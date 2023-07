Cómo fue la llamativa propuesta de la dueña de Lácteos Vidal a los empleados despedidos

La semana pasada hubo una audiencia en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69 entre los directivos de Lácteos Vidal, empresa bloqueada por el sindicato Atilra, y los 26 trabajadores despedidos tras el conflicto.

Según comentó a Clarín Rural Alejandra Bada Vázquez, titular de la láctea, le ofreció a los despedidos negociar la indemnización ya que "el despido fue con causa por la pérdida de confianza" con la idea de dejar atrás el conflicto.

Asimismo, levantar las dos denuncias penales que realizó la empresa a los trabajadores por el bloqueo a la planta situada en Moctezuma.

Y además, lo más llamativo, ayudar a los extrabajadores a que se inserten en el mundo laboral como comerciantes de lácteos dándoles capacitación. Y así, que emprendan con su propio proyecto como revendedores de los productos de la pyme.

Además, productores, industriales, vecinos y familias de la cadena láctea realizaron un abrazo solidario en la planta de Lácteos Vidal, situada en Moctezuma, (partido de la localidad bonaerense de Carlos Casares) en apoyo a la pyme.

El acto comenzó con gran cantidad de asistentes que, cumpliendo con la consigna de la invitación, asistieron solo con banderas argentinas.

La propietaria de Lácteos Vidal recibió el apoyo de productores, vecinos y otros empleados

Lácteos Vidal: qué dijo la dueña de la empresa bloqueada

Bada Vázquez agradeció el apoyo de su familia, colegas, empleados y organizaciones, "Los derechos de los empresarios están vulnerados. Un bloqueo es una extorsión y desde ese momento sabes que te estás empezando a fundir, no te dejan sacar la leche, no dejan entrar a la gente a trabajar y en esa extorsión después te piden un rescate. A veces uno cede porque no encuentra la salida, nosotros con ayuda, decidimos no ceder". Y destacó y agradeció, entre aplausos de la audiencia, el valor de los empleados que seguían queriendo trabajar y a las veinticinco personas nuevas que se sumaron. "Estamos muy orgullosos de la gente que está trabajando hoy en Lácteos Vidal".

Cabe recordar que hace un año Lácteos Vidal fue bloqueada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) por un mes. Ante esa situación, la pyme despidió a 26 trabajadores.

Pero pese a solucionarse el conflicto en la planta, los problemas continuaron para Lácteos Vidal en la Justicia.

Problemas judiciales

El Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, había dado lugar a los pedidos contra Lácteos Vidal.

El juez en cuestión había ordenado el viernes 22 el embargo por el monto de $ 5.044.000 contra Lácteos Vital. Esto sería el total hasta el momento de los 10.000 pesos por día que debe abonar por empleado que no reincorpora, como se había ordenado en otro fallo. En total, la empresa despidió a 26 empleados.

Además, el funcionario había rechazado el pedido de la pyme de Carlos Casares de que se sustituya el embargo por otra medida.

Pero Lácteos Vidal recibió buenas noticias y la Justicia dio lugar a varios pedidos. Le concedió la apelación a la resolución que denegaba la sustitución del embargo por un camión y dos acoplados.

También hizo lugar a la impugnación a la liquidación de astreintes impuesta por los 26 despedidos.

Y se ordenó la indisponibilidad de los fondos embargados, y quedarán en una cuenta del Banco Ciudad, en plazo fijo y en dólares.

"Es un poco de oxígeno para Lácteos Vidal", había dicho Alejandra Bada Vázquez a Clarín Rural.