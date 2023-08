Cómo saco la certificación negativa de ANSES

La certificación negativa de ANSES es un documento sumamente importante, ya que es un requisito indispensable para realizar una gran cantidad de trámites, por lo que desde iProfesional te contamos cómo podes acceder a esta.

¿Cómo puedo obtener la certificación negativa de ANSES?

La certificación negativa de ANSES es un documento que acredita que, al momento de emitirla, no contás con:

Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia

Declaraciones juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como jubilados o pensionados)

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o trabajadores de Casas Particulares

Cobro de Asignación por Maternidad para trabajadora de Casas Particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo y/o Asignación por Embarazo

Cobro de Asignaciones Familiares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud

Obra social

En este sentido, para obtenerla, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la página oficial de ANSES, concretamente en la sección "Certificación negativa"

Completá el formulario ingresando tu número de CUIL y el período que querés consultar

Hacé clic en "Consultar"

Una vez que hayas realizado estos pasos, si corresponde, obtendrás la respectiva certificación negativa de ANSES.

¿Qué significa que no es posible emitir certificación negativa?

En el caso de que te aparezca el mensaje "No es posible emitir la certificación negativa" se debe a que incumplís con alguno de los requisitos previamente mencionados. En este sentido, salvo que se elimine el requisito que impide generar la certificación como, por ejemplo, dejás de cobrar la Prestación por Desempleo (siempre que todos los demás requisitos se cumplan) podrás obtenerla.

Si no cumplís con la totalidad de requisitos, no podrás emitir la certificación negativa de ANSES

¿Qué beneficios tengo con la certificación negativa de ANSES?

La certificación negativa de ANSES no genera beneficios de forma directa, sino que suele ser requerida en algunos trámites, siendo por lo general indispensable para anotarse a ciertos programas o planes sociales.

¿Qué tiene que decir la certificación negativa para poder comprar dólares?

A pesar de la creencia popular de que la emisión de la certificación negativa de ANSES es necesaria para comprar dólares, en la realidad es todo lo contrario. Es decir, no debe ser posible emitir la respectiva certificación para que tengas posibilidades de comprar dólares.

Esto se debe a que es un requisito fundamental contar con ingresos declarados, por lo que la ausencia de estos impide comprar dólares en cualquiera de sus versiones legales. Además, en el caso del dólar ahorro, se suman los siguientes requisitos:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro

Personas de "bajos ingresos", es decir, que cobren menos de dos SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), aunque es el único requisito que varía según el banco con el que operes

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajen en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que cuenten con algún subsidio o beneficio del estado como, por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, no podrás operar esos activos durante los 90 días posteriores a la última compra de este tipo de cambio

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descontará del mes próximo.

Para comprar dólares en el banco, no tenés que estar impedido por el gobierno

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 450 y pagaste el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podrás adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.

Por otra parte, en el caso del dólar MEP, el BCRA estableció los siguientes requisitos:

No haber comprado dólar ahorro en los últimos 90 días

No ser ni haber sido beneficiario de programas sociales como el IFE, AUH, "Refuerzos de ingresos", entre otros

No haber refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses ni haber incumplido en el vencimiento de las cuotas

No haber sido beneficiado por el congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio del 2022

Contar con ingresos declarados

No ser beneficiario de subsidios de ningún tipo como, por ejemplo, a la energía eléctrica y/o al gas natural. En estos casos, podrás realizar el trámite correspondiente para eliminar la solicitud al subsidio de dichos servicios

Te puede interesar ¿Superaste el límite de AFIP en tu plazo fijo?: estas son las consecuencias

Por otra parte, cabe recordar que, si bien se eliminó la restricción del dólar para aquellos que cobraron el ATP, y se estima que aplicaría de igual forma para el IFE, por no ser beneficios activos, nunca se terminó de "oficializar", por lo que queda una gran incógnita. Además, los cotitulares no pueden comprar dólar MEP, es decir, solo una persona por cuenta puede acceder a este tipo de cambio.