Argentina vuelve a quedarse sin termo Stanley, ante un nuevo cepo a las importaciones

En la página oficial no hay stock de uno de los productos más buscados por los argentinos, en un contexto en el que el Gobierno restringe salida de dólares

El cepo a las importaciones para productos del exterior sumado a la suba del dólar complica el acceso a uno de los artículos importados preferidos por los argentinos: el termo Stanley.

Como ocurrió unos meses atrás con este mismo producto, el dato llamativo es que actualmente no es posible comprar más de un modelo a través del sitio web de la distribuidora oficial de esta marca en Argentina.

Al buscar en la solapa de termos dentro de la página, aparece solo la opción de comprar un producto.

Esto se da en una semana en que se publicó en el Boletín Oficial una lista de nuevas posiciones arancelarias que tendrán licencias no automáticas de importación desde este miércoles 5 de octubre. Hasta ahora había 1.900 posiciones arancelarias bajo esa modalidad, mientras que ahora se agregaron 2.745 nuevas, por lo que es una medida de fuerte alcance.

Esto hace que cerca de 5.000 posiciones arancelarias van a necesitar autorización manual de la Secretaría de Comercio para concretar la operación de importación.

El sistema de licencias automáticas o no automáticas está aprobado por la Organización Mundial de Comercio siempre y cuando se use con fines estadísticos, pero no, como una herramienta de administración de la autorización de importaciones, lo que sería un fin para-arancelario. Todo esto es un primer paso en el sentido del establecimiento de un nuevo sistema de importaciones.

Falta del termo Stanley: qué pasó la vez anterior

En julio pasó una situación similar. Las restricciones que impuso el Banco Central para las plataformas que ofrecen el servicio "puerta a puerta" para productos del exterior, dificultó el ingreso de los termos Stanley.

Es que su precio en pesos evidenció un fuerte incremento en los últimos meses producto, entre otros factores, de la suba de los distintos tipos de cambio. Además, a raíz de las restricciones impuestas por el BCRA, tampoco es posible comprarlos en cuotas en los sitios como TiendaMia.

En la tienda oficial, no hay stock de los termos Stanley

Y tampoco era posible comprarlo a través del sitio web de la distribuidora oficial de esta marca en Argentina. Al querer comprarlo a través del sitio oficial, aparecía un cartel con la leyenda: "Lo sentimos, no tenemos resultados para tu búsqueda".

Al realizar la consulta en el chat del sitio, se aclaraba que "si no está lo que buscas, es porque se agotó el stock". "Por el momento no contamos con fecha de ingreso. Pero te sugerimos que ingreses al sitio en un tiempo ya que el stock se renueva de forma automática", agregaban. Sí estaban disponibles, por ejemplo, distintos tipos de vasos, el growler e incluso una conservadora de esta marca.

Así, para comprar un termo Stanley en Argentina, había que recurrir a marketplace como Mercado Libre, en distintas acdenas de retail o casas de camping y pesca. Pero allí, su precio era considerablemente más alto que -por ejemplo- adquiriéndolo en las plataformas del exterior.