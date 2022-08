¿Uber, Cabify, Beat o DiDi? Dime para qué app de movilidad manejas y te diré cuánto ganas siendo chofer

Las apps de movilidad son un boom: Uber, Cabify, Beat o DiDi. Desde que aparecieron no pararon de crecer: en su uso, en diversidad de servicios, en competencia, en la cantidad de conductores que sigue aumentando y hasta en modelo de negocios. Tanto es así que hasta los taxis se sumaron a algunas de ellas.

"En promedio, un chofer full time gana $320.000 por mes. Como máximo, los conductores que más manejan en Cabify alcanzan una ganancia mensual de más de $400.000 mensuales", cuenta Manuel Machado, Manager of Growth_ Drivers de Cabify.

¿Cuántas horas implica estar full time? "Lo consideramos así a quien maneja más de 200 horas al mes. Sin embargo, en Cabify, todos los conductores tienen la libertad de conectarse cuando quieran, no exigimos tiempos de conexión", advierten desde la app.

A su vez, si un conductor decide trabajar de modo parcial, es decir, menos de 200 horas al mes, "sus ingresos rondan los $150.000 en el mes", dice Machado.

Un chofer de Uber gana en promedio $1.400 por hora

Desde Uber van a la unidad de medida de tiempo más pequeña para su organización: la hora. Así, en 60 minutos los conductores ganan en promedio unos 1.400 pesos.

"Quienes manejan utilizando la app de Uber pueden elegir cuándo, cuántas horas, dónde y con qué frecuencia hacerlo. En el último trimestre, menos del 5% de quienes usan la app para generar ganancias manejaron más de 40 horas a la semana", indican desde Uber.

En Uber, dicen que usando esta app de movilidad pueden ganar alrededor de $1.400 por hora

Incluso, para la empresa, uno de los beneficios de trabajar con chofer es poder disfrutar de la flexibilidad, en horario y también en ingresos.

"En Argentina, más del 70% de quienes eligen manejar con Uber lo hacen menos de 25 horas a la semana. Una persona que maneja con nuestra app puede ganar lo mencionado, libre de comisiones. Así, más de 460.000 personas ya generaron ganancias con la app en la Argentina y para más del 60% es su principal fuente de ingreso", describen desde la empresa.

Más horas, más ingresos

Patricia Jebsen, gerenta general de Beat Argentina, cuenta que "las ganancias que obtienen los conductores dependen principalmente del tiempo que elijan utilizar la app".

"Al no ser empleados o trabajadores, poseen la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo conectarse y conducir. Esa autonomía, que es muy apreciada por nuestros usuarios, hace que no podamos pensar a los conductores como full o part time. Esas nociones no se aplican a este tipo de actividad", aclara la gerenta.

A la hora de los números, los registros de Beat Argentina indican que los conductores que más utilizan la app consiguen ganar hasta $100.000 por semana, siendo esta una cifra que varía constantemente.

¿Por qué se da esta variación? Es que está "condicionada por los viajes que los conductores aceptan, las zonas donde decidan manejar y los horarios en los cuales se conectan: la demanda de viajes en un momento y un lugar determinado pueden hacer que se active el sistema de tarifa dinámica que hace que los precios se ajusten a esa mayor demanda", explica Jebsen.

Cada vez más personas se suman a ser conductores en las apps de movilidad

App de movilidad y ganancias

"Durante julio aquellos conductores que manejaron con la app, mediante DiDi Express, 8 horas durante los 5 días de la semana, generaron alrededor de $50.000 por semana. Esto se traduce en un ingreso mensual de aproximadamente $200.000", indican desde DiDi.

Desde la app aseguran que sus conductores pueden alcanzar hasta los $463.000 manejando en horarios pico, en los que hay mayor demanda y así sacan provecho de los incentivos.

En este sentido, Jonathan Romero, conductor registrado en DiDi, y que consiguió la mayor ganancias durante julio, afirma que para él, particularmente, le es redituable manejar de noche.

"Los días de semana suelo empezar a las 11, y quizás termino a las 4 de la mañana. Mientras que los fines de semana prefiero arrancar un rato antes, para aprovechar las altas demandas que se suelen generar", dice Romero.

Te puede interesar Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes y cómo calcularlo

Y agrega: "Otra cosa que me resulta muy útil es siempre hacer uso de los incentivos garantizados que ofrece DiDi, los fines de semana intento hacer al menos uno o dos y ahí hago una diferencia de dinero importante. Además, si bien prefiero manejar por zona oeste, si sale algún viaje largo con alta demanda siempre aprovecho a tomarlo porque me genera ingresos altos en poco tiempo".