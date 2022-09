Salario Familiar (SUAF): cuánto es el monto por hijo, quiénes lo cobran y cuál es el tope de ingresos

En la Argentina es difícil llevar la cuenta de cuánto puede cobrar una persona por asignaciones familiares o SUAF.

Con el avance de la inflación, muchos planes sociales así como los sueldos y los haberes de los jubilados están recibiendo aumentos para recuperar el poder adquisitivo perdido, o al menos bonos que se pagan por única vez. Entonces, ¿de cuánto es el salario familiar en 2022?

El SUAF, más conocido como salario familiar, no fue la excepción y también recibió un incremento, oficializado en agosto. Según confirmó la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, ese beneficio contempla alrededor de 1,1 millón de familias.

Cuánto se pagará entonces por SUAF en los próximos meses y en qué momento se cobra el plan.

¿Cuánto es el salario familiar 2022?

La última modificación al salario familiar fue con la Resolución Nº 202/2022 que indica que a partir de septiembre, con el Refuerzo Mensual de Salario Familiar aplicado, las personas deberían comenzar a cobrar 20.000 pesos por mes por hijo en la Zona 1 o normal.

En algunas áreas del país, el salario familiar por hijo pasa a 29.799 pesos por mes (zonas 2 y 4) y a 28.450 pesos mensuales en la zona tres.

SUAF: cómo cobrar hasta 20.000 por hijo como asignación familiar

Además, mediante la Resolución 202/2022, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES determinó los siguientes montos para cada una de las asignaciones familiares:

asignación por nacimiento (para los beneficiarios con ingresos de hasta $316.731 mensuales) pasa a $9.875;

(para los beneficiarios con ingresos de hasta $316.731 mensuales) pasa a asignación por adopción (para los beneficiarios con ingresos de hasta $316.731 mensuales) pasa a $59.058;

(para los beneficiarios con ingresos de hasta $316.731 mensuales) pasa a asignación por matrimonio (igual ingreso $4.788); pasa a 14.788 pesos.

(igual ingreso $4.788); pasa a 14.788 pesos. asignación prenatal (ingresos hasta $131.208) $8.471.

¿Cuánto cobro de asignación familiar por hijo?

La ANSES oficializó en agosto un aumento del 15,53% en las asignaciones familiares a partir de septiembre y definió los nuevos montos que se cobrarán por cada una de ellas. Se asignará un monto de 20.000 pesos por hijo, de acuerdo a lo anunciado por el organismo.

En ese marco, la asignación familiar por hijo (para beneficiarios con ingresos hasta $131.208) será de $20.000 pesos a partir de septiembre; la de hijo con discapacidad, de $39.119; la ayuda escolar anual (para beneficiarios con ingresos hasta $316.731 mensuales), de $7.100; y la ayuda escolar anual anual para hijo con discapacidad (sin tope de ingresos) de $7.100.

No se debe confundir ese beneficio con la Asignación Universal por Hijo o AUH. Luego del aumento, la AUH comenzó a paga $8.471 por mes por hijo. La AUH para hijos con discapacidad, pasó a $27.590 sin límite de ingresos para el beneficiario; y la AUE para mujeres embarazadas, a $8.471 por mes.

La AUH y el SUAF son dos asignaciones familiares que pagan lo mismo pero son mutuamente excluyentes

¿Cuánto es el monto que cobra SUAF?

El SUAF es como se conoce al Sistema Único de Asignaciones Familiares, el mecanismo por el cual la ANSES, liquida y abona las asignaciones familiares que corresponden a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

A partir de septiembre se cobrará por SUAF los siguientes montos:

Asignación por hijo : 8.471 pesos por mes

: 8.471 pesos por mes Complemento Mensual Salario Familiar : 1.655 pesos

: 1.655 pesos Refuerzo Mensual Asignaciones Familiares: 9.874 pesos

En total, el monto pasa a ser de 20.000 pesos por hijo para quienes residen en zona 1 o normal. El monto total de SUAF para las zonas 2 y 4 pasa a ser en septiembre de 20.799 pesos, y en la zona 3, de 28.450 pesos mensuales.

Y para los que cobran SUAF por hijos con discapacidad, en la zona 1 percibirán a partir de septiembre 39.119 pesos mensuales; 52.875 pesos en la zona 2; y 66.642 pesos en las zonas 3 y cuatro del país.

SUAF no es lo mismo que AUH; son dos asignaciones que no se complementan sino que son excluyentes. Quien cobra la SUAF no puede cobrar la AUH y viceversa.

Las beneficiarias del SUAF no acceden a la Tarjeta Alimentar, las de AUH si la obtienen

La AUH abona mensualmente el 80% del beneficio, en tanto que el 20% restante se cobra al presentar certificados del cumplimiento de los requisitos de educación y vacunación de los hijos.

Asimismo, vale la pena aclarar que hoy en día los beneficiarios de AUH pueden recibir la Tarjeta Alimentar, con un monto mensual para gastar en la compra de alimentos, bebidas y bienes de consumos básicos. Los beneficiarios del SUAF no tienen esa posibilidad.

¿Cuándo se cobra la asignación familiar?

Los montos mencionados en este artículo como incrementos de las asignaciones familiares se comienzan a asignar a partir de septiembre.

No obstante, como el SUAF se liquida a los 60 días, los nuevos importes con el Refuerzo Mensual de Salario Familiar aplicado, recién serán percibidos en noviembre por los titulares.

El día de pago es anunciado en el Calendario de Pagos de Anses y corresponde cada mes al número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

¿Quiénes pueden cobrar SUAF?

Asignaciones familiares: quiénes son los trabajadores en relación de dependencia que pueden cobrar SUAF

El límite máximo de ingreso familiar para acceder al beneficio de salario familiar es de 316.731 pesos mensuales.

Desde ANSES aclaran que la percepción de un ingreso superior a 158.366 pesos de parte de uno de los integrantes del grupo familiar, lo excluye del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido.

Los beneficiarios del SUAF son los siguientes:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas de las categorías A, B, C y D

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de una Aseguradora de Riegos de Trabajo (ART) incluidos en la Ley 24.714.

Personas que reciben el fondo de desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia o de independientes registrados, para cobrar el SUAF desde junio pasado deben tener hijos o menores de 18 años a su cargo, con ingresos de hasta 113.570 pesos mensuales.