televisivo al respecto, el empresario dijo no arrepentirse de sus dichos.

En un panel compartido con el CEO de Techint, Paolo Rocca, Martín Migoya de Globant y Carlos Miguens del Grupo Miguens, a Braun le tocó representar al sector de consumo masivo y los problemas cotidianos con el proceso inflacionario, la carga impositiva y los controles de precios.

"¿Qué hace la Anónima con la inflación?", preguntó el moderador de la charla, Ricardo Kirschbaum de Clarín.

"Remarca precios todos los días", respondió Braun entre risas propias y del auditorio.

La broma generó la reacción de Cristina Kirchner. "Sinceramente... Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días", escribió la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

El dueño de La Anónima dijo que para combatir la inflación "remarca precios todos los días"

Braun no se arrepiente: "Fue solo un chiste"

El mismo día, Braun fue abordado por un periodista del canal C5N que le preguntó por sus dichos. Y le consultó si se arrepentía de haberlos proferido.

"Fue un chiste", dijo ante la consulta. "Si no la entendió...", comentó.

Y consultado respecto a si se arrepentía de haberlo hecho concluyó: "no, para nada".

A la broma, Braun le siguió una explicación más detallada respecto de los controles de precios y de su rol en los mismos.

"Tengo 43 años de supermercadismo. Salvo un breve interregno en la década del 30, siempre hubo control de precios", contó Braun.

"Lo que es insólito es que todavía siguen creyendo en los controles de precios. Nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira, porque somos formadores de una parte del precio. Pero en realidad trasladamos como podemos trasladar", dijo.

"Yo creo en la absoluta libertad de precios, miles de años de historia, ya casi es ridículo", se lamentó.