Las primeras medidas; "Si nos votás, preparate", advirtió un asesor de Milei

Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, adelantó cuál será la primera medida que tomarán si el líder de la Libertad Avanza es electo presidente de la Nación.

"Nuestra idea es, de entrada, prioridad número uno, dejar el déficit fiscal en 0, bajar 5 puntos el gasto y cubrir los 2,5 de déficit operativo que tiene el Gobierno a nivel nacional y los 2,5 por intereses", puntualizó.

"Lo que nos proponemos podríamos llegar en 6, 8, 10 meses, que es juntar los dólares necesarios para llegar a una convertibilidad con dos objetivos, que la gente haga todo en dólares en Argentina, y el segundo punto es el Banco Central, vamos a cerrar seguro la parte que emite dinero, no se puede financiar el Estado con emisión", señaló en declaraciones radiales.

Pero dejó una advertencia respecto al programa de dolarización y de ajuste del déficit fiscal. "Si nos votás preparate, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, pero al final del túnel hay luz", agregó.

El economista, además, sostuvo que ya mantuvieron contacto con representantes del Fondo Monetario Internacional, que definió como un "intercambio protocolar" en el que cada uno expuso su posición. "Ellos quieren que le contemos qué queremos hacer, en caso de que Milei salga elegido presidente. No el qué, sino el cómo, y ellos quieren contarnos qué vienen trabajando con Argentina y hacia dónde están apuntando", señaló.

El futuro de las empresas estatales

Uno de los principales asesores económicos de Milei también se refirió a las empresas estatales: "No creemos que el Estado sea buen emprendedor o empresario. Pensamos que el sector privado emprende mejor y el Estado tiene otros roles. Desde esa perspectiva, las 34 empresas les cuestan un punto del PBI por año, varios miles de millones de dólares por año, lo paga la gente eso, lo pagamos todos".

"La idea es tratar que las empresas que se puedan privatizar porque hay interés poder privatizarlas", agregó

Sobre Aerolíneas Argentinas (AA), señaló: "Milei lo que propone con Aerolíneas es dársela a los empleados, que van a tener más facilidad para sacarse la grasa de encima, la van a hacer eficiente. Cree que hay buenos empleados, pero tambien hay ñoquis. Es una cooperativa, nos parecemos al grupo de Grabois".

También habló de los plazos: "Por supuesto hay un periodo de transición, si uno quiere que sea exitosa va a tener que apoyar. Lo que no queremos es que los buenos empleados de AA sufran por capas geológica de ñoquis, gastos políticos, eso no tiene que ser así. Si nos tocara entrar vamos a tener que priorizar porque la plata no alcanza, y vamos a priorizar el gasto porque no nos alcanza la plata".

La dolarización de Milei

"El plan de dolarizar es parte medular del plan de Javier. Lo vamos a hacer cuando tengamos los dólares. Estamos trabajando para ver si podemos conseguirlos, previo tenemos que dejar las cuentas en orden porque no vamos a conseguir un dólar si el país no funciona. Si gana Bullrich o Massa, tienen 5% de déficit fiscal anual, no tienen más plata, no tienen crédito, ¿qué van a hacer con el gasto público?", se preguntó Epstein.

También remarcó que el FMI esta más preocupado porque Argentina "no entre en crisis inmediata, un 2001 y provocar una hecatombe". "El FMI no está contento dándole dólares a la Argentina para que lo rifen a 350, ni para que contengan la devaluación natural del dólar", concluyó.