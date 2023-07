Cómo saber si ANSES me dio de baja

ANSES es uno de los principales organismos encargados de brindar asistencia social. En este sentido, constantemente verifica que sus beneficiarios cumplan los requisitos en los programas que están adheridos. En el caso de no cumplir con alguno de estos, el organismo suele proceder a la baja.

¿Cómo saber si me dieron de baja en el ANSES?

En la actualidad, existe la opción de realizar consultas en línea para verificar si se recibe algún tipo de prestación o beneficio del organismo previsional. Esto puede hacerse de manera rápida y sencilla a través de la plataforma MI ANSES.

Esta plataforma brinda la posibilidad de realizar consultas, trámites, presentar documentos y más. En este caso, es posible obtener un comprobante que indique si eres beneficiario de alguna prestación, como también comprobar si has sido dado de baja.

Cualquier persona tiene la capacidad de verificar si es titular de una prestación o no, y en caso de no serlo, saber si ha sido dado de baja, a través del Certificado Negativo emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este documento certifica que la persona no cuenta con aportes registrados ni beneficios a su nombre.

Además, la Certificación Negativa suele ser requerida para algunos trámites como, por ejemplo, al solicitar una asistencia económica. Este comprobante indica que la persona no posee registros de:

Declaraciones Juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino, tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as

Transferencias como Autónomo y/o Monotributistas y/o Trabajadores de Casas Particulares

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadoras de Casas Particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH) y/o embarazo (AUE)

Cobro de Asignaciones Familiares

Cobro de las Becas Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

Para que se emita la certificación negativa de ANSES no debés cobrar un sueldo en relación de dependencia

¿Cómo saber si me dieron de baja el SUAF?

Para saber si te dieron de baja en el SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), podés seguir estos pasos:

Accedé a la plataforma MI ANSES o accede directamente a la página oficial de ANSES

o accede directamente a la página oficial de ANSES Inicia sesión con tu número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y la Clave de la Seguridad Social. Si no tenés una clave, podés crear una siguiendo las instrucciones proporcionadas en la misma página

(Código Único de Identificación Laboral) y la Clave de la Seguridad Social. Si no tenés una clave, podés crear una siguiendo las instrucciones proporcionadas en la misma página Una vez que hayas ingresado a tu cuenta, deberás buscar la sección que corresponda a las asignaciones familiares o al SUAF. Para ello podés utilizar la barra de búsqueda o navegar por las diferentes secciones disponibles

Dentro de la sección de asignaciones familiares o SUAF, buscá la opción que te permite verificar el estado de tus asignaciones o beneficios . Otra opción es emitir la ya mencionada certificación negativa

. Otra opción es emitir la ya mencionada certificación negativa Al realizar tu consulta en ANSES, podrás ver si tu asignación ha sido dada de baja o si sigue activa . En el caso de haber sido dada de baja, se mostrará esa información en tu pantalla

Si no podés encontrar la opción específica en la plataforma MI ANSES, lo mejor será que te comuniques directamente con ellos a través de sus canales de atención al cliente, ya sea por teléfono o en persona en una oficina de atención local, para obtener información más precisa y actualizada sobre tu situación en el SUAF.

¿Cómo saber si no cobro más la asignación universal por hijo?

Al igual que en el caso del SUAF, como en cualquier otra prestación de ANSES, la forma de saber si no cobrás más la Asignación Universal por Hijo es a través del procedimiento previamente mencionado. Es decir, a través de la aplicación Mi ANSES (o en su página oficial), como también emitiendo la correspondiente certificación negativa.

A través de la aplicación Mi ANSES podrás saber si cobrás la Asignación Universal por Hijo

¿Cuándo se deja de cobrar SUAF?

Para cobrar el SUAF se debe pertenecer a uno de los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Monotributistas

Trabajadores de temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones

Por otra parte, el ingreso máximo por integrante en la familia es de $158.366 y los ingresos familiares no pueden superar los $316.731. En el caso de superar este monto o no dejar de pertenecer a uno de estos grupos, se dejará de cobrar este beneficio.