El precio de bitcoin se multiplicará por 10 cuando se aclaren las reglas, asegura el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor

Los pronósticos de Michael Saylor acerca del futuro del precio de bitcoin hay que tomarlos con pinzas. Son vaticinios que suelen estar marcados por el fanatismo hacia la criptomoneda, lo que siempre empuja al CEO de MicroStrategy al optimismo desmesurado.

En una entrevista con Bloomberg, Saylor aseguró que el bitcoin superará los 250.000 dólares en cuanto haya claridad regulatoria en el sector.

Él mismo señaló en Twitter uno de los pasajes de la entrevista, en el que afirmó que "la claridad regulatoria impulsará la adopción bitcoin, al eliminar la confusión y la ansiedad que ha estado frenando a los inversores institucionales. El dominio de bitcoin seguirá creciendo a medida que la industria crypto racionalice en torno a BTC y se generalice".

Saylor comentó que "los reguladores estadounidenses no ven una vía legítima para las criptomonedas, no les gustan las stablecoins, ni los tokens, ni los derivados de criptomonedas".

La opinión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), agregó, es que "los exchanges de criptomonedas deberían comerciar productos digitales puros, como bitcoin, y, por ende, toda la industria está destinada a racionalizarse y centrarse en bitcoin, junto con, quizá, otra docena o media docena de cryptos con el protocolo Prueba de Trabajo (Proof of Work —PoW—)".

Regulatory clarity is going to drive #Bitcoin adoption by eliminating the confusion & anxiety that has been holding back institutional investors. Bitcoin dominance will continue to grow as the #Crypto industry rationalizes around $BTC and goes mainstream. pic.twitter.com/Foq4lpderj — Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2023