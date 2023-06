Clase media estilo Simpson: ¿cómo se financian las familias argentinas para llegar a fin de mes?

Con el ingreso salarial de inspector de seguridad de planta nuclear, no alcanzaría a cubrir todos los gastos, por lo cual tendría un déficit de $543.444

La inflación golpea cada ves más a la clase media argentina. De hecho, el 53,4% de las familias se endeuda para pagar créditos pasados o para tener nuevos gastos y, dentro de ese porcentaje, el 63,8% utiliza esos préstamos para gastos en alimentos y medicamentos, según el último informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los hogares en la Argentina buscan fuentes de financiamiento extras para su consumo presente. A su vez, el endeudamiento permite suavizar la falta de ingresos debido a la alta inflación que atraviesa nuestra economía.

En nuestro país, el 46,1% de familias es sostenida por trabajadores con empleos formales que solicitan financiamiento, mientras que el dato asciende a 63,7% si la familia está compuesta por trabajadores informales. Hay una brecha de 17,6% entre familias que necesitan ingresos extras para poder sostener los gastos a fin de cada mes.

Para abordar el tema con más profundidad, vamos a tomar nuevamente el caso de la familia Simpsons "a la argentina" en donde esta se sostiene únicamente con el salario de un inspector de seguridad de una planta nuclear de $350.000 mensuales. Con ese ingreso del Homero local deben financiar gastos ajustados a una vida argentina en 3 grupos:

La vida de la clase media de la familia Simpsons en Argentina nos muestra que con el ingreso salarial de inspector de seguridad de planta nuclear no alcanzaría a cubrir todos los gastos que esta familia necesita, por lo cual tendría un déficit de $543.444 que debería cubrir de alguna forma para subsistir en el país.

Para que la familia clase media Simpsons pueda estar por sobre la línea de pobreza (de acuerdo al INDEC para que un hogar de 5 integrantes no sea pobre debe estar por sobre $213.981) será necesario "hacer ajustes sobre sus gastos" como hoy desgraciadamente le ocurre a la mayoría de los hogares en nuestro país.

La clase media ajusta sus gastos: auto, colegio y entretenimiento

El ajuste del gasto de nuestra familia Simpsons local comienza con la venta del auto usado por $2.500.000. Con esos ingresos confeccionan un plazo fijo tradicional con un rendimiento de $202.083,33 mensual sumando así un nuevo ingreso total de $552.083,33. A su vez con la venta del auto quedan liberados de gastos de seguro y mantenimiento por $63.500.

Otro ajuste que deben hacer es cambiar el colegio privado por uno público para evitar la cuota mensual. Maggie no podrá asistir a la guardería y la familia deberá asistir a un hospital público para eliminar el pago de la obra social prepaga, lo que significaría un ahorro por 171.499 pesos.

Finalmente el rubro de ocio y entretenimiento conformado por videojuegos, clases adicionales de música, salidas a restaurantes y vacaciones familiares se eliminaran para evitar el gasto de $148.256 pesos.

Con la eliminación de estos rubros, el nuevo gasto será de $510.189, permitiendo que la familia logre un superávit de $41.894 en el mes. Una verdadera "destrucción" de la clase media argentina a lo largo del camino que le está tocando atravesar en el actual contexto económico.

Los recortes y el ajuste que debió hacer nuestra familia de clase media "Simpsons" muestra la degradación de la vida micro producto de la distorsión de las cuentas fiscales macro por parte del Estado. En este caso esta familia tuvo la posibilidad de vender un auto usado y acudir hacia el mercado financiero para armar un plazo fijo para no caer por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, hay muchas familias que no tienen ingresos salariales fijos, que no pueden acceder a créditos bancarios o a un financiamiento adicional para solventar sus gastos.

Mientas más lejos estemos de una estabilización de las cuentas macro más lejos estarán aún las cuentas micro. El lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky expresa "No usamos el término 'clase trabajadora' aquí porque es un término tabú. Se supone que debes decir «clase media», porque ayuda a disminuir la comprensión de que hay una guerra de clases en marcha".

Hoy en la Argentina ya no hay ni división de clase por ingresos que es un invento de la política para que les pueda hacer ver a los de abajo cuán lejos están de los de arriba a nivel socioeconómico sin hacerse cargo que cada vez más los que estaban arriba se convierten en los que están abajo en materia de ingresos por culpa de las malas decisiones en materia de política económica que se vienen perpetuando en nuestro país.