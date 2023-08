Confirman la personería gremial de Informáticos: reclamarán paritarias y el convenio colectivo

Después de marchas y contramarchas, acciones judiciales, reclamos ante el Ministerio de Trabajo, movilizaciones y protestas, la Asociación Gremial de Computación (AGC) logró la confirmación de la personería gremial, paso esencial para solicitar formalmente la convocatoria a paritarias y encarar un convenio colectivo de trabajo para la actividad, que hoy emplea a unos 150.000 trabajadores y trabajadoras sin obra social y con salarios básicos que, en promedio, rondan los 150.000 pesos.

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que "hay mucho mito alrededor de lo que se cobra en el sector informático y uno de los problemas es justamente que no hay registros oficiales", aclarando que "cuando hablamos de programadores o tareas de relevancia, entonces sí, podemos hablar de sueldo importantes, pero sucede con la mayoría de los empleados de la actividad".

Remarcaron que "al no cumplir con un convenio colectivo, el empleado no tiene cobertura médica, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo; es un monotributista que factura" y añadieron que "estos son los problema de no tener derechos por no contar con un convenio colectivo, a los que ciertos sectores de la política parecen cuestionar como la traba para generar trabajo registrado, cuando la cosa en realidad es al revés".

Un paso fundamental para avanzar en la regulación de la actividad

La adecuación de la personería gremial de la AGC ya fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Al respecto, el secretario General del sindicato, Ezequiel Tosco sostuvo que "esto es mucho más que un asunto administrativo, ya que representa un paso fundamental en pos de la regularización y equiparación con otras actividades industriales de nuestro país".El dirigente rememoró que "en 2018, el Ministerio de Trabajo otorgó la Personería Gremial mediante resolución 239/18 a favor de la Asociación Gremial de Computación dándole la representación legal de los trabajadores de la actividad. Pero a causa de un error administrativo en la redacción de la misma, dicha personería fue inscripta para la representación de trabajadores según el oficio".

Tosco aclaró que "el texto actualizado dice que se adecúa la personería para agrupar a los trabajadores en relación de dependencia de las empresas de la actividad informática que desarrollen tareas de operador, programador, analista soporte técnico, desarrollo de sistemas, centro de cómputos, técnicos, con zona de actuación en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires".

Los trabajadores informáticos piden un nuevo convenio colectivo

El gremio espera la convocatoria de la ministra de Trabajo

Agradeció "al conjunto de trabajadores y trabajadoras informáticos, a los delegados, al consejo directivo del gremio y el equipo legal porque terminamos una etapa de nuestras demandas, principalmente frente al ministerio de Trabajo pero que también tuvo su correlato en la justicia". Los empresarios del sector están agrupados en la Cámara de la Industria Argentina del Software. (CESSI) que representa a más de 1.800 compañías.

El dirigente subrayó que "ya no existe ningún impedimento para avanzar con la convocatoria a una mesa paritaria" y recordó que hace poco tiempo, la titular de la cartera laboral, Raquel "Kelly" Olmos "se comprometió a convocar a las cámaras empresarias y el sindicato, para formalizar un convenio colectivo que ordene en forma dinámica y moderna toda la actividad informática para que, de una vez por todas, se desarrolle en su máximo potencial que solo puede lograrse con condiciones claras y justas para sus trabajadores".

Un fallo judicial que le dio la razón al sindicato

En julio pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó (por segunda vez) la vigencia de la personería gremial de la AGC, considerando el caso como "una contienda ya agotada en la esfera jurisdiccional", por lo cual ningún otro sindicato u organización podrá presentar una demanda (salvo que recurra a la Corte Suprema de Justicia).

La Cámara indicó que la personería del sindicato de los Informáticos tiene "valor de autoridad y seguridad jurídica que tal decisorio proyecta sobre sus partes originarias, los restantes organismos estatales y terceros".

Las demandas de la AGC vienen de tiempos de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, derogó la personería gremial, desatando una serie de demandas en los Tribunales. La acción de Sica de ese momento coincide con la postura que manifestó hace pocos días, advirtiendo que si Patricia Bullrich llega a la Presidencia, impulsará la eliminación de los convenios colectivos.