Dólares paralelos, bajo la mira: tras la calma de junio, ¿qué prevé el mercado para este mes?

El dólar blue cerró junio en $494 lo que implica una suba mensual de $4, en un escenario de restricciones cambiarias e intervención oficial mediante compra venta de bonos para mantener calmos a los dólares financieros -MEP y Contado Con Liquidación. Y los analistas auguran que la estabilidad de los dólares paralelos podría extenderse en julio, aunque para eso será clave cerrar el acuerdo con el FMI, y la llegada de desembolsos para fortalecer las reservas.

Y es que tras el pago de vencimientos al FMI el viernes por u$s2.700 millones -que se canceló mediante un combo de DEGs y yuanes- el stock de reservas brutas internacionales se ubicó en u$s 27.933 millones, el nivel más bajo desde marzo de 2016. En junio cayeron u$s5.080 millones, y en lo que va del año tienen una baja récord de u$s16.655 millones.

A su vez, las reservas netas pasaron a ser negativas en u$s 5.200 millones, según estimó la consultora 1816. Además, el Banco Central acumulo en junio un saldo neto vendedor de u$s681 millones, el peor resultado para ese mes de los años de todos los años con cepo. Refleja la dificultad de acumular divisas pese a la vigencia del dólar agro. El dato es relevante porque los economistas aseguran que la escasez de reservas siempre es un factor que puede presionar sobre la cotización de los dólares libres.

A su vez, el dólar mayorista cerró junio en $256,7, o sea un alza de 7,18%, lo que implica un menor ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial en relación al ajuste 7,5% de mayo. Los analistas lo vinculan a que las estimaciones de inflación de junio rondan en un rango cercano al 7%.

En este contexto, los analistas vaticinan para julio un escenario de "tensa calma cambiaria" en el cual el rumbo de los dólares libres dependerá de la negociación con el FMI, que no haya ruidos políticos, y de que alcance la artillería que dispone el BCRA para intervenir en el mercado financiero.

Dólares paralelos: ¿por qué estuvieron calmos en junio?

El dólar blue cerró el viernes en $494, con lo cual trepó $4 en junio, en tanto que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se negoció a $512,12; mientras que el MEP se ofreció a $482,52. Así, en el sexto mes del año, avanzaron 4% y 3,3%, respectivamente. La consutora Ecolatina evaluó que en la ultima semana de junio el CCL mostró una reducción en la cual "probablemente haya influido el mejor desempeño de los bonos soberanos en dólares" que acentuaron el rally tras la confirmación de la precandidatura de Sergio Massa a presidente por Unión por la Patria.

El dólar blue cerró junio en $494 con lo cual en el mes subió $4, y en el año acumula un alza de $148

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go comentó, que "estamos medio sorprendidos de tanta estabilidad" y afirmó que "está ganada, en parte, por la intervención oficial que hay, que en los últimos días no fue muy grande, y tambien por la perspectiva de cambio de gobierno, a que viene otra cosa distinta a partir del próximo año".Y recalcó: "Nadie está corriendo a dolarizarse. Están todos jugando con los pesos, a través de money market, plazo fijo, Fondos Comunes de Inversión".

De igual mirada, la economista Natalia Motyl lo adjudicó "a la intervención sobre los dólares financieros y a una tasa de interés que quedó por arriba del último dato de inflación" de mayo que fue de 7,8% contra un rendimiento mensual del plazo fijo de 8%.

El analista financiero Christian Buteler concordó que "el BCRA mantuvo sin cambios la tasa de interés, y quedó en un nivel positivo de forma importante porque la inflación desaceleró y eso está ayudando a que el dólar no suba".

De todos modos, Buteler advirtió que "hasta cuando va a ayudar no se, llega un momento que no hay tasa con la cual se pueda se pueda convencer al ahorrista cuando lo que busca es cubrirse" frente a la incertidumbre electoral.

Dólares paralelos: ¿seguirá la paz en julio?

Menescaldi consideró que "esta tranquilidad creo que en julio va a seguir, aunque va a estar condicionada a que pasa con el acuerdo con el FMI". Al respecto, alegó que "uno supone que tras el pago del vencimiento del viernes al Fondo" y el viaje de funcionarios de Economía a Washington "próximamente debería cerrarse, y que luego venga el desembolso".

Según su visión, "no creo que haya adelanto ( de todos los desembolsos del resto del año por u$s10.800 millones) sino que van a dar todo en cuotas justas" para poder ir cancelando los pagos con el propio organismo. Y acotó que "Massa va a intentar mantener lo más estable posible lo que sea el tipo de cambio, y la inflación en baja, y para eso está tomando medida como renovación de Precios Justos".

Resultado de la renegociación con el FMI será un factor decisivo para el rumbo de los dólares libres

Para el economista, el mayor riesgo de tensión cambiaria hasta las PASO "era que renunciara Massa, pero hoy como pre candidato, ese factor desapareció, con lo cual queda el FMI, pero no veo que se caiga el acuerdo porque no le conviene a ninguna de las partes".

El analista Gustavo Ber también prevé que "continuará el escenario de relativa calma en los dólares financieros y libre, especialmente si se consigue del FMI el adelanto de desembolsos y recursos adicionales para continuar con las intervenciones".

"Siendo julio un mes clave camino hacia las PASO, entiendo que las autoridades recurrirán a todas las herramientas disponibles para extender la tranquilidad cambiaria, además en busca de sumar el beneficio sobre la moderación de la inflación", argumentó.

Motyl vislumbra para julio "un mercado cambiario más tranquilo por la mayor demanda de pesos por aguinaldo y vacaciones", y estima que "recién en los últimos días de ese mes y primera quincena de agosto habrá mayores presiones sobre los dólares financieros".

La economista sostuvo que los factores determinantes para la marcha de los dólares en julio serán " la renegociación con el FMI, los datos de inflación, la emisión monetaria que se ha incrementado en los últimos meses y el ritmo de crawling peg (si acelera más rápido)".

A su vez, el economista Federico Glustein dijo que "el panorama para julio es de tensa calma, dependerá en los primeros días de las expectativas de los agentes en cuanto a la dolarización de carteras y decisiones de inversión de cara al próximo gobierno". Y en ese marco, aseveró que "uno de los aspectos esenciales va a radicar en si habrá más controles o no en estos 45 días al mercado financiero; si fuera así, se disparará el blue, sino estará más controlado".

La intervención oficial mediante compra-venta de bonos ayudó a la calma de los dólares paralelos

"El otro factor clave es la llegada del desembolso de u$s4.000 millones por parte del FMI que recuperarán algo de reservas y calmar las expectativas. Si eso no sucediera, será escasa la paz cambiaria", pronosticó.

Dólares paralelos: el factor intervención

Los analistas concuerdan que la intervención oficial mediante la compra venta de bonos para contener a los dólares financieros ayudó también para mantener calmo al dólar blue.

Según las estimaciones de la consultora Anker "el BCRA habría usado u$s 1.300 millones de las reservas desde el 25 de abril para intervenir en los dólares financieros. Y estimó que "en ausencia de un shock negativo y asumiendo que el nivel de depósitos en dólares mantiene su resiliencia a caer, el ritmo de intervención y utilización de reservas par a financiar importaciones y servicios de la deuda le permitiría al gobierno llegar a agosto".

En este contexto, Buteler afirmó que "el escenario para julio es de tensa calma, y creo que a medida que te acercas a las PASO gran parte del mercado se va dolarizando, y las chances de tener nuevamente un salto cambiario van aumentando"

El especialista esgrimió que con reservas netas negativas, "estas arriba de un polvorín, que explote o no, depende de si el agua que tenes va alcanzar para apagar el fuego antes de que tome dimensiones, o sea, si la cantidad de bonos que tiene el BCRA para intervenir, van a ser suficientes para cuando veas que el dólar se empieza a ir, vender rápidamente, y evitar que provoque un salto que haga que la gente se asuste e incremente la demanda". "

Pero la dolarización la vas a tener y eso va a traer más presión: Si esa presión la podes controlar vas evitar el efecto de la gente que sale a comprar cuando ve que el dólar se desboca y sale a cubrirse", aseveró.

Para los analistas, el dólar blue cruzará la barrera de los $500 en julio

Dólares blue: ¿cruzará los $500 en julio?

Tras tocar un pico intradiario de $497 a fines de abril, el dólar blue logró en mayo y junio no cruzar la barrera de los $500. Pero los analistas vaticinan que el dólar informal durante julio superará ese valor.

Al respecto, Buteler auguró: "el blue seguro va a cruzar los $500 en julio, con inflación de entre 6-7%, la pregunta es hasta cuánto se puede ir, si termina en $520 a fin de mes quiere decir que no se le desbancó nada al gobierno, ese seria el escenario positivo".

"Pero si la inflación vuelve a acelerar o tenes mayor dolarización, estará arriba de ese valor", auguró.

Para Ber, el dólar informal "puede cruzar los $ 500 por la nominalidad, y continuará desplazándose de manera ordenada y no más allá de la evolución de la inflación" por lol cual proyecto que "salvo sobresaltos políticos o económicos, no superará el rango de los $ 530 durante el mes".

Por su parte, Glustein especuló "el blue lo más probable es que supere los $500 los primeros días de julio con el aumento de demanda por cobro de aguinaldo para ir a la par del rumbo de los financieros".

En ese sentido, cálculo que "el blue podría llegar a $520 para fin de mes, y veo el mismo valor para el CCL, mientras que el MEP apenas superará los $500".