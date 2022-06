El economista Fausto Spotorno analizó las principales variables económicas de la Argentina, en lo que fue un supermartes tras un nuevo informe del Indec sobre el índice de precios que registró un nivel muy elevado de inflación.

Según sostuvo el economista, la Argentina puede llegar a tener nuevamente un "supercepo". "A esta altura del partido, un hipercepo es posible, porque a pesar de que tenemos récord histórico de la cosecha no estamos acumulando reservas. Sabemos que se acaba en agosto o septiembre y la primera pregunta es de dónde van a salir más dólares", señaló Spotorno.

Esto se debe a que en unos meses los dólares de la cosecha dejarán de ingresar al país de la manera en la que está sucediendo ahora, lo que representaría un problema para el Banco Central. Por este motivo, es una posibilidad que decidan aplicar mayores restricciones en el mercado cambiario.

Cuál es la posibilidad de que haya un hipercepo en la Argentina

Los números que informó el Indec este martes mostraron que la inflación tuvo una leve desaceleración en mayo último, pese a mantenerse aún en niveles muy elevados. También, el organismo estadístico informó que la suba de precios del mes pasado fue de 5,1% y que en solo cinco meses ya acumula una variación de 29,3%.

"Estamos viendo un proceso de destrucción del dinero que no tiene fin a esta altura del partido, y lo que estamos viendo en los mercados es lo mismo", puntualizó el economista.

"La Argentina tiene un problema de fondo que no logramos solucionar que es el déficit fiscal. Hay que financiarlo, hay que pagarlo. Si me ingresan $100 y gasto $120, me faltan $20. Para eso tengo dos opciones: emito pesos, que generan inflación; o emito deuda. Ahora, se nos cortó el financiamiento internacional. Por eso, seguimos emitiendo pesos, pero vale cada vez menos", agregó.

Fausto Spotorno evaluó la posibilidad de que haya un hipercepo en la Argentina

La dinámica que lleva al hipercepo

En esta línea, compartió además los números que se vienen respecto a la inflación según su centro de estudios. "En la primera semana de junio, la inflación nos dio 3%; en la segunda nos dio arriba de 4% por lo que va a terminar arriba de 5% tranquilamente", pronosticó.

Spotorno reclama una reforma en la Argentina. "No solo tenés un Estado que gasta de más sino que tiene un tamaño que construyó una mochila muy grande sobre el sector productivo, por eso la economía no crece hace una década", concluyó el economista.