Gremio de la AFIP exige más personal y advierte: "así no se puede controlar a los evasores ni mejorar la recaudación"

En tiempos de campaña electoral, un sector de la oposición plantea una urgente reestructuración de la administración pública como parte del ajuste para ordenar las cuentas del Estado. Anticipándose a los hechos, la conducción de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip) advirtió que el organismo, lejos está de tener un excedente de personal; por el contrario: necesita de por lo menos 20.000 empleados para cumplir con las tareas de recaudación, sosteniendo que "sin fisco no hay Estado".

En un documento, la organización gremial sostuvo que es "imperioso fortalecer al organismo fiscal para cumplir las metas de recaudación y elevación de las reservas nacionales, que son objetivos exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI)" remarcando que la AFIP "es el único ente de ingreso y no de gasto, por lo que es impensable a esta altura no entender la necesidad de impedir su desnaturalización".

El secretario General del sindicato, Julio Estévez (h), relató a iProfesional que "por año, tenemos unos 4.000 empleados y empleadas que se jubilan y hay que sumar al personal que busca otros horizontes más los que se enferman", agregando que "por esto necesitamos que se incorporen agentes".

El sindicato afirma que se desnaturaliza la función del ente recaudador

Al respecto, explicó que "hay agencias o distritos que tienen dificultades para abrir sus puertas por falta de trabajadores y jefaturas sin un solo empleado. En caso de enfermedad deben cumplir tareas de todas formas ante la ausencia de reemplazo", y añadió que "tratar a la AFIP como al resto del Estado, que solo implica costo sin ingresos, significa desnaturalizar la función del ente recaudador nacional".

Además, indicó que "tenemos el doble de contribuyentes que hace una década, por eso se cae de maduro que debemos reformar inmediatamente al organismo tanto en recursos humanos como materiales". Al respecto, puso como ejemplo a la Dirección General de Aduanas (DGA) que "se equipó con materiales informáticos, oficinas, parque automotor, escáners, tecnología y recursos humanos valiosos".

Estévez (h) sostuvo que la AFIP y sus direcciones generales impositiva y de seguridad social "deben ir por ese camino que el que actualizarse en las distintas áreas, incorporando no solo personal, sino también tecnología". Advirtió que "el proceso electoral no debe ser un impedimento para el crecimiento del organismo" por lo que reclamó a las autoridades a convocar al ingreso de la AFIP "para ofrecer empleo y reforzar el fisco para que no fracasen las metas recaudatorias".

Gremio de la AFIP exige más personal y advierte: "así no se puede controlar a los evasores ni mejorar la recaudación"

Hay menos personal y más carga laboral que afecta la actividad

"Obviamente que este llamado debe realizarse bajo determinadas reglas relacionadas con las capacidades e instrucción necesaria de los nuevos empleados para cumplir con las tareas de recaudación", indicó y recordó que "este pedido está alineado con el cumplimiento de las exigencias mundiales exige poner todos los recursos en el fisco".

Recordó que "en 2015 la planta era de casi 26.000 agentes, mientras que hoy no llegamos a los 20.000 en todo el país, entre las Direcciones General Impositiva (DGI), de Aduanas (DGA) y de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS)" y añadió que "demás está decir que se nos fueron sumando tareas, pero no tenemos más personal para cumplirlas, por lo tanto sufrimos una carga laboral que repercute en la salud de cada uno de nosotros".

El dirigente manifestó que "a medida que pasan los años, aumenta en millones la cantidad de contribuyentes inscriptos y más del doble la fiscalización presencial" y destacó que a partir de la pandemia del Covid-19, el personal de la AFI) absorbió desde funciones propias de varios ministerios y entes autárquicos y remarcó que el organismo "se ha transformado actualmente en un súper ministerio por todas las tareas que debemos llevar adelante"

La función de la AFIP no es un tema de la campaña electoral

Señaló que "no podemos exigirle al administrador federal del organismo, Carlos Castagneto, que pueda mejorar los resultados o llevar adelanta las tareas de fiscalización con los actuales recursos humanos; no porque no estén capacitados, sino porque son diversas las tareas a cumplir".

Por eso la organización gremial le reclamó al Poder Ejecutivo que "disponga las medidas para dirigir recursos humanos y materiales a la AFIP a fin de fortalecer el pilar fundamental de la recaudación" del país.

Por último, Estévez (h) manifestó que "en esta campaña la función y de la AFIP no tiene lugar; siendo un organismo tan importante, ya que es la principal ventanilla de todas las ayudas sociales, ningún candidato habla sobre estos temas que estamos desarrollando" y sentenció: "El organismo somos todos. Sin fisco no hay Estado".