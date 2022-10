El Gobierno Nacional postergó el aumento en las boletas de luz para los hogares. La quita de subsidios en las tarifas de gas y electricidad para los usuarios que no se hayan inscripto en el registro online, que estaba prevista para septiembre, comenzará recién a partir de octubre, confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía.

El aumento de septiembre iba a reflejarse en las boletas que los clientes recibirían en octubre. Sin embargo, esto se pospuso un mes. La secretaría de Energía, Flavia Royón, explicó que la segmentación va a tener lugar "a partir de los consumos de octubre". De esta forma, las boletas con aumentos llegarán en noviembre.

El Gobierno estima que para la electricidad, unos 5,9 millones de hogares perderán el beneficio, sobre un total de 14,9 millones. En el caso del gas, un total de 9,7 millones de hogares, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada, según estimaciones oficiales.

La mayoría de ellos resultarán beneficiados por la demora, ya que sólo los que llenaron el registro y quedaron en la categoría uno empezaron a perder la ayuda estatal para sus consumos desde el mes. Para el segmento de mayores ingresos resultó ser mucho más conveniente no anotarse ni pedir subsidios.

Tarifas: el Gobierno postergó el aumento de la luz para hogares

Quita de subsidos: por qué se demora

La causa de esta demora reside en que el Gobierno tiene problemas para identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios La Secretaría de Energía había definido que los clientes (cualquiera sea su situación económica) que no se anotaban en el padrón de solicitantes de subsidios los iban a perder. Así, se les daba el mismo tratamiento que a los segmentos de mayores ingresos.

Te puede interesar AFIP va a controlar los gastos que hagas con tarjeta de crédito en octubre: a partir de qué monto

Sin embargo, hubo más de 5 millones de hogares que no pidieron subsidios. La preocupación entre los gobernadores es que una gran cantidad de quienes no se inscribieron sean personas que no tienen altos ingresos.