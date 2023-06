Expertos alertan: incluso con un desembolso del FMI, las reservas netas seguirían negativas

A pesar del desembolso que haría el FMI, expertos dan cuenta que las reservas no lograrían pasar a ser positivas como se especulaba

No es una novedad que la situación es crítica para el BCRA en materia de reservas. Sin embargo, las expectativas de la gestión actual de Gobierno están puestas en el FMI como el rescatista, que traería divisas frescas a la Argentina, en medio de un adelantamiento de fondos comprendidos dentro del marco de Facilidades Extendidas. No obstante, expertos alertan sobre una situación clave que podría borrar los efectos de estabilidad macroeconómica: a pesar del desembolso, las reservas netas continuarían negativas.

La atmósfera optimista instalada hace meses, luego del comienzo de negociaciones con el organismo multilateral de crédito, parece desvanecerse ante un posible recibir para volver a dar, es decir una mera permutación.

Por ahora, la situación se hace insostenible para la autoridad monetaria local, que no cesa de terminar con saldo vendedor en la mayoría de las jornadas. En concreto, terminó así en 10 sesiones de las 16 posteriores al período comprendido por el dólar soja 3, que favoreció una recaudación de u$s5.110 millones, en línea con lo que desde Economía se pretendía.

Por su parte, el reloj avanza marcando el tiempo límite para que se concreten pagos de la Argentina hacia exterior, ya que este próximo viernes 30 de junio se vencen u$s2.700 millones, mientras se poseen sólo DEGs líquidas por unos u$s1.600 millones. A estos plazos se suman otros el 7 de julio por u$1.300 millones y el 9 de julio por u$s1.000 millones, en concepto de cupones de deuda de la gestión Guzmán.

El BCRA no logra culminar con saldo comprador

Esta sangría que tiene la institución liderada por Miguel Pesce permanece sin freno. Tal es así, que sólo finalizó como comprador neto en cinco de las jornadas que le siguieron al dólar agro. Destacándose que únicamente en dos jornadas pudo acumular un monto superior a u$s15 millones, es decir el 13 de este mes con una suma de u$s75 millones y el siguiente día con u$s51 millones. Aunque cabe resaltar que estas fueron excepciones impulsadas gracias al aporte recibido de divisas por inversión extranjera directa (IED).

El BCRA no logra consolidar una tendencia como comprador neto luego del fin del dólar soja 3

En la sesión, se logró acaudalar u$s14,5 millones en el mercado de cambios, aunque nuevamente lo hizo el BCRA favorecido por el sector foráneo, gracias al ingreso de u$s157 millones por parte del BID.

A pesar de tener en consideración los días en que la autoridad monetaria ha terminado como compradora neta, el drenaje desbocado de moneda estadounidense asciende a unos u$s1.000 millones este mes, lo cual muestra un predominio en terreno vendedor.

En este contexto, desde el equipo de Research de PPI señalan que "es más que evidente que, a este tipo de cambio oficial, el Banco Central sólo puede ser vendedor neto en el MULC sin eventos extraordinarios mediante, como el dólar soja u operaciones de inversión extranjera directa (IED)".

Cuál es el estado de las reservas netas

La licuación de divisas del BCRA ha sido tal que las reservas netas que se encontraban en u$s1.138 millones negativos al finalizar el soja 3 se recortaron hasta un estimado en torno a u$s2.300 millones negativos, de acuerdo a PPI.

Cabe destacar que el cálculo precedente no toma en cuenta los pagos al FMI por un total de u$s2.700 millones que debían hacerse entre los pasados 21 y 22 de junio, los cuales habrían sido pospuestos hasta el último día hábil de este mes, cuando aparentemente ingresarían los desembolsos por u$s4.000 millones correspondientes a la quinta revisión del programa.

A pesar del desembolso, las reservas seguirían negativas

Los rumores se hacen más fuertes sobre el ansiado acuerdo luego de negociaciones, que tienen como partes interesadas al Ministro de Economía Sergio Massa y al FMI, que se verían más consolidadas a partir de que el funcionario logró posicionarse como el candidato del oficialismo para las elecciones generales presidenciales de octubre.

Desde PPI, entienden que este acuerdo sería adecuado para asegurar el desembolso de junio y el de septiembre por u$s3.300 millones. "De esta manera, el oficialismo compraría tiempo, bastante necesario, hasta las PASO que se celebrarán en agosto, pero no mucho más allá de eso", amplían.

El desembolso que pregona el oficialismo no tendría gran beneficio en materia de reservas del BCRA

"Asumiendo que el BCRA tiene un saldo neutro, no interviene en los dólares financieros y paga en tiempo y forma al FMI, las reservas netas se encontrarían alrededor de u$s5.300 millones en la previa a las elecciones primarias si sólo llega el desembolso de junio", subrayan.

Aunque destacan que en caso de que se produjese también el adelanto correspondiente a lo estipulado para el mes de septiembre, las reservas netas mejorarían hasta u$s1.954 millones negativos, una cifra similar a la actual. Es decir, según sus palabras se interpreta que en definitiva el adelanto sirve sólo como un maquillaje transitorio para las reservas netas.

A este análisis, Mauro Mazza, Jefe de Research de Bull Market agrega que el desembolso no cambia las reservas netas (propias) ni las reservas líquidas (propias y adeudadas). "Porque el desembolso no genera dólares extras del mercado local, son divisas que se usarán luego para repagarle al FMI, tanto el efecto neto propio como el líquido son nulos", advierte el experto.

"Acá no hay dólares frescos, en este caso serán devueltos al FMI sí o sí. El neto final de DEGs a favor de Argentina rondarán los u$s800 o u$s1000 millones a vencimiento diciembre", subraya el entendido de Bull Market.

¿Quedaría algo positivo luego del desembolso del FMI?

Luego de tanta expectativa puesta en este acuerdo, parecería no encontrarse muchos aspectos positivos, ya que el pan para hoy es hambre para mañana. Más en terreno de reservas, donde ya se conoce que la segunda mitad del año es la más débil en términos de recaudación.

El desembolso evitaría sólo un default con el FMI

Al respecto Mazza indica que en lo operativo lo único que se evita es el default con el FMI, que no es menor, pero no modifica el mercado de cambio. "De hecho puede comprometerse, porque el organismo internacional puede pedir que no vuelvan a intervenir para controlar los dólares paralelos".

Sin embargo, el experto reconoce que en el corto plazo el mercado podría verse envuelto en cierta calma, pero da cuenta que la realidad que es "hasta diciembre no tenemos en claro que le pedirán, no creemos que sea gratis".

En el mismo sentido, el consultor económico Jorge Neyro reconoce que las reservas brutas van a subir, pero cuando se pague al organismo internacional se diluirán. "Hay que ver que reglas pondrá el Fondo, porque no sobran los dólares y seguramente no habrá autorización para que se utilicen de cualquier manera. Hay que esperar hasta saber cuáles son las reglas de intervención que indica el FMI", concluye.