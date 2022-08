Gremio de empleados de comercio pide reabrir paritarias: qué aumento de sueldo reclaman

En el marco de una inflación desbocada, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) venía solicitando una reactualización de la paritaria. En las últimas semanas, se aceleraron las negociaciones entre el secretario General, Armando Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Las partes tienen sellado un acuerdo que consiste en un aumento del 59,5% de cual ya se liquidó un 22%, por lo que resta pagar un 6% para agosto; 10 en septiembre; 11% en noviembre y un 10,5% en enero del 2023. El consejo directivo del sindicato está pensando en sumar, mínimo, 10 puntos.

Según voceros gremiales consultados por iProfesional, una de las soluciones a la demanda sería adelantar las cuotas; es decir, al 6% de agosto sumarle el 10% de septiembre, con un aumento total del 16%. El porcentaje de noviembre (11%) se podría abonar en octubre y el 10,5% de enero a pagar con los salarios de diciembre, mes en el que el gremio pretende una nueva reunión con las patronales, de cara a lo que resta de la paritaria.

El propio Cavalieri recordó que "cuando acordamos el 59,5%, fue muy bien recibido por los trabajadores y trabajadoras, porque además fijamos el seguimiento de la inflación", pero agregó que "con la suba de precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, necesitamos urgentemente realizar un retoque de los porcentajes".

La situación de los trabajadores está realmente mal

Al respecto, indicó que "con estos número y una inflación que no afloja, ese 59,5% tendría que sumar unos 10 o 20 puntos" y señaló que "las paritarias a nivel general se están cerrando en un promedio del 70% pero algunas organizaciones ya acordando mejoras que están en el orden del 80%".

El líder mercantil puso la voz de alerta porque "la situación de los trabajadores y trabajadoras está realmente muy mal" y explicó con este nivel de inflación "es muy complejo negociar las paritarias, porque una vez que se establecen porcentajes, quedan devaluados por la suba de precios".

El sindicato de Comercio pide reabrir las paritarias por el rápido crecimiento de la inflación

Cavalieri indicó que el alza del costo de vida junto con otros indicadores económicos atentan contra el consumo, por eso la actividad de comercio está "semiparalizada" y sostuvo que en este marco, una apertura de paritarias requeriría de "negociaciones y nuevas cuentas" con los empresarios. No obstante, subrayó que "nos pagan en pesos pero con esta guerra nos están cobrando en dólares. No hay un precio de referencia y el empresario no tiene incentivos para invertir".

La paritaria es la herramienta contra la inflación

Sobre la posibilidad de sumas fijas, el dirigente manifestó que "tenemos las paritarias como herramienta para sostener el poder adquisitivo de los salarios; una suma fija generalizada afectaría las escalas salariales y podría atentar justamente con las negociaciones que, en general, se han llevado a través del diálogo y la negociación sin grandes conflictos".

En cuando a la intención del Gobierno de convocar a dirigentes gremiales y empresarios, expresó que "tenemos que ir a un acuerdo donde además se sumen las diferentes corrientes políticas, porque la gente está muy enojada y cansada" y subrayó que que "ninguna fuerza por sí sola puede resolver esta situación; tenemos que encontrar entre los dirigentes políticos y empresarios los puntos de encuentro para salir adelante".

Imaginación para generar puestos de trabajo

El titular de la Federación de Comercio reclamó a los gobernantes "imaginación para generar trabajo" al tiempo que consideró que sin las ayudas sociales que otorga el gobierno, la situación sería aún más complicada. "Ya estarían en la Casa Rosada", reflexionó refiriéndose a los sectores sociales más afectados.

En los próximos meses, Cavalieri deberá enfrentar dos temas cruciales. Primero, la negociación salarial que no parece nada fácil. En segundo término, la elección de la poderosa seccional Capital del gremio mercantil, que además designa al secretario General de la Federación. Cavalieri se impuso categóricamente en la asamblea extraordinaria donde enfrentó a la oposición y se quedó con la junta electoral de cara a los comicios previstos para mediados de septiembre-.

Te puede interesar Jubilados: cuánta plata pueden llegar a cobrar con el aumento que anunciará el Gobierno

A los 85 años, Cavalieri va por la reelección en lo que sería su décimo mandato en la seccional porteña del sindicato de Empleados de Comercio. De esta forma, completaría un ciclo de 40 años a cargo de una de las organizaciones gremiales más importantes por la cantidad de afiliados y el sector estratégico que ocupa.