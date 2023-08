Dólar: cuál es el nuevo rulo que permite ganar un 5% más dólares

No son pocos los que aprovechan los pequeños huecos que aparecen de la brecha cambiaria para generar un retorno adicional a la hora de hacer una operación con activos financieros. En este caso, Ariel Sbdar titular de Cocos Capital explicó en su cuenta de X, una alternativa para inversores más experimentados.

Según explicó el titular de la fintech, el nuevo "rulo" se produce mediante un arbitraje entre ON y CEDEARs con bonos en dólares -en este caso, el AL30-.

Dólar: ¿Cómo funciona en nuevo rulo?

Según explicó Sbdar, si tenes en cartera ONs, CEDEARs, el tipo de cambio implícito de dichos activos es aprox un 5% superior al del AL30. Entonces, lo que podes hacer, siempre revisando que te de correctamente el tipo de cambio y que sea menos de USD 40k semanales, es:

1) vendes ON, CEDEAR vs ARS (mejor si es en ci)

2) compras dólar MEP "abierto" vía AL30

Listo ya volves a estar en "USD" pero un 5% mejor que antes. Pasados los 15 días de la operación vas a poder recomprar las ONs o el CEDEAR usando los USD.

Muy importante tener en cuenta que para comprar USD MEP abierto no tenes que haber operado contra D activos que no sean ALs y GDs, revisa bien esto porque si no no vas a poder comprar MEP por AL30.

Un rulo financiero siempre consiste en comprar un activo y revenderlo a otro para obtener un retorno extra. Uno de ellos es la compra de dólar ahorro y revenderlo al dólar blue, otro es la compra de dólar MEP y revenderlo al informal. Siempre la primera divisa mantiene un valor sustancialmente menor que el segundo tipo de cambio, por lo cual esa brecha de cotizaciones permite un margen de ganancia para el ahorrista.