Tarifas de luz: los usuarios ya pueden ver en sus facturas si mantienen el subsidio

Las empresas Edenor y Edesur comenzaron a enviar las facturas de este mes con la categoría que cada cliente tendrá a partir de noviembre, cuando empiece a regir la quita de subsidios.

Así, los usuarios de ambas distribuidoras podrán observar si, desde el mes que viene, deben afrontar un costo mayor al momento de pagar el servicio eléctrico.

En las boletas que se están distribuyendo este mes, debajo del total a pagar, aparece un apartado denominado "Información al cliente", en el cual se detalla en qué categoría queda cada cliente.

En ese punto se detalla el monto del subsidio estatal en cada factura y en qué posición se encuentra cada hogar en cuanto a la segmentación de tarifas, en base al decreto 322/22, que autorizó la quita de la asistencia estatal para determinados usuarios.

Tarifas: cómo es la segmentación

La segmentación se aplica por categoría de ingresos: el nivel 1 es el de mayores ingresos, el 2 de bajos ingresos y el 3 de ingresos medios.

Los clientes del segmento más alto irán perdiendo subsidios en tres tramos: un 20% entre octubre y noviembre, un 40% entre diciembre y enero de 2023 y el 40% restante entre febrero y marzo, según dispuso el Gobierno. Estos usuarios podrían sufrir aumentos de hasta 200% cuando deban abonar la tarifa plena.

Los hogares de ingresos medios mantendrán los subsidios pero se les cobrará la tarifa plena si superan un consumo de 400 kilowatts mensuales. En tanto, los de bajos ingresos seguirán contando con la asistencia estatal para el pago del servicio.

La causa de la demora en la implementación residió en que el Gobierno tiene problemas para identificar los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios. La Secretaría de Energía había definido que los clientes (cualquiera sea su situación económica) que no se anotaban en el padrón de solicitantes de subsidios los iban a perder. Así, se les daba el mismo tratamiento que a los segmentos de mayores ingresos.

Sin embargo, hubo más de 5 millones de hogares que no pidieron subsidios. La preocupación entre los gobernadores es que una gran cantidad de quienes no se inscribieron sean personas que no tienen altos ingresos.

En el caso del gas, un total de 9,7 millones de hogares, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada, según estimaciones oficiales.

La mayoría de ellos resultarán beneficiados por la demora, ya que sólo los que llenaron el registro y quedaron en la categoría uno empezaron a perder la ayuda estatal para sus consumos desde el mes. Para el segmento de mayores ingresos resultó ser mucho más conveniente no anotarse ni pedir subsidios.Quita de subsidos: por qué se demora