Gastronómicos en pie de guerra: Barrionuevo amenaza con paralizar centros turísticos el próximo fin de semana largo

Los tiempos cambian. Y el secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, entró en modo "combativo" al anunciar un cese de actividades durante el próximo fin de semana largo de octubre (entre el viernes 7 y lunes 10) en todas las seccionales turísticas del país, en demanda de una "urgente" recomposición salarial. Remarcó: "Es hora de que los empresarios paguen" y apuntó sobre la situación inflacionaria: "Cuando el trabajador cobró, el salario lo perdiste porque ya te aumentaron".

La protesta se llevará a cabo en el fin de semana largo donde además de dedicarse a la recreación, también sirve para programar las vacaciones de verano, consultando precios, visitando casas, hoteles y posadas. La medida de fuerza paralizará total o parcialmente distintas actividades en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea, entre otros destinos.

Barrionuevo sostuvo que "necesitamos equilibrar los salarios que hoy se registran en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos del ámbito bonaerense con el resto del país" y advirtió que "hay una diferencia importante y creemos que es el momento que los empresarios deben pagar".

"Tenemos que golpear donde les duela a los empresarios"

Durante un plenario que se llevó a cabo en la seccional Mar del Plata de la UTHGRA, el histórico dirigente anunció: "Estamos trabajando para tomar la medida la semana de octubre que es de mucho turismo. Tenemos que ir a golpear donde realmente les duela a los empresarios. Nosotros los hemos bancado en la pandemia, pero hoy tenemos que lograr que los salarios sirvan para cubrir las necesidades de cada familia".

Frente a más de 350 afiliados y afiliadas y unos 120 delegados y delegadas, el titular de la UTHGRA explicó que las diferencias salariales entre CABA y algunos distritos provinciales es de unos 20.000 a 25.000 pesos. Señaló que "el gobierno tiene una clara responsabilidad en la manera de enfrentar y atacar la inflación. No hay forma de que alcance la plata ni las negociaciones salariales si los precios se distaran de la manera que lo estamos viviendo". Y aprovechó para cuestionar al empresariado: "Remarcan precios por semana y este es uno de los grandes flagelos que tenemos en la Argentina".

Sobre cómo el gremio ha llevado a cabo las negociaciones salariales, Barrionuevo sostuvo que "de a poco vamos a ir recuperando el poder adquisitivo, con porcentajes interesantes, pero si la inflación sigue en estos niveles, es muy difícil lograr una mejora del poder adquisitivo".

Y agregó: "No hay plata que alcance. Los 10 pesos de ayer se terminaron con los 100, y eso ya no sirve; ahora son los 1.000. Realmente la plata hoy no sirve para nada".

Cómo fue el último acuerdo salarial

En los últimos días de agosto, los paritarios de la UTHGRA acordaron la reapertura de las paritarias, conformando un aumento anual del 78 por ciento para el período 2022-2023. De esta forma, los aumentos salariales para el sector serán del 18% en septiembre; 14% en diciembre; 14% en enero; 14% en marzo; 9% en abril y 9% en mayo

Barrionuevo relató que la reapertura de la paritaria se dio "por la expectativa inflacionaria y en el marco del monitoreo permanente que mantenemos con las cámaras empresarias", pero aclaró que "estamos solicitando que haya una equiparación salarial que no se está cumpliendo, porque tenemos sectores que están con ingresos por debajo de la línea de la pobreza". Manifestó que "el Gobierno ha ayudado con los ATP y nosotros pusimos el hombro; ahora la responsabilidad es del empresariado".

Asimismo, celebró el impulso que ha tenido el programa PreViaje porque "generó rápidos ingresos para el sector turístico", posibilitando también el regreso de los trabajadores a sus tareas, la creación de nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, entre otras actividades varias que también resultan beneficiadas cuando en una ciudad se pone en marcha el turismo. Tanto el gobierno como el sindicato coinciden en que "ya no es recuperación, es crecimiento del turismo en todo el país".

Recuperación de la actividad y generación de empleo

Barrionuevo valoró la reactivación del sector luego de años durísimos producto de la pandemia, con una caída laboral de alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Señaló que "hoy está creciendo la economía en nuestro sector con fuertes inversiones y alta demanda laboral" y agregó que "con la reapertura de las paritarias tratamos de sostener el poder adquisitivo de los trabajadoras y trabajadores, aunque hay que ponerle un freno a la inflación porque se come rápidamente cualquier mejora"

Asimismo, recordó la importancia del convenio celebrado entre el gremio y los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de Nación para avanzar en la reconversión de planes sociales en empleo genuino. En ese marco, dijo que "en la primera etapa se incorporaron 4.000 nuevos trabajadores a la actividad y vemos que se siguen sumando".

La medida de fuerza paralizará total o parcialmente distintas actividades en los centros turísticos más importantes

Hace pocas semanas se llevó a cabo en la sede de la UTHGRA Central una reunión de secretarios generales de las distintas regiones turísticas -Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea-, convocada por Barrionuevo, y en la que también participaron miembros del Secretariado Nacional.

Allí se realizó un análisis detallado acerca de la situación del sector turístico, hotelero y gastronómico, luego del impacto que provocó la pandemia y la gran recuperación por la que atraviesa la actividad, con alta demanda de ocupación durante el receso invernal en provincias como Córdoba (75%); Salta (89%); Jujuy (80%), Santiago del Estero (95%); Tucumán (81%); y ciudades como Iguazú (86%); San Martín de los Andes (92%); Ushuaia (85%). Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la ocupación fue plena en los principales destinos del país.