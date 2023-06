Gastronómicos sorprenden cerrando súper paritaria anual para personal de hoteles de turismo

El aumento se liquidará en cuatro cuotas del 30% cada una más una suma no remunerativa de $12.500. Hay una cláusula de monitoreo mensual de la inflación.

Si hay algo que caracteriza al secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, es que no sigue la corriente y sorprende constantemente, tanto con sus acciones como con sus declaraciones. En esta oportunidad, el líder gremial salió del esquema de paritarias trimestrales que están pactando la mayoría de los sindicatos y cerró un aumento anual del 120 por ciento para el personal de hoteles de turismo.

Para algunos sería una especie de negociación a la "baja" por el efecto inflacionario que golpea a la economía argentina.

Sin embargo, Barrionuevo concertó con los directivos de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) que las paritarias quedarán virtualmente abiertas, ya que implementó las cláusulas de monitoreo mensual del costo de vida, para realizar los ajustes necesarios en los salarios.

El acuerdo estableció el adelanto de la suba de los salarios básicos de mayo y un aumento del 120 por ciento en los salarios básicos del Convenio Colectivo de Trabajo 362/03, en el marco de la paritaria del período 2023-2024.

Pago en cuatro tramos y suma extraordinaria

El gremio informó que el aumento se liquidará en cuatro tramos, junto con una suma extraordinaria de 12.500 pesos no remunerativos en junio, correspondiente a la segunda cuota del acuerdo complementario 2022/2023. El mismo contempla el pago de un 30 por ciento no remunerativo para el trimestre julio-septiembre, que pasa a ser remunerativo no al básico en octubre.

El segundo tramo es con un 30 por ciento no remunerativo para el trimestre octubre-diciembre (pasa a ser remunerativo no al básico en enero). En esta etapa, la UTHGRA aclaró que en diciembre se unifica el salario básico de todo el país con el de CABA y Gran Buenos Aires.

La tercera cuota del incremento es de otro 30 por ciento no remunerativo para el trimestre enero-marzo de 2024 (pasa a ser remunerativo no al básico en abril) y la cuarta y última etapa es un nuevo 30 por ciento en abril. De esta forma se completa el 120 por ciento anual.

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que "con este acuerdo buscamos dar cierta previsibilidad a los aumentos, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los empresarios, teniendo en cuenta la situación económica con una inflación que es una incertidumbre y el clima político, afectado por el proceso electoral".

Para Barrionuevo, Wado de Pedro es el candidato a Presidente

Más allá de las discusiones gremiales, Barrionuevo es un actor de la política. En el medio de la pandemia, con una actividad al borde del abismo, encontró en el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro a un "gestor" que le dio soluciones a sus demandas y prácticamente oficio de salvavidas para el sector. A partir de allí la relación fue creciendo al punto tal que Barrionuevo armó la mesa "Wado Presidente" con la participación de unos 40 gremios que en las últimas semanas se fue ampliando.

Barrionuevo afirmó que "tenemos que defender el movimiento obrero, las organizaciones sociales, laburar. Dentro del peronismo, tenemos a alguien joven, que conoce el país, sabe la riqueza que tiene, caminó y está caminando, tiene todas las cualidades y condiciones para serlo". Remarcó que "la realidad es una sola, el candidato ya está, el candidato nuestro es Wado" y afirmó: "Trabajemos, tenemos al mejor candidato y fortalezcamos esta mesa sindical".

El lanzamiento del espacio se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) y fue encabezado por el propio Barrionuevo y el dirigente anfitrión, Oscar Rojas, quien señaló: "Es un orgullo recibir al ministro en la casa del trabajador de maestranza. Hoy estamos más de 40 gremios hermanos viendo al futuro Presidente".