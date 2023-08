Asesor de Bullrich propuso reforma laboral para bajar indemnizaciones y enfureció a la CGT: "Buscan hambrear a la gente"

Uno de los temas centrales de la campaña electoral es el mundo del trabajo, donde todos coinciden en la necesidad de generar empleo registrado con una considerable mejora en los ingresos. Sin embargo, lo que está en discusión es la metodología para lograr dichos objetivos. Los referentes de Juntos por el Cambio plantean la necesidad de una reforma laboral, aunque no está del todo claro cómo pretenden llevarla adelante.

Quien salió a aclarar el panorama explícitamente fue Dante Sica, referente de Patricia Bullrich en materia laboral, quien anunció que si ganan las elecciones buscará "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen". El exministro de Industria del macrismo advirtió también que "es necesario reducir el costo de las indemnizaciones".

La manifestaciones de Sica generaron el inmediato rechazo de las centrales obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y los principales dirigentes gremiales. Uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, advirtió que "bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los convenios colectivos de trabajo".

La postura de la CGT: "Siguen provocando a los trabajadores con propuestas lamentables"

El también titular del gremio de Sanidad remarcó: "Repudiamos enfáticamente estas declaraciones y reafirmaron nuestro compromiso con la negociación colectiva" y sostuvo que desde la oposición "siguen provocando a los trabajadores con sus propuestas lamentables".

Desde hace varios meses Sica junto con el exministro de Trabajo, Jorge Triacca, vienen elaborando iniciativas para el sector laboral en caso de un triunfo de Bullrich. En ese marco, explicó: "Apenas se asuma, hay que acelerar la renovación de todos los convenios. Suspender la ultraactividad temporalmente para hacer un ‘rush’, para que todos los convenios vuelvan a ponerse en condiciones modernas".

Indicó que "hay que suspender temporalmente los convenios y renovarlos. Das un tiempo para que se acomoden, y si no, media el Ministerio de Trabajo". Al respecto, Daer respondió: "Eso mismo intentó hacer Patricia Bullrich en el gobierno de Fernando De la Rúa, junto con la recordada baja de los sueldos a los jubilados y a los estatales. Y así terminó De la Rúa".

Para Sica, la reforma laboral es urgente para bajar las indemnizaciones

Sica –quien fue hombre de consulta de los sindicatos hasta la llegada de Mauricio Macri al gobierno- aseguró que es necesario avanzar con una reforma laboral que reduzca el costo de las indemnizaciones. Señaló que "hay que bajar los costos de incertidumbre con respecto a la salida laboral. Hay que limpiar un montón de regulaciones que hay generando lo que caricaturescamente se conoce como la industria del juicio. "Cuando las pymes toman personal tienen muchas dificultades con respecto a la incertidumbre de salida. Hay que dar mucha claridad y certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida".

Vale aclarar que los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración. En la actualidad, si ese plazo se cumple y las partes no negocian uno nuevo se mantiene el actual. Lo que garantiza eso es el concepto técnico de ultractividad, consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250, que Sica propone suspender para forzar una flexibilización de las condiciones laborales.

El economista añadió que "los convenios colectivos forman parte del corazón del modelo sindical y lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlos. ¿Cuál es el problema de los convenios? No es el convenio en sí mismo. Nadie quiere sacar los convenios. Lo que hay que tener son contratos modernos que expresen las realidades productivas del mundo laboral".

Yasky: "Suman propuestas para podar derechos de los trabajadores"

En tanto, Dáer insistió en que Bullrich, quiere "quitar los convenios colectivos de trabajo" y apuntó contra la oposición, a quienes acusó de "hablar y no proponer nada". Afirmó que "si lo que pretende es el empobrecimiento absoluto, lo discutiremos con los mecanismos constitucionales como las protestas y las medidas de fuerzas".

Señaló que JxC y los libertarios impulsan una "campaña del miedo" y solicitó al equipo económico que trabaja con Bullrich a "dejar de jugar al póker con los dirigentes del Fondo Monetario Internacional (FMI)", agregando que "la oposición pone miedo cuando dice que quieren dinamitar todo. Creer que es «todo o nada» es un error".

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, criticó Sica y aseguró que "todos los días suman propuestas para podar los derechos de los trabajadores, como lo hizo Sica". Expresó que "desde la derecha van agregando todos los días una idea nueva con un solo objetivo: podar los derechos de los trabajadores. Piensan como patrones, no quieren una Argentina con trabajadores con derechos, no quieren un país con un proyecto para todos los sectores".

Dante Sica fue ministro de Producción durante la gestión de Macri. Antes era hombre de consulta del sector gremial.

Según el también diputado (FdT) "con lo que dijo Sica queda claro que buscan bajar el costo laboral y hambrear a la gente. Hablan de una brutal devaluación y ajuste del Estado que se va a llevar puesto los salarios de los estatales".

SMATA, contundente: "Los convenios colectivos no se tocan"

El secretario Adjunto del gremio de Mecánicos (SMATA) y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, Mario "Paco" Manrique, afirmó que los convenios colectivos de trabajo "no se tocan". Destacó que Sica "ya lo demostró cuando fue funcionario, es un hombre que no entiende, no conoce el mundo del trabajo de la forma que nosotros lo entendemos y lo conocemos".

Lamentó que "personajes como éste quieren tomar repercusión y dicen todas estas cosas", y subrayó: "Que digan lo que quieran, pero los convenios colectivos de los argentinos no se tocan", advirtiendo que "el movimiento obrero organizado no va a permitir eso, los trabajadores no lo va a permitir".

CTA Autónoma: "No quieren pagar aguinaldo, ni vacaciones ni aportes patronales"

En tanto, Hugo ‘cachorro’ Godoy, secretario general de la CTA Autónoma (CTA-A) indicó que "el criterio de la ultractividad y de la vigencia de los convenios colectivos tiene que ver con defender un piso de derechos de los trabajadores del país, que el neoliberalismo en lo ’90 y el macrismo en 2015 habían querido siempre destruir y perforar ese piso, hablamos de los derechos de los trabajadores".

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), afirmó: "Lo que dice Sica no hace más que blanquear lo que el macrismo y la derecha siempre quisieron para la Argentina y sus trabajadores, perforar el piso de derechos no solamente en el plano salarial sino también en el de las condiciones laborales y los derechos adquiridos, vacaciones, aguinaldo y aportes patronales, por ejemplo".

En tanto, el secretario general del gremio Suteba y de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, expresó que las propuestas de Sica "forman parte de las propuestas del neoliberalismo, es vergonzoso. Los convenios colectivo de Trabajo son los derechos que han conquistado los trabajadores y trabajadoras y también es la organización del trabajo en los lugares de trabajo".