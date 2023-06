Telefonía móvil: al igual que Telecom, Telefónica rechazó la medida que le da luz verde a Telecentro

El anuncio realizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que establece las condiciones aplicables a la empresa Telecentro para que se transforme en un operador móvil virtual (OMV) y pueda brindar telefonía celular, profundizó la tensión entre las empresas que prestan servicios de telecomunicación.

La primera reacción fue de Telecom. Ahora, Telefónica se sumó y expresó su postura mediante una carta enviada al presidente del ente, Claudio Ambrosini. Los directivos de la firma aseguran que la medida es "ilegítima" y que reclamarán por las vías legales aquellos daños y perjuicios provocados.

"Si la decisión consistiera en ordenar a los operadores Móviles con Red (OMR), entre ellos Telefónica Móviles Argentina S.A., ofrecer el acceso a Telecentro S.A. fijando sus condiciones y precios, la misma será desde ya ilegítima", dice el documento enviado por la apoderada de Telefónica, Agustina Hernández, el 17 de mayo pasado.

Y añade: "En efecto, el directorio del Enacom carece de facultades para imponer los términos, condiciones y precios bajo los cuales Telecentro eventualmente tendría acceso a la red de comunicaciones móviles de mi representada para prestar servicios de OMV apartándose arbitrariamente de las disposiciones que establecen que solo deben ser estipulados por acuerdo de partes".

Al igual que Telecom, Telefónica amenaza con ir a la Justicia

Por otro lado, los representantes de Telefónica indican que "toda vez que en el curso de las actuaciones no han sido tenidos en cuenta los antecedentes y que hacen a precios de mercado vigentes en la materia, no cuesta mucho prever que un próximo pronunciamiento sobre el particular estará orientado a imponer precios inferiores en beneficio exclusivo de Telecentro y en detrimento de mi representada a poco que Telecentro ofrezca servicios móviles compitiendo contra aquella".

En esta línea, agregan: "Tampoco tendrá validez un pronunciamiento en tales términos, toda vez que Telecentro es un destacado actor del sector con capacidad para desarrollar la prestación de servicios de comunicaciones móviles con infraestructura propia y explotando espectro radioeléctrico que se encuentra disponible y al que bien puede acceder mediante los mecanismos legales de adjudicación conforme lo han hecho los prestadores de servicios de comunicaciones móviles con los que ahora pretende competir y que han realizado las inversiones exigidas y necesarias al respecto".

Telefónica expresó su postura, a través de una carta y no descarta denunciar al Enacom.

Luego de sugerir al Enacom que rechace la pretensión de Telecentro, el escrito concluye: "Caso contrario, Telefónica hace la correspondiente reserva de derechos para reclamar por las vías legales pertinentes los daños y perjuicios que se le ocasionen con los alcances y responsabilidades que correspondan hasta alcanzar su reparación integral".

Mientras tanto, el ente nacional dio luz verde a la solicitud de Telecentro y -por el momento- Telefónica analiza si avanzar con medidas judiciales como lo hicieron previamente Telecom y Claro.

¿Cuál es la medida que preocupa a Telecom y Telefónica?

El viernes 19 de mayo, el Enacom dispuso autorizar al proveedor de servicios de TV por cable, telefonía fija e internet Telecentro, propiedad del exbarón menemista Alberto Pierri, a ser un nuevo operador móvil virtual.

Mediante un comunicado, el ente regulador informó: "Enacom decidió la aplicación preliminar y provisoria de las condiciones que regirán las operaciones de las empresas prestadoras AMX Argentina S.A. (Claro), Telecom Argentina S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. como operadores móviles de red, y estableció las condiciones aplicables a la empresa Telecentro S.A. como operadora virtual".

Telecentro busca desde hace años ingresar en la telefonía móvil, que se divide en tres tercios entre Claro, Personal y Movistar. En este caso, Telecentro busca implementar una forma de prestar el servicio sin tener ninguna concesión de espectro de frecuencia, que implica "alquilar" la red a las operadoras a cambio de pagar parte del costo del tráfico. Al recibir la negativa de las tres operadoras, recurrió al Enacom para que publique una resolución.

Previamente, miembros de Telecom habían enviado una carta documento al directorio del Enacom. "Es la primera vez que una empresa amenaza con carta documento al Gobierno", dijo el vicepresidente del organismo, Gustavo López.