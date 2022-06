Melconian dio más detalles sobre la reunión con Cristina Kirchner: le sugirió hacer un "ajuste clásico"

El economista Carlos Melconian reveló nuevos detalles de la reunión que mantuvo a solas con Cristina Kirchner hace casi una semana y aseguró que entre las sugerencias que le hizo la vicepresidenta, se destacó la posibilidad de hacer un "ajuste clásico", un "saltito devaluatorio" y un incremento de la tasa de interés.

El ex presidente del Banco Nación durante la primera etapa de Mauricio Macri contó que le aconsejó a Cristina Kirchner hacer un "Fabregazo", en referencia a las medidas impulsadas por el ex ministro de economía Carlos Fábregas en 2014, cuando estaba por terminar el segundo mandato de la ahora vicepresidenta. "Necesitamos un ajuste clásico", le dijo.

"Cuando en una situación equivalente, con Cristina de presidente en 2014, llegaste a un estrangulamiento de reservas, con atraso cambiario, el Banco Central no compraba dólares, tenías cantidad de pesos, en aquel momento parado el Club de París, los buitres y todo, ajuste clásico significó que no te alcanzaba devaluar diariamente, que tuvo que hacer un saltito devaluatorio", expresó el economista en declaraciones a A24.

Y amplió: "Esos saltitos no son una operación a corazón abierto como si tuvieras que agarrar el dólar de Martínez de Hoz y devaluarlo, es un chiquito, pero necesita sedación y se hace en quirófano, no en consultorio, y entonces ahí tenés que subir la tasa de interés".

El "Fabregazo"

Sobre el "Fabregazo", Melconian explicó que consiste en "subir un poquito el tipo de cambio y la tasa de interés", aunque aclaró que "no es un programa para ganar una elección, sino para durar más tiempo genuinamente".

Por otro lado, el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea se refirió al dólar, que este martes alcanzó su récord de 238 pesos: "El dólar tiene que recuperar el atraso pasado y luego seguir su curso acompañando a la inflación. No tienen ninguna chance de no hacerlo".

En tanto, volvió a defenderse de las críticas que recibió por haberse reunido con Cristina, teniendo en cuenta su cercanía a Juntos por el Cambio: "Iniciamos una gira para ver a gobernadores donde está la Fundación Mediterránea, nosotros cursamos las invitaciones a líderes políticos. Antes había estado con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y nadie se enteró".

Días atrás, había sido mucho más punzante con sus respuestas ante los reiterados cuestionamientos: "¿Quién me va a decir con quién me puedo ver yo? Ni mi viejo me decía con quién me puedo ver".

"La explicación institucional es una sola: es la vicepresidente de la Nación. Hemos visto a muchos gobernadores, a sindicalistas, gente de la Justicia; todos por invitación formal. He ido con autoridades de la Fundación (Mediterránea). Nosotros estamos siguiendo a rajatabla la idea apartidaria de respeto, de puesta a disposición del próximo presidente", señaló entonces.

En esa entrevista con Radio Mitre, contó que la reunión con Cristina duró tres horas y que, durante todo ese tiempo, estuvo a solas con ella. "Con el estilo personal de cada uno fue la reunión. Cero chances de cualquier otra cosa", precisó.