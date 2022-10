Se viene una nueva suba del sueldo mínimo: a cuánto se irá el salario básico

Con un trimestre con paritarias negociándose a full, las centrales obreras comienzan a prepararse para el convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil prevista para la primera quincena de noviembre para tratar una nueva suba del sueldo.

La última actualización fue del 21 por ciento en tres tramos de 7 por ciento para septiembre-noviembre. De esta forma, los salarios quedaron en 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 pesos en noviembre. En lo que va del año, el porcentaje acumulado es del 75,5 por ciento, pero si se tiene en cuenta un remanente del 7 por ciento pagado en febrero pasado, el total da un 81 por ciento, aunque todavía lejos del 100 por ciento que se prevé para todo el 2022.

Según fuentes consultadas por iProfesional, el mínimo a sumar sería un 30 por ciento para el cuatrimestre diciembre-marzo, para retomar las discusiones en abril, aunque hablar de porcentajes termina siendo un condicionante ante la escalada inflacionaria. Explicaron que "la realidad es que partimos de ingresos muy bajos que condicionan las negociaciones".

Voceros gremiales señalaron que "hay dos escenarios posibles: el optimista es que el plan del Gobierno funcione y paulatinamente la inflación comience a bajar, aunque hay que tener en cuenta que viene diciembre, que es un mes donde generalmente los precios suben. La situación más crítica es que el equipo económico que conduce Sergio Massa no pueda parar la inflación… allí los pronósticos serían preocupantes".

Sueldo mínimo: nuevo desafío para la gestión de Kelly Olmos

El llamado al Consejo del Salario Mínimo también será un desafío para la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que hoy está enfrascada en una polémica con Pablo Moyano por el aumento salarial que reclama el Sindicato de Choferes de Camiones, del orden del 131 por ciento anual.

La titular de la cartera laboral –y funcionarios del Palacio de Hacienda- se reunirá con los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, la CTA Autónoma que dirige Hugo Godoy y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Por el sector empresario asistirán directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), CAME, Adeba, Bolsa de Comercio, Coninagro y Fauppa. Concretamente, el organismo tripartito está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades.

Las deliberaciones comenzarán con las Comisiones Técnica y del Salario Mínimo para luego dar paso a las propuestas de cada sector. Si no hay acuerdo, Olmos resolverá el porcentaje a aplicar. Cabe recordar que en el último encuentro encabezado por el entonces ministro Claudio Moroni, la CTA Autónomo rechazó el acuerdo. Al respecto, Godoy recordó: "Nuestra postura fue la acertada; el tiempo nos dio la razón, porque la inflación no parecía calmarse y hoy vemos un salario mínimo que está totalmente depreciado".

El aumento del salario básico sirve como referencia para aproximadamente el 40% del universo laboral que no tiene convenio colectivo y en los beneficiarios de planes como el Potencia Trabajo, como así también en la paritaria de las empleadas domésticas, que se reunirán una vez establecido el acuerdo; es decir, en la segunda quincena de noviembre.

Massa analiza porcentajes y estudia medidas

En el entorno de Massa indicaron que "estamos analizando porcentajes, pero todavía no tenemos nada concreto". Desde Economía sostienen que el primer paso fue calmar el sistema financiero y que ahora es el tiempo de bajar la inflación, al tiempo que se irán aplicando medidas para atender a los sectores laborales. En ese marco, inscriben la suba a 330.000 pesos del mínimo de Ganancias. A los bonos para los sectores más desprotegidos, anunciados ya por el Gobierno, se agregarían el incremento del salario mínimo, vital y móvil.

En CGT tampoco se habla de porcentajes, teniendo en cuenta que se viene de un 17 de Octubre donde se lanzó la Mesa Político- Sindical. Una fuente cegetista reveló que "sería una buena oportunidad para recobrar centralidad, con un reclamo contundente porque los 57.900 pesos de noviembre son un insulto para los trabajadores y trabajadoras".

Aclaró que "sabemos que estos no son los salarios en promedio para el personal de convenio, pero tenemos en cuenta que es un importe tomado como referencia para sectores como el personal de casas particulares o los empleados y empleadas municipales".

Sueldo e inflación: la postura de los gremios

Godoy expresó que "somos realistas y sabemos que no se puede pedir un aumento del 100 por ciento, aunque sería lo más justo" y añadió que "es preciso acordar un plan de recuperación salarial por lo perdido desde la época del macrismo y superar la inflación de este año, que todas las fuentes estiman en no menos del 100 por ciento". Advirtió que "el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal".

Insistió en que "para recuperar el poder adquisitivo se debe bajar la inflación, pero lleva tiempo; entonces hay que buscar otras herramientas, como aumentos automáticos, bonos o pagos que paulatinamente se vayan incorporando al salario".

Los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) -que conducen el bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti- ratificaron que los argentinos y argentinas deben tener "sus necesidades básicas cubiertas". Apuntaron que "quienes tiene paritarias cuentan con una defensa del poder adquisitivo pero hoy la masa de trabajadores y trabajadoras informales supera el 40 por ciento, por eso es tan importante que el salario mínimo tenga un aumento considerable" y añadieron que "también impacta en los planes y asignaciones, de allí su relevancia".