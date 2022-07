Sindicato clave cerró la paritaria con una suba del 60%: a cuánto se irá el sueldo básico

El consejo directivo del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y los representantes de la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) acordaron la paritaria 2022-2023 con un incremento salarial del 60% con un seguimiento del proceso inflacionario. El secretario general de la organización gremial, Oscar Rojas, señaló que "la intención es no deteriorar aún más el poder adquisitivo de los salarios con esta constante suba de precios".

El aumento fue pactado en cinco tramos que se liquidarán de la siguiente forma:

Julio, 20%

Septiembre, 10%

Noviembre, 10%

Enero 2021, 10%

Marzo, 10%

Asimismo, el gremio y la cámara empresaria acordaron incorporar al salario básico de julio, con carácter remuneratorio, la asignación extraordinaria no remunerativa de febrero pasado, al tiempo que establecieron sumar al ingreso inicial, una nueva asignación no remunerativa que irá desde los $6.000 a $6.500 según la categoría de convenio.

Los obreros de maestranza abarcan una amplia gama de actividades

Evaluarán el proceso inflacionario a fin de año

Rojas explicó a iProfesional que "la idea fue lograr un porcentaje fuerte en el primer mes" y agregó que "en agosto los salarios tendrán un aumento del 20%". Apuntó que "a esto, hay que considerar que el grueso del aumento se distribuye en los haberes de diciembre".

Justamente para el último mes del año, el sindicato prevé hacer una evaluación de la inflación y los salarios para establecer "si corresponde una corrección", indicaron. Más allá de las fechas, desde el SOMRA advirtieron que "los porcentajes de los acuerdos son apenas un marco legal para cerrar un acuerdo".

Al respecto, Rojas expresó su preocupación "porque el Gobierno no logra contener la suba de precios, lo que generó la salida de (Martín) Guzmán del ministerio, porque evidentemente no entendió la preocupación del trabajador y trabajadora que, con un empleo registrado y con paritarias, no llega a fin de mes".

Salarios básicos y otros beneficios

El gremio acordó la paritaria 2022-2023 con un incremento salarial del 60%

Con este incremento, en agosto el sueldo de un trabajador de la categoría Oficial será de $77.525; un Oficial de Primera cobrará $77.560; Administrativo, $86.764 y Supervisor, $92.633. En cada caso se deberán liquidar los montos adicionales de convenio por categoría, como así también el agregado por los años de antigüedad. A estos básicos habrá que sumarles los respectivos aumentos de septiembre, noviembre, enero y marzo, cada uno del 10%.

Desde el SOMRA indicaron que "en nuestro convenio colectivo seguimos discutiendo e incorporando beneficios para las zonas desfavorables, presentismo, adicional por fin de semana y otros ítems que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras".

Los obreros de maestranza abarcan una amplia gama de actividades, desde limpieza de clínicas y sanatorios hasta las plantas de la industria automotriz y especialidades en "altura" como la mantención de los vidrios de los grandes edificios. En los últimos años agregaron cursos de capacitación ante la incorporación de los diferentes materiales que utilizan en las diferentes ramas como así también el manejo de herramientas y maquinarias.