Ya es oficial: ¿cuánto cobrarán en junio los jubilados y pensionados?

La ANSES estableció oficialmente que las jubilaciones y pensiones aumentarán un 20,92% a partir de junio, por lo cual el haber mínimo será, desde ese mes y por un trimestre, de $70.938. A ese monto habrá que sumarle el medio aguinaldo y el bono dispuesto por el Gobierno.

Se trata del segundo aumento del año, que se aplica bajo el amparo de la ley de movilidad jubilatoria y que dispone la actualización trimestral de las remuneraciones previsionales en base a la evolución del índice General de Salarios que elabora el INDEC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del Ministerio de Trabajo.

El Índice General de Salarios mide la evolución de los ingresos de los trabajadores registrados del sector privado, mientras que el RIPTE se elabora en base a los aportes y contribuciones realizados por los empleadores al sistema de seguridad social y contempla a los asalariados que se encuentran bajo relación de dependencia.

Ahora, a través de la Resolución 109/2023 publicada en el Boletín Oficial, se fijó el nuevo índice de movilidad que se aplicará desde el mes que viene, que impacta también en las asignaciones.

¿Cuándo se aplicarán los aumentos que faltan para este año?

El primer aumento jubilatorio se aplicó en marzo y fue del 17,04%; el segundo se aplicará en junio y los dos siguientes en septiembre y diciembre.

Desde marzo, el haber previsional mínimo es de $58.665,43 y, con el nuevo incremento, se ubicará en $70.985.

Adicionalmente, durante junio los jubilados perciben el Salario Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad de 2023, que equivale al 50% del mejor haber semestral.

Como el incremento comprende a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional, se estima que unas 18 millones de personas serán beneficiadas.

Con el aguinaldo y el bono, ¿cuánto cobrará un jubilado en junio?

Para las jubilaciones y pensiones mínimas se sumará un refuerzo de ingresos de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Este refuerzo irá decreciendo de forma progresiva para quienes perciban hasta dos haberes mínimos.

De esta manera, un jubilado de la mínima cobrará en junio $121.407, incluyendo el medio aguinaldo. Con estos incrementos, la jubilación mínima alcanzará un 130% de incremento anual, destacó recientemente la ANSES.

Las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a: Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Vejez, Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables y otras Pensiones no Contributivas.

Además, con este nuevo aumento a aplicarse desde junio, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social pasarán a ser de $13.864 por mes.

También se actualizan por la ley de movilidad las siguientes asignaciones: Familiar, por Embarazo, por Hija e Hijo con Discapacidad, por Prenatal, por Nacimiento, por Adopción, por Matrimonio, por Cónyuge y la Ayuda Escolar Anual.

Por Gerardo Choren