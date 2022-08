Cavallo reveló su fórmula para solucionar la crisis: qué dijo del salto del dólar y la devaluación

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo algunas declaraciones donde dio su opinión sobre el rumbo económico del país y el desempeño de la coalición gobernante.

Consultado sobre Sergio Massa, el hombre que ocupa actualmente el rol que él desempeñó durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, el ex funcionario lamentó que sus ideas hubieran cambiado tanto con el pasar de los años.

"Creo que Massa, originariamente, no pensaba así. Una persona mínimamente educada o con asesores en Economía, que pasó por la Ucedé, tendría que haber pensado de una manera completamente distinta a la de Cristina. Pero si en realidad uno mira videos de las expresiones de Massa, tiene que llegar a la conclusión de que él sabe que es un enfoque totalmente equivocado".

Y añadió: "Tengo mis dudas respecto a la seriedad de su pensamiento, la forma en que manejó la Anses y, sobre todo, la iniciativa que tuvieron con [Amado] Boudou de incorporar a una cantidad enorme de personas que no habían hecho aportes al sistema previsional, fue un error garrafal", dijo en declaraciones a LN+.

Cavallo y la debilidad de Massa, Alberto y Cristina

En otro orden de cosas, el ex ministro Domingo Cavallo dijo que "Las ideas económicas de CFK son peligrosas para el futuro del país"

En ese sentido, destacó: "Me parece que la gran debilidad política de este trío de Cristina [Kirchner], Alberto Fernández y [Sergio] Massa es que no tienen una orientación adecuada en materia económica de pensamiento". Esto ocurre porque, a su juicio, "no creen en las bondades de la economía del mercado y la competencia, creen que el Estado puede meterse en todos los aspectos de la vida económica".

Domingo Cavallo criticó la gestión del actual Gobierno.

"Eso es un error garrafal con manifestaciones muy concretas. La falta de profesionalidad con la que se maneja el Banco Central es muy peligrosa", agregó. Y dijo: "vengo sosteniendo que se tendría que haber desdoblado el mercado de cambios y todas las demás transacciones derivarlas a un mercado libre".

Cavallo consideró que de haber asumido Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía, referente que había sido seleccionado por Massa antes de descubrir posteos suyos en los que criticaba a Alberto Fernández Y Cristina Kirchner, "seguro estaría haciendo esto que sostengo".

¿Devaluar o no devaluar?

Consultado sobre si devaluar o no devaluar, el exministro de Economía dijo: "La devaluación no resolvería nada. Solamente agravaría la situación". En cambio, consideró que es otra la receta que hay que aplicar: "Deberían haber bajado las retenciones. Alentaría un poco más las exportaciones, frenaría las importaciones".

Advirtió entonces que "si siguen cometiendo estos errores y manejando mal la economía como hasta ahora, puede llegar a ocurrir que se produzca una fuertísima devaluación y traería consecuencias inflacionarias y no deseadas". Luego profundizó en decisiones que si tomó el Gobierno y que él consideró "no beneficiosas".

"Fue un gran error haber mantenido congeladas las tarifas", opinó sobre la política en materia de luz y gas, a la vez que recalcó que "que tiene mucha más importancia el atraso tarifario que el atraso cambiario" ya que "si aumenta mucho el precio del dólar, los subsidios aumentan mas que proporcionalmente".

Cavallo también se refirió a un posible ajuste, concepto demonizado por el oficialismo. En esa línea, diferenció: "Yo creo que Macri lo podría haber hecho si era capaz de producir resultados significativos. Pero Cristina Kirchner no. Y el problema es que el resto de sus ideas son peligrosas para el futuro del país".

Para Cavallo, la inflación llegará al 100%.

En los últimos tramos de la entrevista, y en concordancia con el escenario pesimista que el también economista pronostica para la Argentina, se centró en el aumento del índice inflacionario e hizo un duro pronóstico: "La inflación va a llegar a estar próximamente en el orden del 100% anual".