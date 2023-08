Paritaria inédita: gremio clave logró suba de sueldo del 124% y cobrará básico de $450.000

En el medio de una jornada con devaluación y disparada del dólar, la conducción de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) informó que logró un aumento salarial para los meses de julio, agosto y septiembre del 35 por ciento, con un acumulado del 124 por ciento, ubicándose entre las paritarias más altas del 2023.

Tras el acuerdo firmado con los representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA ) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), el secretario general del sindicato Salvador Agliano señaló: "Logramos sostener el poder adquisitivo del sector; ahora esperamos que la inflación no se dispare, para no tener que reclamar una actualización de los ingresos".

Súper paritaria para gremio de visitadores médicos: qué sueldo cobrarán

El 35 por ciento de incremento salarial se fraccionará en tres tramos, con básicos que quedarán conformados de la siguiente forma:

De esta forma, los trabajadores y trabajadoras de Propaganda Médica –conocidos como "Visitadores Médicos", tendrán en septiembre un ingreso de unos 445.000 pesos de básico.

El gremio advirtió por "la situación económica que no ayuda"

Agliano advirtió que "es obvio que la situación económica y social no ayuda, pero debemos destacar que a través de la gestión y la firmeza de nuestras demandas, pudimos llevar a cabo este acuerdo que le permite cierta previsibilidad a nuestros afiliados".

Por su parte, en diálogo con iProfesional, el secretario Adjunto del sindicato Ricardo Peidro, relató: "A mediados de septiembre retomaremos las negociaciones para encarar un acuerdo para el próximo trimestre del año, que sería octubre, noviembre y diciembre" y apuntó que "el contexto electoral no ayuda, porque vemos que el Gobierno enfrenta presiones de todos lados".

El dirigente, que es parte de la cúpula de la CTA Autónoma que conduce Hugo "Cachorro" Godoy", indicó: "Estamos en una situación compleja, donde los trabajadores y trabajadoras somos los más perjudicados, y ni hablar los que está fuera del sistema laboral, que no tienen convenios colectivos de trabajo, por lo tanto no pueden negociar una paritaria que, por lo menos, les permita empatar a la inflación".

Peidro aseguró que el gremio saldrá "a defender los derechos laborales"

En este sentido, Peidró remarcó: "En las elecciones, vemos que expresiones como las de Javier Milei o la de Patricia Bullrich, vienen por esos convenios colectivos que, en definitiva, son los derechos que tiene la clase trabajadora y que tanto costó conseguir", y agregó que "con sus propuestas van a precarizar aún más un mercado laboral que viene golpeado desde el gobierno de Mauricio Macri, donde se cerraron 25.000 pymes y se perdió un 25 por ciento del poder adquisitivo de los ingresos".

El gremio de visitadores médicos logró una de las mejores paritarias de 2023.

Subrayó que "tanto desde la CTA Autónoma, como desde esta organización gremial, vamos a salir a defender las leyes laborales. En tanto, recordó que "este proceso inflacionario es producto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) gestada por Macri, pero con responsabilidad en la actual gestión, que lo avaló y lo sigue llevando adelante, ajustando a los que menos tienen y generando mes a mes más pobres e indigentes".

Afirmó que "el Fondo no es mejor porque no pide una reforma laboral o previsional" y le reclamó al Gobierno "que instrumente las medidas necesarias para parar con la remarcación de precios de los alimentos que tienen que ir a la mesa de los argentinos; las clase más humildes ya no pueden esperar, por lo que es necesario un aumento universal urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo".