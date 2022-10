"Precios Justos": la estrategia de zanahoria y garrote en una economía desequilibrada

Si bien el aumento de la inflación de septiembre dio un poco de respiro al equipo económico, el problema de la inflación es el más grave dentro de los grandes desequilibrios que muestra la economía argentina. Por ese motivo el ministro de Economía, Sergio Massa, comenzará a realizar una serie de reuniones con las cámaras empresariales más importantes como la UIA y la Copal.

Lo que Massa buscará por un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una especie de acuerdo de precios y salarios por unos 120 días, comenzaría en noviembre y se extendería hasta mayo del 2023, para reducir las expectativas de inflación en un año electoral.

Tal como anunció el ministro en declaraciones radiales ayer el acuerdo se llamará "Precios Justos" y convivirá con el de "Precios Cuidados" lanzado por Axel Kicillof en abril del 2014 cuando era ministro de Economía en el segundo mandato de CFK. En ese entonces había más de 300 productos mientras que en la actualidad luego de la renegocian del secretario de Comercio Matias Tombolini hay más de 500 productos. De acuerdo a lo que explicó Massa ayer en un reportaje radial será un convenio de largo plazo y con una mayor cantidad de productos que "Precios Cuidados" y tendrá un 65 % de productos de consumo masivo que producen las principales empresas de alimentos, bebidas y limpieza.

"La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador o jubilado de la Argentina. Los congelamientos de precios dictados por la fuerza o por la idea de que el poder del estado alcanza para congelar promedios no funciona y yo no creo en eso como mecanismo" manifestó Massa ayer en el reportaje radial.

Premios y castigos

La novedad de este nuevo programa sería que se buscaría que las empresas tengan esos precios etiquetados en sus propios envases para que no se puedan remarcar en los supermercados y otros puntos de venta. De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional se buscaría lograr que la inflación se ubique desde junio del año próximo en valores que oscilen entre el 2.5 y 3 % mensual frente a los actuales del 6,2 % reflejado por el INDEC en septiembre.

La intención del equipo económico sería establecer una especie de régimen de premios y castigos. En ese aspecto de acuerdo a lo que señalan fuentes cercanas al equipo económico a las empresas que firmen el acuerdo se les podría autorizar un mayor cupo de importaciones y también podría acceder a créditos de bancos públicos con el Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad para aumentar su producción.

Massa comenzará a realizar una serie de reuniones con las cámaras empresariales más importantes como la UIA y la Copal

El viernes pasado también circuló el rumor en los pasillos del Coloquio de Idea en Mar del Plata que se le podría otorgar un tipo de cambio diferencial en caso que sean empresas exportadoras.

Entre los sectores que estarían incluidos se encuentran empresas de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, electrodomésticos, en particular televisors, medicamentos, carne y podría haber algunas sorpresas de otros sectores que se sumarían.

Lo que viene

Entre las empresas que ya pasaron la semana pasada por el despacho del secretario de Comercio Matias Tombolini se encuentran Molinos, Mastellone, Danone Arcor,Unilever, Procter & Gamble, Quilmes, Coca Cola,Nestlé y Morixe pero esta semana probablemente pasarán más para a notificarse del nuevo esquema.

Habrá novedades de mejor financiamiento para compra de bienes de consumo como por ejemplo televisores en cuotas fijas que se anunciarán en los próximos días como un Plan Ahora 30 para compra de productos electrónicos que sería acordado con los principales bancos públicos y los fabricantes nucleados en AFARTE.

Tal vez recordando un poco su intervención a través de un video grabado en el Coloquio de Idea, Massa destacó que estamos en un tiempo que todos tenemos que ceder un poquito. El esfuerzo que tenemos que recorrer para bajar los precios tiene que contar con instrumentos puestos sobre la mesa por todos con cada uno de nosotros cediendo algo para que esto ocurra".

"Hay que recorrer un camino metódico y responsable cuidando el orden fiscal y controlando los abusos de rentabilidad de algunos actores sobre todo las cadenas de insumos difundidos y tenemos que poner sobre la mesa las responsabilidades donde el gobierno tiene la máxima responsabilidad pero no puede haber situados a de abusos de las empresas en este contexto" dijo el ministro de Economía.

Presupuesto 2023

Lo que opinan algunos empresarios consultados por iProfesional es que la baja de la inflación que plantea el equipo económico no está en línea con las expectativas de los números de las consultoras locales que proyectan para este año una inflación por encima del 90% anual frente al 60 por ciento que plantea el Proyecto de Presupuesto 2023 que debería ser aprobado por el Congreso antes de fin de año.

Trascendió que se le podría otorgar un tipo de cambio diferencial a empresas exportadoras

Habría que preguntarse porque sube la inflación a pesar de un importante atraso cambiario y atraso tarifario que por lo general se utilizan para anclar las expectativas inflacionarias.

En ese aspecto el ex director del BCRA Enrique Szewach platea que sin reservas internacionales suficientes no se puede garantizar un precio creíble futuro del valor del dólar oficial y por lo tanto hay que recurrir a restricciones y racionamiento de las importaciones lo que implica que muchos precios se formen con gran incertidumbre respecto al acceso de dólares oficiales en tiempo y forma. "Un anclaje de los precios no es efectivo para frenar la inflación ya que el problema es la emisión sin respaldo del BCRA para financiar el déficit fiscal del Tesoro.

Con respecto a lo que pasará con los precios en el futuro por el momento hay muchas dudas desde el sector importador acerca de cómo serán las nuevas restricciones aduaneras cuando se publiquen en el Boletín Oficial las resoluciones de la AFIP y la Secretaría de Comercio para eliminar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y reemplazarlo por el nuevo Sistema de Importaciones República Argentina (SIRA) que entrará en vigencia desde el 17 de octubre.

Al parecer el nuevo sistema que se instrumentará que será monitoreado por la secretaria de Comercio y por la Dirección Nacional de Aduanas buscaría darle más previsibilidad a los importadores, en particular a las pymes a empresas que muestren mejoras de su capacidad exportadora con respecto a los tiempos para acceder a los dólares necesarios para poder pagar los bienes importados pero los controles para importar mercaderías serían más fuertes para el resto de las empresas importadoras.

Te puede interesar Otro golpe para la exportación de carne argentina: se derrumbó el precio de los cortes de la Cuota Hilton

Por ahora Massa plantea un acuerdo de precios para hacer converger la inflación a niveles entre el 2,5 al 3 % mensual para junio del año próximo pero el problema es que no se trata de un plan de estabilización para reducir los desequilibrios en el plano fiscal , monetario y cambiario o lo que la mayoría de los economistas denominan un plan integral. Por lo tanto hay muchas dudas de que ese nuevo programa de "Precios Justos", en caso de ser instrumentado, pueda reducir fuerte la inflación en el próximo año y el mayor peligro es que se trata de un año electoral.