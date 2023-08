Tensión en la paritaria de metalúrgicos: amenazan paralizar las plantas de Ternium, Acindar y Siderca

La paritaria de la rama siderurgia se ha convertido en un claro ejemplo de la puja distributiva de estos tiempos. A pesar de ser uno de los sectores con mayor rentabilidad, las patronales del sector se niegan sistemáticamente a replicar el aumento salarial que la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) selló para la rama general, con una mejora del 61,4 por ciento para el primer semestre de la paritaria 2023-2024.

El sindicato manifestó su "profundo rechazo a la actitud empresarial de anticipar unilateralmente y sin consenso con la organización gremial un monto que no se corresponde en lo más mínimo con el reclamo salarial" y agregó que "esta decisión significa un profundo desconocimiento del ámbito natural y los mecanismos legales de la negociación colectiva".

Frente a esta situación decidió ratificar el estado de alerta y movilización, a pesar de ser convocados por el ministerio de Trabajo a una nueva audiencia para el lunes 14, con los plazos vencidos de la conciliación obligatoria extendida y con la posibilidad latente que se dispara un conflicto que afectaría la producción de plantas de la importancia de Ternium, Acindar y Siderca.

¿Si el lunes no hay acuerdo se viene el plan de lucha?

Fuentes gremiales aseguran que "esta es una muestra del poder que tienen estos empresarios, encabezados por el Grupo Techint" y hasta sugieren que el titular del conglomerado, Paolo Rocca "no quiere saber nada con el tipo de negoción que pretende llevar adelante el jefe de la UOM, Abel Furlán.

Por ahora el sindicato no va a llevar ninguna medida de fuerza, aunque circulan versiones que el fin de semana puede darse el quite de colaboración en alguna planta provincial. Lo que es seguro es que en la audiencia del lunes habrá una importante movilización a la sede de la cartera laboral para respaldar la demanda salarial. Y si no hay acuerdo, se anunciaría un plan de lucha.

Hasta el momento, la rama siderúrgica y la UOM acordaron una suba salarial del 18,8 por ciento para el primer trimestre de la paritaria (abril-mayo-junio). Los metalúrgicos solicitaron que se aplique el mismo aumento sellado ADIMRA, AFAC (autopartistas), AFARTE (electrónicas de Tierra del Fuego), que consiste en una suba del 42,6 por ciento para julio, agosto y septiembre.

Abel Furlán, secretario General de la UOM,

Esos porcentajes de aplican de la siguiente manera:

20 por ciento a partir del 1 de julio, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio.

9 por ciento a partir del 1 de agosto, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio.

9 por ciento a partir del 1 de septiembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de octubre, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de noviembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de diciembre, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre.

Las partes aclararon que las mejoras provisionales "quedarán sujetos a los índices oficiales de inflación dados a conocer oportunamente por el INDEC en los períodos mencionados".

Pago de $ 60.000 por el Día del Metalúrgico

A esto se debe sumar una gratificación extraordinaria no remunerativa de 60.000 pesos para todas las ramas y categorías, que se liquidará en dos cuotas de 30.000 pesos con los sueldos de agosto y septiembre. La suma será proporcional en el caso de los trabajadores que cumplan trabajo a tiempo formal o jornada reducida. Aclararon que "el monto de la Gratificación en ningún caso se incorporará a los salarios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones".

Voceros de la UOM afirmaron a iProfesional que los representantes de la Cámara Argentina del Acero (CAA) el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos (CLIMA) y la empresa SIDERCA SAIC "se niegan a otorgar esta mejora a pesar de ser una de las actividades que acumuló mayor rentabilidad en los últimos años".

Denuncian que los empresarios tensionan la negociación salarial

Asimismo, remarcaron que "con su actitud, parece que pretenden perpetuar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras" y recordaron que "ya lo hicieron en la anterior negociación, por lo que creemos que detrás de su negativa a otorgar una suba de los ingresos, hay otras intenciones".

Advirtieron que "es obvio que están tensionando la negociación en forma innecesaria, porque nuestra demanda está dentro de las variables económicas que estamos atravesando y, de hecho, fue aceptado por los representantes de las otras cámaras (ADIMRA, AFARTE y AFAC).

Explicaron que "estas empresas venden en dólares y pagan en pesos, obteniendo estabilidad extraordinaria. Pero además está creciendo la producción y se están creando puestos de trabajo; sin embargo, tenemos sueldos con los que no podemos llegar a fin de mes".