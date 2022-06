"Ofrecer un servicio de calidad y seguro está en el centro de la propuesta de Cabify"

A través de la tecnología, Cabify logró dar respuesta a quienes buscaban una mejora en el servicio de transporte privado y con esto salió del centro de la discusión respecto a las aplicaciones de movilidad.

La empresa, de origen español, tiene seis años en el mercado y hoy lidera el mercado en Argentina.

Diego Céspedes es director de Movilidad de Cabify en el país. En charla con iProfesional, nos cuenta por qué conducir para Cabify se convirtió en una alternativa para generar ingresos en medio de la crisis y cuál es su propuesta diferencial respecto a la competencia.

"De mayo de 2019 a mayo de 2022 crecimos 4 veces en la facturación, 4,5 en la demanda de autos y 3 en la oferta de choferes. Apostamos a una estrategia a largo plazo encuadrándonos en el marco regulatorio y legal correspondiente. Veníamos creciendo bien pre pandemia, y durante el aislamiento nuestra propuesta se vio reforzada con productos nuevos, como envíos, que era lo que más se demandaba", dijo el directivo.

-¿Por qué creés que lideran el mercado?

-Fundamentalmente porque ofrecemos un servicio seguro y de calidad, que se adecua a las reglamentaciones vigentes en cada una de las ciudades donde opera. Somos un equipo grande y muy dedicado trabajando para que la propuesta de valor sea cercana al usuario y le brinde aquello que espera a la hora de contratar un servicio de movilidad.

Fuimos creciendo y a su vez, acercándonos a la necesidad de los usuarios y los conductores. Al trabajar con autos habilitados, que tienen que cumplir con ciertos requisitos adicionales, hace que la calidad de servicio sea mejor.

Cuidamos mucho este punto. Trabajamos en la segmentación de las zonas para que los conductores tengan una buena experiencia también. Es decir, no solamente el usuario tiene que viajar bien, los conductores también. Desde el primer momento quisimos traer para ambos, usuarios pasajeros y conductores, una propuesta a largo plazo.

-¿En cuánto creció la plaza de conductores?

-En el último año usaron la aplicación más de 45 mil conductores en todo el país. Tenemos algunos que usan la app más o menos horas. Aquellos para quienes significa un ingreso adicional y se conectan un algunas horas, y otros, en cambio, para los que es su actividad principal, fuente de su único ingreso.

-¿En promedio cuánto maneja un conductor?

-Eso depende de cada conductor, lo que le quiera dedicar a nivel semanal o mensual. Un conductor que tiene un buen nivel de conexión - aproximadamente 8 horas diarias - puede estar generando unos 200 mil pesos al mes.

¿Esa plata es todo para el conductor o tiene que dejar su comisión a la empresa?

-Eso es lo que obtiene un conductor, ya descontada la comisión de Cabify.

-¿Y la compañía qué comisión cobra?

-La comisión puede variar entre 15% y 25% que es el básico inicial. Contamos con un programa llamado Cabify Stars que busca premiar a los mejores conductores ofreciendo distintas escalas de comisión según la cantidad de viajes que hagan al mes y su puntaje. Por otro lado, el servicio de delivery en moto tiene una comisión 10% y en ciertos horarios 0%. En GBA tenemos 12,5%, la comisión más baja del mercado.

-¿En todos los distritos del país es la misma comisión?

-Estamos con un plan de expansión en GBA, ahí la comisión es de 12,5%, la mitad de lo que es la comisión básica para cualquier conductor.

-¿Y en el interior?

-Eso también es variable, en Mendoza y Rosario, el esquema es similar al de Buenos Aires; en Córdoba, donde trabajamos con taxi, es otro sistema pero ronda entre el 8 y el 9%.

-¿Y tienen muchas mujeres manejando para Cabify?

-En Buenos Aires el 9% de conductores son mujeres. En Mendoza tenemos un 15%. Este número nos alentó a hacer una prueba piloto con un servicio de mujeres para mujeres: Cabify Mujer: ofrece a las mujeres conductoras elegir llevar sólo pasajeras y a las pasajeras viajar sólo con conductoras ya sea, por un tema de seguridad o simplemente por comodidad.

En este sentido, también tenemos un programa de incentivo para mujeres conductoras con comisión reducida, porque queremos que sean más las que se acerquen y tengan posibilidad de generar ingresos con Cabify.

-¿Con qué tiene que cumplir un auto y un conductor de Cabify?

-El auto no puede tener más de 10 años de antigüedad, tiene que tener habilitación de remis y VTV al día, esto es un diferencial también en la calidad de nuestro servicio. Además los conductores tienen que tener monotributo al día y licencia profesional. También seguro comercial de remise.

-¿Es por esto que fueron aceptados más rápido en el mercado sin tantos cuestionamientos como otras compañías?

-Si puede ser. Nosotros tenemos más requisitos y un proceso más exigente para ser conductor Eso, sin duda, derrama en la propuesta de valor que tenemos con conductores que reciben capacitación, hacen un exámen psicotécnico que tienen que aprobar y todo lo que comentaba antes.

-¿Impositivamente es mejor tener una empresa virtual?

-Nosotros pagamos todos los impuestos que corresponde por la característica del servicio que brindamos.

-¿Pagan impuestos igual que una agencia de remise?

-Si. Cabify vino a traer un servicio superior a lo que había con anterioridad y cumple con todo. Y somos la única aplicación en Argentina que está en esta condición de legalidad.

-¿Es fácil emprender en Argentina?

-Tiene muchos desafíos en cuanto a la planificación. Creo que la gimnasia de ser una empresa de tecnología y tan dinámica ayuda a tener ese ritmo de cambio permanente y de ajustarse a distintas condiciones. Pero claro que un marco más estable es más fácil a la hora de planificar.

A nosotros igualmente nos ha ido muy bien, pero tiene que ver con la penetración de un servicio como el nuestro, que tiene una fuerza inercial muy grande, los usuarios demandan cada vez más y nosotros vinimos a ofrecer un servicio superador a lo que había.

Hacemos revisiones de presupuesto trimestrales, proyecciones de inversión en pesos, después la conversión con el dólar fluctuante varía mucho. Por eso las previsiones son para etapas cortas. Es difícil planear a más a largo plazo. Sabemos que estamos en un entorno que presenta muchos desafíos pero tenemos claro a dónde apuntamos y eso nos llevó a estos niveles de crecimiento.

-¿Qué representa para ustedes cumplir con determinados lineamientos para una competencia diferente?

-En realidad es nuestra manera de entender este negocio, sin dudas en un primer momento puede resultar un camino más largo, pero la realidad es que al fin del día los resultados son positivos. Como te decía cumplimos con las regulaciones y las legislaciones en cada lugar en donde desembarcamos. Es una apuesta a largo plazo que nos dió resultados. Al principio fue más costoso, de hecho, mirábamos para los costados y nos decíamos: "no estamos compitiendo en las mismas condiciones". Ahora, celebramos esa decisión inicial y estamos muy contentos con haberla tomado viendo el momento actual de la compañía.

-¿En qué invierte Cabify?

-Nuestro foco ahora es seguir creciendo en los lugares donde tenemos operación. Esto es Mendoza, Córdoba, Rosario y tenemos un plan de expansión a más ciudades del interior. Nuestra aspiración es en los próximos dos años poder ingresar a entre 8 y 10 ciudades nuevas. Por ahí pasa mucho la oportunidad que vemos a futuro. Gran parte de nuestra inversión se va en desarrollo de producto, en ir haciendo mejoras en la aplicación permanentemente. También en alianzas con marcas para dar a conocer nuestra propuesta de valor, pero fundamentalmente en investigación y desarrollo.

-¿Tienen choferes suficientes o necesitan más?

-La demanda está creciendo más rápido que la oferta. Por eso, la incorporación de más usuarios conductores, es otro de nuestros focos: que haya cada vez más conductores que consideren a nuestro servicio como una buena forma de generar ingresos.

-¿Y por qué creen que es difícil eso en el contexto económico argentino?

-Tal vez por el auto. Tener un auto de no más de 10 años de antigüedad es una inversión si no lo tenés disponible. Estamos trabajando en algunos proyectos para ver cómo podemos contribuir para que esto no sea un obstáculo, hablando con rentadoras de autos, o empresas automotrices.

-¿Tienen alianzas con otras compañías?

-Si, los bancos, las tarjetas de crédito, y las tarjetas de beneficios de los diarios son con quienes más alianzas tenemos con descuentos a los usuarios. También tenemos convenios con compañías de seguros, talleres mecánicos, automotrices, para ofrecer beneficios a los conductores.

-¿Cuándo varían sus tarifas?

-Nuestro input es la oferta y demanda. La tarifa parte de una base (bajada de bandera y $ por km y por min) + suplementos por alta demanda, en función a la relación entre oferta y la demanda. Además, se contempla el costo de los insumos de los conductores, combustible, peajes, seguro de los autos, etcétera. Pero sobre todo la demanda. Los viernes y sábado a la noche y en horarios picos en la semana, tenemos una tarifa de alta demanda, que sirve de estímulo para que haya más conductores disponibles.

-¿En cuánto crece el valor de igual viaje en horario de alta demanda?

En general, es entre un 20 y un 50% más, pero puede hasta duplicar el valor del viaje en algunos casos.

-¿Cuántos conductores más se conectan a la app en un horario de alta demanda?

Entre un 40 y un 60% más. Y muchas veces son conductores que tienen otros trabajos en el día y tal vez se conectaron a la mañana, se fueron a sus otros trabajos y vuelven a salir en los horarios de alta demanda para hacer diferencia. Varía un poco el comportamiento.

-¿Adaptarse a la reglamentación hace que puedan entrar en segmentos que otros competidores no?

-Si, en el segmento corporativo, por ejemplo. Ser legales hace que las empresas nos elijan. Hoy trabajamos con más de 4.500 compañías y eso también a los conductores les gusta mucho porque les da previsibilidad en los viajes. A las empresas también les gusta el servicio porque les permite mediante una plataforma que les brindamos, poder visualizar y tener control sobre el gasto en movilidad de sus empleados.

-Para ir terminando, Cabify tiene también un fuerte compromiso con la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo definiría el proyecto de compensación de huella que ustedes llevan a cabo?

En 2018, nos convertimos en la primera empresa neutra en carbono de nuestro sector al compensar el 100% de las emisiones globalmente. Con nuestra tecnología, trabajamos para que cada viaje sea más eficiente y lo que no reducimos lo compensamos. Avanzamos en la descarbonización del transporte a través de la electrificación (target 2025 España y 2030 AméricaLatina) y, hasta alcanzarla, reducimos (compromiso de -15% anual) y compensamos.

Cabify es la primera y única empresa del sector que compensa las emisiones de todos los viajes en Latinoamérica y Europa desde hace 4 años. Defendemos y trabajamos para reinventar la movilidad urbana con una oferta multimodal, accesible y sostenible. En Cabify, hemos adquirido importantes compromisos y alcanzado diversos hitos en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica.

-¿Querés agregar algo más para terminar?

Sólo decir que en Cabify defendemos y trabajamos para reinventar la movilidad urbana con una oferta multimodal, accesible y sostenible, a partir de un servicio seguro y de calidad.