Cuáles son los países con más inflación en el mundo en 2023

Argentina se encuentra en un proceso inflacionario en el que, según las previsiones, finalizará el 2023 con 3 cifras. Sin embargo, no es el único país que se encuentra atravesando por ese camino, por lo que desde iProfesional te contamos cuáles son los países con más inflación del mundo y la posición de Argentina.

¿Qué puesto ocupa Argentina en el ranking mundial de inflación?

En el 2022 Argentina ocupó el cuarto puesto con mayor inflación del mundo y pareciese que dicha situación no se revertirá en este 2023.

De hecho, el último ranking mundial elaborado en junio posicionó a nuestro país como el tercer país con mayor inflación, desplazando a Venezuela con una inflación mensual del mes de mayo del 7,6% contra un 7,8% de Argentina.

Sin embargo, pese a la baja de la inflación, Argentina se volvió a posicionar en tercer lugar .de los países con mayor inflación del mundo, por lo que el 6% de inflación mensual (porcentaje que muchos países del mundo tienen de forma anual) no le alcanzó para mejorar su posición en el ranking y en el caos de Venezuela se ubicó en torno a un 8,4%. En el caso de Venezuela, la inflación en el mes de julio volvió a bajar, ubicándose en torno al 439% anual mientras que en Argentina se conocerá despues de las elecciones PASO.

¿Cuál es el país con más inflación del mundo 2023?

En términos anuales, Venezuela sigue liderando el ranking de los países con mayor inflación del mundo. Si bien el régimen de Nicolás Maduro establece una inflación menor a la brindada por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) sigue siendo de las más altas en la actualidad.

Con respecto a la inflación en alimentos, siendo la más preocupante de todas, Venezuela sigue liderando el podio según los últimos datos del Banco Mundial con un estimado del 414%, seguido de Libano (304%), Zimbabue (256%) y Argentina (118%).

La suba de precios en los alimentos suele afectar en mayor proporción a las clases sociales menos adineradas

Quién tiene más inflación: Argentina o Venezuela

Venezuela, a diferencia de Argentina, está viviendo un proceso de hiperinflación. Según el reconocido escritor, docente y economista estadounidense Phillip Cagan, en su trabajo "The Monetary Dynamics of Hyperinflation" publicado en 1956 estableció que un período de hiperinflación se da cuando el aumento de precios de un mes es del 50% o más y concluye cuando baja de este porcentaje y se mantiene durante un año, condición que aún no se dio en Venezuela.

Además, Venezuela sufrió porcentajes casi nunca vistos en la historia de la humanidad, comparables con la hiperinflación de Alemania en 1923 o Zimbabue en el año 2000, con una inflación de 65.374% anual en 2018, aunque otras estimaciones ubicaron a la inflación en 130.060% anual, mientras que el FMI la había estimado en 1.370.000%.

Es decir, en el mejor de los casos, un producto que valía 1000 bolívares en 2017 pasó a valer 654.370 bolívares. De hecho, fue tan brutal la devaluación de su moneda, que una compra simple como un paquete de galletitas se debía pagar con bolsos repletos de efectivo.

Además, se dieron hechos insólitos como, por ejemplo, que el papel higiénico o una hoja de impresora eran más que varios de los billetes de la más alta denominación.

Esto generó que muchos venezolanos utilicen esos billetes como papel higiénico e incluso manifestantes arrojen grandes fajos de billetes frente al Banco Central y nadie se molestara en levantarlos.

En este sentido, si bien la inflación de Argentina es preocupante, está bastante lejos de la situación de Venezuela. En este sentido, la inflación anual de Venezuela bajó al 439% en el mes de julio, mientras que en Argentina los datos recién se conocerán después de las elecciones PASO.

¿Cómo se calcula la inflación en Argentina?

Para calcular la inflación mensual simplemente deberás observar cuánto aumentó la canasta que se toma como referencia del mes pasado con respecto al mes actual. Es decir, si la canasta de bienes costaba $100.000 y ahora cuesta $106.000, la inflación fue del 6%.

Cabe recordar que la inflación es el promedio de los aumentos en un período, por lo que puede haber algunos bienes que aumentaron por encima de la inflación, otros igual y algunos por debajo e incluso no haber aumentado o disminuido su precio.

La inflación es un promedio de los aumentos de precio registrados en un período de tiempo establecido

Por ejemplo, en Argentina el aumento de los precios de los alimentos suele ser mayor que otros rubros como también de la inflación en sí. Sin embargo, no es necesario hacer el cálculo de forma manual, ya que el INDEC se encarga de publicar todos los meses la inflación mensual y posteriormente se puede hacer el cálculo trimestral y anual.

Para hacer el cálculo anual podemos recurrir a distintos métodos. Como ya mencionamos, la forma más habitual de medir la inflación es a partir de los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación en el nivel de precios en una determinada canasta de bienes.

Según este método, la inflación entre el período elegido puede expresarse como el cambio porcentual del IPC que se calcula de la siguiente forma:

Inflación (%)= [IPC (período final) – IPC (período inicial)]/ IPC (período inicial) x 100

Es importante recalcar que no es correcto sumar los porcentajes individuales de cada mes, ya que los aumentos se hacen sobre el incremento del mes anterior. Es decir, si la canasta costaba $100 en enero y al finalizar el mes costaba $106, hubo un aumento del 6%, por lo que la inflación de enero fue del 6%.

Si en febrero la inflación vuelve a ser del 6%, ese 6% no se aplica sobre los $100, sino sobre $106, por lo que, en este caso el costo de la canasta es de 112,36% habiéndose incrementado un 12,36% en lugar de un 12%.