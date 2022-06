Guzmán tuvo éxito en su primera licitación de deuda del mes: ¿ayudará a bajar la tensión por el dólar?

En un clima de inestabilidad financiera y con el dólar blue pegando un nuevo salto, el Gobierno cosechó en la licitación de deuda en pesos de este martes 14 de junio fondos por un valor efectivo de $21.587 millones, monto superior a los $14.000 millones que pretendía inicialmente colocar en el mercado de capitales local para cubrir vencimientos esta semana por unos $11.000 millones.

Así, la cartera económica logró superar con éxito el primer examen de junio en el mercado local, que se dio en un escenario de stress de la deuda en pesos motivada por distintos factores. Entre ellos, el miedo a un reperfilamiento.

El fuerte derrumbe que sufrieron los títulos CER (ajustan por inflación) la semana pasada hizo que el Banco Central tuviera que salir desde el jueves a comprarlos para ponerle un piso al precio de esos bonos que forman parte del menú ofrecido.

Y es que las licitaciones de deuda son claves para cumplir con la meta de reducir la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro del 3,7% del PBI en 2021 a 1% del PBI este año. Hay que notar que en lo que va de 2022, ya se consumió más de la mitad de esa pauta.

En ese sentido, el Tesoro viene de dos meses complejos. En abril no consiguió renovar la totalidad de los vencimientos por primera vez desde agosto de 2021, y cerró el mes con una tasa de roll over de 90% debido a que se abstuvo de ofrecer títulos CER de corto plazo que fueron los preferidos de los inversores en un escenario de aceleración inflacionaria. En tanto, en las licitaciones de mayo terminó con un roll over de 108%, un guarismo inferior al 130% mensual que los analistas estiman que se necesita para garantizar el programa financiero y cumplir con la meta monetaria anual acordada con el FMI.

Un buen resultado en esta licitación era clave para tratar de calmar a los dólares paralelos

Test clave para el dólar: primer reto superado

En la licitación de este martes, el Tesoro obtuvo un financiamiento extra por cerca de $ 11.285 millones. Este colchón adicional es importante de cara a la próxima licitación del 28 de junio, que será un gran desafío porque vencen unos $594.000 millones.

Los analistas coincidían en que esta licitación era una prueba de fuego no por los vencimientos a cubrir, que no eran una suma exigente, sino por las señales que se desprendan de la misma, por lo que constituye un primer termómetro de reacción en este escenario de desconfianza sobre la deuda en pesos.

Obtener un buen resultado también era crucial para tratar de calmar la suba de los dólares paralelos.

Para rendir el primer test de deuda de junio el Tesoro ofreció en esta subasta un menú de cinco instrumentos de deuda todos con vencimiento este año:

Una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento ( LELITE ) que vence el 15 de julio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

) que vence el 15 de julio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI). También dos Letras del Tesoro a descuento a tasa fija ( LEDES) con vencimientos el 31 de agosto (S31G2), y otra que expira el 30 de noviembre próximo (S30N2)

con vencimientos el 31 de agosto (S31G2), y otra que expira el 30 de noviembre próximo (S30N2) Y dos Letras del Tesoro ajustable por CER (LECER) una caduca el 21 de octubre de 2022 (X21O2) y otra el 16 de diciembre próximo (X16D2).

En Facimex Valores destacaron que ese menú se encontraba en línea con lo que el mercado esperaba: "Menores plazos, mayores tasas y opciones indexadas al CER".

Ante la aceleración inflacionaria los inversores prefieren títulos ajustados por CER

¿Cuáles fueron los títulos más demandados?

En la licitación de este martes se recibieron 367 ofertas que representaron un total de valor nominal de $23.761 millones, lo que significó un valor efectivo adjudicado de $21.587 millones, informó el Ministerio de Economía.

El Palacio de Hacienda destacó que "el total efectivo de $21.587 millones permite así afrontar los vencimientos acumulados desde el 1 de junio hasta el próximo 21 de junio por un total de $10.302 millones". La cartera económica precisó que del monto adjudicado el 32% fue en instrumentos a tasa fija, y el 68 % fue en títulos ajustables por CER

La Tesorería acumuló, en lo que va del año, un financiamiento neto de $658.311millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 123%.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, el miércoles 15 de junio se efectuará la segunda vuelta en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de hoy.

Deuda en pesos: Guzmán superó el difícil reto que se le planteaba este martes.

¿Cuál es la lectura del mercado?

El analista financiero Gustavo Ber comentó a iProfsesional que "más allá de lograr financiamiento neto, en una licitación de monto reducido, los ruidos recientes sobre los bonos CER se hicieron sentir en el acotado nivel de demanda aún cuando fueron ofrecidos sólo títulos a muy corto plazo".

"Así es que la lectura de esta mini licitación podría no estar contribuyendo a despejar las preocupaciones ante los próximos vencimientos por sus desafiantes montos y concentración, toda vez que de no alcanzarse un suficiente nivel de roll-over, ello derivaría en un mayor financiamiento monetario, el cual resulta inoportuno en el actual contexto a raíz de las adversas implicancias sobre la inflación y las renovadas tensiones cambiarias", evaluó.

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, analista de PPI señaló que "el Tesoro no levantó considerablemente las tasas reales, y, en consecuencia, los fondos frescos captados no fueron la gran cosa".

"Mirando los instrumentos, las tasas de colocación a simple vista parecen por debajo de lo que ofrecían estos títulos en el mercado secundario. De hecho, las LECER a octubre y diciembre fueron colocadas al 2.02% y 3.01%, respectivamente, lo cual es alrededor de -120 bps y -75bps por debajo de mercado. Así, tal como esperábamos, consideramos que hubo una fuerte participación de organismos del sector público", analizó.