Por el cepo importador, más empresas deben recurrir al dólar financiero: así fogonea la inflación

No es novedad que la inflación en la Argentina se encuentra generando el mayor nivel de distorsión en los precios de la economía. De acuerdo con el último nivel de inflación registrado por el INDEC, mostró un 5,3% para el mes de junio y en el acumulado de los primeros seis meses es de un 36,2%. Desde que asumió el actual gobierno hasta hoy la inflación acumulada es de 187 por ciento.

En cada sector de la economía hay bienes que se componen de elementos importados. Las últimas medidas para frenar los problemas con la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los demás tipos de cambios, fue restringir las importaciones mediante el incremento de productos con licencias no automáticas para su importación, lo que implica un freno para las empresas donde sus productos tienen componentes importados.

Autos: salto de precios tras cepo

El sector automotriz, por ejemplo, presenta una problemática de fondo. Si tomamos el caso de un Fiat Mobi 0km que cotizaba antes del cepo a las importaciones en $2.609.400, si este mismo vehículo lo vemos después de las medidas del gobierno veremos lo siguiente.

Según el registro histórico, sobre la participación de elementos importados en este sector es de un 47%, por lo cual ahora el importador de autos deberá conseguir dólares para adquirir la parte importada, por lo que debería ir hacia su casa matriz para conseguir dólares o ir hacia el mercado financiero mediante el dólar Contado con Liqui que cotiza en más de 313 pesos.

Si este último recurre al mercado de capitales, que sería la opción más rápida para no quedarse sin stock de autos, veremos que hoy está generando que un auto de $2 millones se consiga, ante la falta de dólares, a $4 millones.

En el cuadro de abajo ampliamos a diferentes modelos de auto con el precio de mercado de hoy y a cuanto se iría este auto en el caso de formar sus precios con el dólar contado con liquidación:

Los productos químicos y remedios, al dólar pararelo

El sector de productos químicos, en tanto, tiene una gran participación en todos los artículos de limpieza como suavizantes, jabón, detergentes. Estos tienen un 33,9% de componentes importados, por lo cual al no acceder al dólar oficial y tener que recurrir hacia el dólar Contado con Liqui, vemos como, por ejemplo, un detergente pasaría de $201 a $293, 67 encareciendo el producto solo debido a la influencia que tiene el componente importado.

En el cuadro de abajo ampliamos a ejemplos como jabón en barra, jabón para ropa y detergente.

En el caso de la Industria farmacéutica, requiere de un 23,64% de elementos importados en promedio.

Se puede ver en el mercado que los fármacos como el Clonazepam que tenía un precio inicial de $1.100, este se aceleraría a 1.454 pesos.

Los componentes importados en el sector del calzado

Si utilizamos la misma lógica para la industria del calzado, vemos que teniendo en cuenta un 26% de componente importado en el producto terminado, unas zapatillas que inicialmente costaron $17.250, el nuevo precio que tan solo incluye el componente importado el precio aumentaría en 23.350 pesos.

La política económica está intentando correr sobre las causas y no las consecuencias de la inflación. Vamos hacia un camino estanflacionario. Al dejar un cepo para importar menos (y así cuidar las reservas del Banco Central), industrias como estas solo tienen dos salidas: elegir no importar porque no logran acceder a los dólares o, por supuesto, pagarlas más caras recargando en el precio con los ajustes necesarios para reponer su stock al valor del tipo de cambio paralelo fijado para la operación.

De acuerdo a un Informe de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), 6 de cada 10 pymes tuvo dificultad en la cadena de producción para obtener insumos o materias primas

Sectores con mayores problemas para importar y acceder a dólares

Dentro de los sectores con mayores problemas para importar se encuentran: Autopartes Autos y Motos, Papel (Celulosa), Insumos Informática (Audio y Video), Químicos (Productos Limpieza y Cuidado Personal), Plásticos para capellanes de PU (Calzado), Termoplástica para puntera y contrafuerte (Calzado), Acrílico (Textil), Vitaminas, minerales y aminoácidos (Alimento Animal), Barras de acero y válvulas (Maquinaria Agrícola y Petrolero), entre otros.

Dentro de los principales inconvenientes de acceso a los dólares para la importación por parte de las Pymes se encuentran: 36,1% Acceso de los Dólares para la Importación, 15,3% Permiso de Importación, 9,7% Falta Financiamiento Interno en Dólares, 5,6% Falta Financiamiento Externo en Dólares.

Desalentar el ingreso de importaciones mediante el cepo de dólares solo lograría dificultar los pagos al exterior

Bajo esta perspectiva, la Cámara de Importadores de la República Argentina explica que desalentar el ingreso de importaciones mediante el cepo de dólares, solo estaría logrando dificultar los pagos al exterior de las obligaciones de los importadores.

En un momento donde la Argentina tiene record de exportaciones y precio de lo que vende al mundo en un nivel elevado en términos comparativos a otros años, no ha podido acumular reservas ni cuenta con los dólares suficientes para importar.

A su vez, ante una brecha del 130% los incentivos para el ingreso de dólares son cada vez más bajos. Una economía a un dólar contado con liquidación con aceleración inflacionaria y caída del nivel de actividad cada vez está más cerca. Debería pasar nuestra pregunta de "cómo sería" a "cuánto falta" para que este escenario sea de nuestra realidad cotidiana para muchos rubros y sectores de la economía.