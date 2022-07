La crisis por el dólar blue pega en supermercados chinos: saltan precios y falta mercadería

Mientras que los shopping vivieron un domingo similar a la época de Navidad en las horas previas en la que el dólar blue tocara su récord histórico al cotizar a $280, en el comienzo de semana, hay comercios minoristas que retiraron productos de la oferta y en varios sectores industriales no hay precios de referencia.

Américo es zapatero en el barrio de Mataderos y con un pequeño taller, con característica de pyme porque le da trabajo a 16 personas, fue a comprar al almacén de suelas que suele concurrir en el barrio de Boedo para producir los pedidos de algunas zapaterías del barrio de Devoto y de Villa Ballester. Pues bien, al igual que le sucedió con las curtiembres del Camino Negro el pasado viernes, cuando los rumores de cambios en el gabinete estaban a la orden del día, no le vendieron porque no hay precios de referencia que puedan asegurarles, a los proveedores de los pequeños empresarios, que podrán reponer sus productos la próxima semana.

Es sólo uno de los ejemplos relevados por iProfesional, en este caso en el rubro del calzado, para comprender porque comienzan a faltar productos o los comercios deciden retirarlos de la venta en los comercios minoristas.

Alfonsina Romeo suele realizar sus compras en un comercio de cercanía en el barrio de Caballito, en un super chino, como se los conoce habitualmente, encontró casi todo los productos que llevó la semana pasada más caros. "Una lata de durazno que costaba $350, este lunes la compré a $390, como ese ejemplo, casi todos los precios aumentaron", asegura la señora retirada de la oferta laboral y jubilada con la mínima.

La cotización del dólar blue alcanzó este lunes su record histórico

El domingo 3 de Julio, mientras que en Olivos no se ponían de acuerdo a quien nominar al frente del ministerio de Economía y los funcionarios de Alberto Fernández recibían negativas de prestigiosos economistas para reemplazar al renunciante Martín Guzmán, en los shoppings center se facturaba a todo ritmo, con todos los medios de pago disponibles y, en muchos casos, utilizando el medio aguinaldo que algunos argentinos asalariados en blanco, lograron cobrar.

Previo a suba del dólar blue, récord de ventas

En la Cámara de Shopping Centers explicaron a iProfesional que el rubro electro vendió un 35% por encima del domingo anterior, el último de junio, y el volumen de ventas fue superior porque se aceleraron las ventas de electrodomésticos.

"Si alguien tenía dudas en comprar un bien durable, con la crisis institucional golpeando a la puerta de Olivos, la gente salió comprar lavarropas, heladeras, consolas de juego y televisores para ver el mundial", afirmaron en la Cámara.

Según la data recopilada, el movimiento de adquisiciones fue más fuerte en las ciudades del interior del país mientras que en la región del AMBA, Ciudad de Buenos Aires más los partidos del Conurbano que la rodean, fue un poco menor.

Las cámaras empresariales de la CABA como FECOBA afirman que en supermercados grandes y, también, en centros mayoristas se anotaron más despachos de televisores y calefactores y mucha demanda para comprar a través de canales digitales. Ahora bien, según Fabián Castilla, su titular, "ya existen problemas en algunos rubros que hoy directamente decidieron no abrir ante la incertidumbre por las medidas que puedan venir".

Las empresas que continúan entregando productos lo hacen con nuevas listas de precios

En ese sentido, la voz de la ministra de Economía designada, Silvina Batakis, exponiendo sus planes, será fundamental para ordenar la economía y el abastecimiento en el corto plazo. Lamentablemente, no es novedad que en momentos previos a rumores de una devaluación de la moneda nacional los mayoristas de alimentos y bebidas comienzan a suspender las entregas a comercios más chicos a la espera de noticias.

Nuevas listas de precios con dólar blue récord

Por ese motivo, el consumidor final, cuando se acerca a una góndola del super al que concurre habitualmente, ve precios al alza de sus productos favoritos y poca oferta de los mismos.

A media lengua, un comerciante chino sentado frente a su caja registradora en un salón casi despoblado de clientes, explicó a iProfesional: "No sabemos qué va a pasar y por las dudas los proveedores que tengo no me confirman los pedidos que les hago".

"Se está viviendo muy mal, últimamente", analizó el comerciante ante el asentimiento de dos clientes que se acercaron con productos en lata para llevar.

La ministra Batakis asumió este lunes, día en el que el dólar blue tocó los 280 pesos

Las empresas de alimentos y bebidas continúan abasteciendo y entregando productos confirman en las cadenas de supermercados pero lo hacen con nuevas listas de precios. "Indudablemente el mercado comienza a ver una corrección que se realizará por las buenas o por las malas", sostiene un ejecutivo de una cadena supermercadista local de origen nacional.

El dirigente empresarial se refiere a una cuestión macro económica que todos los argentinos sienten en la piel. El recibimiento a Batakis de parte del mercado, con un dólar blue que llegó a picos de $280 (si bien ya viene moviéndose por debajo de los $260) puede ser entendido como un síntoma de extrema desconfianza o como un ruego de los actores económicos para que se sinceren las cuentas de una buena vez, con el costo social que esa medida implicará.