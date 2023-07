¿Blindaje del FMI para levantar el cepo al dólar?: esto opinan los economistas sobre la idea de Patricia Bullrich

Tras la propuesta de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, de "blindarnos con un acuerdo del FMI" para levantar el cepo, los economistas opinaron que el mejor blindaje será un buen programa económico, que ataque el frente fiscal con seriedad y la desregulación, aunque no vendría mal una asistencia financiera.

Bullrich propuso este blindaje este lunes por la mañana en su discurso en la Exposición Rural y, por la noche, lo reiteró en declaraciones a La Nación+. "Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", afirmó.

Blindaje del FMI: ¿hace falta para levantar el cepo?

"Estoy de acuerdo con las declaraciones de Bullrich sobre salir del cepo rápido, porque de lo contrario, no se va a poder funcionar. Se debe unificar el mercado casi instantáneamente, aunque salir del cepo lleve algo más de tiempo, porque hay deudas a pagar, dividendos, entre otros", indicó Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF.

"No se puede seguir restringiendo importaciones y mantener todo el resto de las regulaciones. El BCRA debe salir del mercado, y el tipo de cambio va a encontrar un valor de equilibrio en el mercado", aseguró.

"No hay espacio para perder tiempo, porque si es lenta la unificación del tipo de cambio o salida del cepo, se seguirán generando expectativas inflacionarias", advirtió.

"En este marco, un blindaje del FMI puede ser; es más fácil y tenés algo más de control si tenés alguna asistencia financiera adicional", remarcó.

Bullrich quiere pedirle un blindaje al FMI para salir del cepo

"Pero, aunque no se consiga ese blindaje, el punto importante de lo que dijo Bullrich, y que también coincide Hernán Lacunza (el principal asesor económico de Horacio Rodríguez Larreta), es que se necesita un programa económico serio. Ese es el mayor blindaje", subrayó.

Blindaje del FMI: ¿es volver al 2001 como dijo Rodríguez Larreta?

"Un blindaje para levantar el cepo no tiene nada que ver con la situación actual como dice Rodríguez Larreta, porque no hay tipo de cambio fijo, no hay el nivel de descalces que tenías en 2001 ni atraso del tipo de cambio real", precisó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.

"Bullrich habló de conseguir dólares para el Banco Central, es más parecido a 2015 que a 2001. En esa oportunidad, se hizo una conversión del swap de China y se realizaron operaciones de REPO para fortalecer las reservas del Banco Central", recordó.

"Además, el blindaje fueron fondos que aprobó el FMI para que el gobierno de Fernando de la Rúa no los usara y los tuviera para que el mundo creyera que el país iba a pagar su deuda. Ahora están hablando del cepo", explicó.

Dólares del FMI: cuáles son las chances de seducir al Fondo

Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, opinó acerca de la propuesta de Bullrich: "no creo que el FMI te vaya a dar plata para abrir la cuenta capital y después que hagas la consolidación fiscal. No creo que eso vaya a pasar".

Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, afirmó que "no se sabe a qué se refiere Bullrich. En 2001 el blindaje no fue ejecutado, porque Argentina incumplió, y se disparó la crisis".

Para economistas, será difícil conseguir dólares frescos del FMI

"Si Bullrich lo está pensando distinto, no se sabe, porque por ahora sólo es un título. Ella misma dijo que no habló con el FMI; por ahora, es una idea que hay que negociar y que hay que ver qué respuesta tiene", consideró.

"El FMI está reacio a dar más plata, después del crédito más grande de su historia para Argentina al gobierno de Mauricio Macri", aseguró, y concluyó que "habría que preguntarle a Bullrich qué piensa como puntos de negociación para ampliar una deuda con la que el país está con dificultades para cumplir".

¿Se puede unificar el dólar bruscamente sin un plan Bonex o una híper?

Carlos Pérez, director de la Fundación Capital que fundó Martín Redrado, hoy funcionario de Rodríguez Larreta, alertó que "sería temerario liberar el cepo en las condiciones actuales, porque hoy tenés muchísimos pesos dando vuelta y una posición negativa de reservas internacionales netas del Banco Central".

"Si por blindaje, Bullrich se refiere a una cantidad de dólares importante a efectos de poder liberar el cepo, es una buena idea", consideró, pero alertó que "tenés que trabajar en conseguir esos los dólares".

"Hace falta un plan económico que se comprometa con solvencia fiscal intertemporal, un nuevo acuerdo con el FMI, pero adicionalmente tenés que conseguir dólares frescos porque hay muchísimos pesos circulando y el Banco Central no tiene dólares", manifestó.

"Todos deseamos cuanto antes liberar el cepo, todos deseamos cuanto antes tener un mercado único y libre de cambios, son objetivos claramente positivos, pero hay que asegurar los flujos de la balanza comercial y la solvencia fiscal, y trabajar sobre el stock de pesos y las reservas", explicó.

"Con salidas traumáticas del cepo, podría ocurrir como con la convertibilidad, que se hizo en abril 1991, pero previamente una confiscación de depósitos del Plan Bonex, a fines del 89, y un rebote hiperinflacionario en 1990", recordó.

Peréz concluyó que "se deben generar las condiciones para ir a mercado único de cambios, pero la forma no es menor, si lo querés hacer desde lugares virtuosos que generen confianza".