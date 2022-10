Gabriela Cerruti: "El dólar blue no es una preocupación para el Gobierno"

La Portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en su habitual conferencia que el dólar blue "no es una preocupación para el Gobierno nacional".

Ante una consulta de la prensa acreditada en Casa Rosada, la funcionaria sostuvo que ella "no afirmaría que la gente 'se vuelve al dólar blue'. "El dólar blue no fue tema de conversación estos días porque bajaba, hoy que sube vuelven a preguntar", añadió.

"Déjenme decirles que no es una preocupación para el Gobierno nacional", remarcó Cerruti.

El dólar blue volvió a aumentar en la jornada del miércoles después de las nuevas medidas cambiarias y cerró a $288 en la punta vendedora, mientras que también subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

El dólar blue se disparó el miércoles $9 y cerró en $289, en tanto que los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP- también rebotaron, como reacción al encarecimiento del dólar turista o tarjeta, para finalizar en $307,54 y $295,06, respectivamente.

El Gobierno anunció el denominado dólar Qatar que fijó un tipo de cambio más caro para los gastos con tarjeta en el exterior que superen los u$s300 mensuales. Esta novedad debía empezar a regir este miércoles.

Dólar blue: las causas del salto y por qué seguirá subiendo

Los analistas consideraron que es "lógica" la escalada que exhibió el dólar blue especialmente, y también de las divisas financieras, porque por el impacto del dólar turista la demanda se traslada al mercado paralelo. En ese contexto, en la City prevén que continuará la tendencia alcista de los dólares libres dado que el valor del dólar tarjeta le fija un piso a las cotizaciones paralelas.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que "los dólares paralelos suben porque si sacas los cálculos y considerás que hay 30% de impuestos que no te devuelven, y el otro 70% te lo devuelven dentro de un año (que cuando se realiza el reintegro va a valer mucho menos), era esperable que mucha gente era empezara a pensar en gastar más con dólares comprados en el mercado y no sobrecargar las tarjetas de crédito que las controla la AFIP".

A su vez, el economista Federico Glustein señaló que el blue "salta porque empieza la demanda de dólares producto de las medidas tomadas, no sorprendió porque la magnitud es menor al 5%, cuando todavía falta por escalar al menos un 10% más para equiparar al dólar turista".

Glustein estimó que el dólar informal "va a tocar probablemente los $300 entre fin de esta semana y principios de la próxima".

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler comentó que "no me sorprendió la magnitud del salto, es lógica, no sé si va a subir todos los días $8 o $9 pero va a ir acercándose al nuevo valor de piso" que le impone el dólar tarjeta".

Según su visión, el dólar blue "va a ir acortando la brecha con el dólar tarjeta hasta que lo supere y se va a quedar arriba, podrá tardar una o dos semanas, no creo que mucho más", y argumentó que "siempre pasó eso, porque no es lógico que un dólar totalmente libre sin ningún tipo de control por parte del estado sea inferior al dólar controlado que tiene que ser comprado con plata en blanca".

Por impacto del dólar Qatar, se disparó el blue $9 hasta $289, y rebotaron también el MEP y el CCL

En ese sentido, Buteler remarcó que el dólar tarjeta "terminará siendo otra vez, pero ya desde un piso más alto, el dólar más barato del mercado con lo cual no solucionará lo que se buscaba; Economía y el BCRA con esta medida querían que no sea el más barato para que vos uses tus propios dólares, pero eso no va a pasar".