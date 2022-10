Pablo Moyano advirtió fuertes medidas de Camioneros: "El paro de neumáticos va a ser un poroto"

El triunviro de la CGT y secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió a la negociación paritaria del gremio que dirige y advirtió que "el paro de los neumáticos va a ser un poroto" en comparación con las medidas que podrían llegar a tomar los camioneros.

En declaraciones a C5N Moyano dijo que la negociación salarial del sindicato intentará superar el 94% alcanzado por la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo: "Va a ser un número superior a ese. Espero que los empresarios vengan con una propuesta seria, sino el paro de los neumáticos va a ser un poroto en comparación con lo que vamos a hacer los camioneros".

"Los camioneros fuimos esenciales y tiene que ser reconocido ese esfuerzo. Todos los gremios están reabriendo paritarias y superando el 100%, nosotros vamos a llegar también", dijo Pablo Moyano.

Consultado por la implementación de una suma fija para paliar los efectos de la inflación, el dirigente ratificó que es "uno de los defensores" de la medida. "En la reunión con el Presidente le reclamamos una suma fija para todos aquellos que no cobran la canasta básica, son pedidos concretos que se tienen que dar antes de fin de año, ojalá que haga este anuncio que estamos pidiendo en los próximos días".

Respecto a cómo quedó el vínculo con sus compañeros de la CGT, dijo que es "normal". "Hay discusiones en el Gobierno, en la oposición, entre los periodistas y en la CGT también, pero estamos todos juntos", sostuvo. "No pasa nada, no me voy a poner celoso por un asado, estamos todos juntos", añadió.

En otro orden de temas señaló que el Gobierno "está haciendo un esfuerzo muy importante para contener la inflación". "Yo hago responsables a los empresarios, los tipos se la están llevando en pala. Ojalá que de una vez por todas sean responsables con el pueblo argentino", sostuvo.

La mayoría de los gremios comenzó a rediscutir las paritarias por la pérdida del poder adquisitivo

Pablo Moyano y las diferencias con la CGT

Las diferencias fueron en aumento en los últimos meses. Pablo Moyano chocaba permanentemente con los otros dos jefes de la CGT, Dáer y Acuña, pero también con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Hace apenas once meses fue electa la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo, integrada por el camionero Pablo Moyano, el titular de Sanidad Héctor Daer y Carlos Acuña (de Estaciones de servicio). Así lo decidió en noviembre pasado la central obrera durante el Congreso Nacional.

Pero el vínculo siempre fue tirante. Ese choque de miradas quedó expuesto anoche en la cena realizada en la Quinta de Olivos con el Presidente. Se trató de un encuentro sin agenda ni anuncios pautados, en un contexto inflacionario explosivo. Moyano faltó a la reunión.

Durante la etapa de interna cruda en el Frente de Todos, el camionero se alineó claramente con el cristinismo y con Máximo Kirchner en particular. Daer, en cambio, apoyó de forma blindada al Presidente.

Los choques entre Moyano y el resto de la conducción se evidenciaron en una serie de situaciones. La más reciente fue el conflicto del neumático. Moyano calificó al conflicto del neumáticos como "grave" y señaló que tiene un impacto importante en el sector del transporte.

El debate sobre la posibilidad de exigir un bono de suma fija también metió una cuña en la CGT. Con algunos gremios ejecutando sus cláusulas de revisión y otros logrando nuevos acuerdos que empujan el techo de la paritaria 2022 -el más alto, al momento, por encima del 100%-, el espacio que se referencia en el moyanismo dentro de la CGT y la CTA lanzaron un operativo clamor por un bono de fin de año.

Pablo Moyano faltó a una cena de la conducción de la CGT con el presidente Alberto Fernández

Pablo Moyano anticipó que también pondrían el reclamo por un bono de fin año sobre la mesa cuando reabran paritarias. No puso números aunque sí habló, en diálogo con la AM 990, de "un aumento importante, un aumento de varios adicionales de distintas ramas" y el refuerzo de fin de año. "Vamos a empezar con medidas si no se logran los salarios que merecen los camioneros", advirtió el fin de semana.

Te puede interesar Gremio de bancarios cerró una "súper paritaria": cuál es el aumento de sueldo que se acordó

La paritaria de Camioneros marca una referencia para muchos otros gremios. Moyano no se guardó críticas al equipo de Economía aunque cargó, otra vez, con más dureza sobre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que sobre su jefe político. Dijo que está más preocupado por las figuritas -en alusión a los faltantes para el álbum del Mundial Catar 2022 que generó una reunión con la firma Panini- que por el precio del pan.